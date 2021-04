Rapper DMX nguy kịch

Rapper người Mỹ DMX vừa nhập viện sau cơn đau tim. Hiện, sức khỏe của nam ca sĩ yếu, phải thở bằng máy.

Ngày 4/4, NBC News đưa tin rapper DMX nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Nam ca sĩ lên cơn đau tim vào lúc nửa đêm và được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Ông Murray Richman - luật sư riêng của DMX - cho biết nhân viên y tế tại bệnh viện ở White Plains, New York đã phải tiến hành hồi sức cho nam rapper. Tình trạng bệnh của DMX nguy kịch, phải sử dụng đến máy thở.

Murray Richman nói ông không rõ nguyên nhân dẫn đến cơn đau tim bất thường của DMX.

Rapper DMX nhập viện sau cơn đau tim đột ngột. Ảnh: Wire.

Trên TMZ, một nguồn tin chia sẻ DMX nhập viện vì bị sốc sau khi sử dụng chất kích thích. Tuy nhiên, người đại diện của nam ca sĩ không phản hồi về thông tin nói trên.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn trên báo chí, DMX tiết lộ anh nghiện ma túy năm 14 tuổi và nhiều lần tham gia chương trình phục hồi chức năng. Nam ca sĩ trải qua hai lần cai nghiện vào năm 2017 và năm 2019.

DMX (sinh năm 1970) tên thật: Earl Simmons là rapper, nhạc sĩ người Mỹ. Anh được khán giả biết đến nhờ hai album: And Then There Was X (1999) và The Great Depression (2001).

Nam ca sĩ từng hai lần nhận danh hiệu "Rapper được yêu thích nhất" tại American Music Awards 2000 và 2001. DMX cũng từng được đề cử tại giải Grammy.

Ngoài ra, anh cũng góp mặt trong một số bộ phim, có thể kể đến như Belly, Romeo Must Die, Exit Wounds, Cradle 2 the Grave và Last Hour. Năm 2006, DMX đóng vai chính trong loạt phim truyền hình thực tế DMX: Soul of a Man, được phát sóng trên truyền hình cáp BET.

Rapper 51 tuổi có 15 người con với vợ cũ. Năm 2013, anh từng nộp đơn xin phá sản vì không thể chu cấp kinh phí nuôi các con.