Rapper CL đã qua thời?

Trưởng nhóm 2NE1 từng được đánh giá là ngôi sao tiềm năng, có cơ hội thành công ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô bị đình trệ nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 22/6 với tờ W Korea, CL tiết lộ album mới Alpha dự kiến phát hành trước khi mùa hè kết thúc.

Sau nhiều năm trì trệ, CL đã bước đầu vực lại sự nghiệp ở cột mốc 12 năm sau khi ra mắt khán giả.

CL chuẩn bị phát hành album mới sau thời gian dài im ắng.

Bỏ học cấp 3

CL, tên thật là Lee Chae Rin, được sinh ra tại Seoul (Hàn Quốc). Ngay sau khi cô sinh ra, cả gia đình đã chuyển tới Nhật Bản. Cô ở Nhật Bản tới năm 12-13 tuổi, sau đó gia đình cô di chuyển qua lại giữa Pháp và Nhật Bản. Cô dành phần lớn tuổi thơ của mình tại hai thành phố Paris và Tsukuba.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ #legend, CL cho biết việc phải di chuyển qua lại giữa các nước từng khiến nữ ca sĩ cảm thấy lạc lõng, cô đơn. Tuy nhiên, về sau nữ ca sĩ hiểu rằng nhờ trải nghiệm trên, cô có vốn ngoại ngữ phong phú và có thể kết bạn nhanh chóng, dễ dàng hiểu rõ một nền văn hóa dù mới tiếp cận.

CL chia sẻ với tờ Wild Magazine: “Tôi nghe nhiều nhạc của các ban nhạc người Anh và rock Nhật Bản từ những năm 1980, khi tôi còn nhỏ và đang sống tại Nhật Bản. Lúc tôi học tiểu học và trung học cơ sở, tôi bắt đầu có đam mê với hip hop. Tôi làm ca sĩ là cha tôi. Ông ấy đã truyền cảm hứng cho tôi”.

Cha CL là một người yêu âm nhạc. Chính ông đã khuyến khích CL thử nghe nhiều thể loại âm nhạc từ khi cô còn nhỏ. Năm 7 tuổi, CL bắt đầu học nhảy nhờ sự cổ vũ của cha.

CL bắt đầu mang giấc mơ trở thành ca sĩ từ năm 10 tuổi. Năm 15 tuổi, CL tới trụ sở của YG và đứng dưới tòa nhà một lúc lâu để chờ CEO của YG, Yang Hyun Suk, nhằm trao tận tay ông cuốn băng demo của mình. Nhờ vậy, CL giành được cơ hội tham gia buổi thử giọng và cô được chọn làm thực tập sinh của YG. Trong khoảng thời gian làm thực tập sinh, CL luyện tập hơn 12 tiếng mỗi ngày sau khi tan học.

Năm lớp 11, CL bỏ học. Bố cô chấp thuận. Trong chương trình You Quiz on the Block của đài tvN, Lee Ki Jin - bố CL - kể lý do ông đồng ý cho con gái bỏ học.

Bố CL đồng ý cho nữ rapper bỏ học cấp 3 để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ.

Bố CL nói: “Tôi nghĩ con gái hẳn đã suy xét để đưa ra quyết định. Tôi bảo con bé hãy làm những gì mình muốn. Sau đó, dù tôi không yêu cầu gì, con bé vẫn lấy bằng trung học phổ thông qua bài kiểm tra GED”.

Khi nói về quyết định của cha cô, CL chia sẻ: “Tôi biết rằng ba không từ chối. Ba chưa từng nói với tôi là con không thể hay không được làm gì”.

CL cũng giải thích khi còn là thực tập sinh, mỗi ngày cô đều đến trường từ 7h và tập luyện tới 3h sáng. Do vậy, nữ ca sĩ cảm thấy sẽ hiệu quả hơn nếu chỉ tập trung vào một việc. Đó là lý do cô bỏ học.

Ca sĩ vượt khuôn khổ thông thường ở Kpop

Sau thời gian dài thực tập tại YG, CL được chọn làm nhóm trưởng 2NE1. Nhóm nhạc 4 thành viên lần đầu xuất hiện trước công chúng vào tháng 3/2009 trong MV Lollipop kết hợp với tiền bối cùng công ty - Big Bang. Hai tháng sau, MV cho đĩa đơn đầu tiên của 2NE1 Fire được phát hành. Fire nhanh chóng cán mốc 1 triệu lượt xem trong chưa đầy một ngày.

Cuối năm 2010, 2NE1 phát hành album đầu tiên To Anyone. Sau khi phát hành, album đã đạt vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Billboard World Album. Thành công liên tục trong những năm sau đó giúp 2NE1 trở thành một trong những nhóm nhạc có sức ảnh hưởng nhất Kpop.

Với phong cách mạnh mẽ, cá tính đi ngược lại định kiến rằng nhóm nữ phải quyến rũ hoặc dễ thương tại thời điểm ấy, nhà phê bình âm nhạc Lee Dae Hwa khẳng định 2NE1 là nhóm nhạc mang đến sự mở rộng trong phong cách của các nhóm nữ Kpop.

Sau thời gian hoạt động cùng 2NE1, CL ra mắt đĩa đơn solo đầu tiên vào tháng 5/2013. Ca khúc tựa đề The Baddest Female của cô được sản xuất bởi “phù thủy âm nhạc” của YG - Teddy Park. Bài hát đã đạt hạng 4 trên bảng xếp hạng World Digital Song của Billboard và giành giải Màn trình diễn vũ đạo nữ xuất sắc - Mục Solo tại lễ trao giải MAMA 2013.

2NE1 phát hành album cuối cùng năm 2014. Trong khoảng thời gian 2NE1 tạm ngưng hoạt động, CL bắt đầu thử sức với các hoạt động solo tại Mỹ. Cô ký hợp đồng cùng SB Projects, với Scooter Braun làm người quản lý. Điều này có nghĩa nữ ca sĩ được quản lý song song bởi cả SB Projects và YG. Các hoạt động quảng bá của CL tại Mỹ do SB Projects chịu trách nhiệm.

Trưởng nhóm 2NE1 được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ tư duy âm nhạc vượt khỏi khuôn khổ cố hữu của Kpop.

Sau khi ký hợp đồng, CL chuyển tới Los Angeles. Nhờ Scooter Braun, cô tiếp xúc với các ngôi sao hàng đầu của nền giải trí như Ariana Grande, Justin Bieber, Will.i.am (Black Eyed Peas), Jeremy Scott...

Tháng 11/2015, CL phát hành Hello Bitches, đĩa đơn đầu tiên của cô tại Mỹ. Không lâu sau đó cô cũng xuất hiện trong MV Daddy của PSY. Bản hit trên đạt vị trí 97 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tháng 8/2016, đĩa đơn mang tên Lifted của CL được phát hành. Ca khúc ra mắt tại vị trí thứ 94 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 này khiến CL trở thành nữ ca sĩ đầu tiên của Hàn Quốc xuất hiện trên bảng xếp hạng. Tờ Times ưu ái gọi cô là “tương lai của Kpop ở Mỹ”.

CL là một trong những ca sĩ phù hợp nhất để đưa Kpop trở thành xu hướng, theo nhận định của tờ The Guardian. CL luôn nhìn nhận bản thân như một người vượt khỏi khuôn khổ thông thường, ca sĩ với tính cách mạnh mẽ. “Có thể nhìn thấy ở CL một tư duy không chút sợ hãi trong sự nghiệp, một điều ta không thể bắt gặp ở hầu hết ca sĩ Kpop”, phóng viên Jeff Benjamin của tờ Billboard nhận xét về CL.

Sự nghiệp trì trệ của ngôi sao tiềm năng

Trong quá trình hoạt động tại Mỹ, dường như hai đội ngũ quản lý CL không đưa ra được đường lối có lợi nhất cho sự nghiệp của cô.

CL chia sẻ với Billboard: “Khi làm việc cùng hai đội ngũ khác nhau, các lịch trình hay bài hát không thực sự phụ thuộc vào tôi. Thật khó để cùng đi đến đồng thuận”. Trong năm 2015 và 2016, CL chỉ phát hành và tham gia vào ba ca khúc là Doctor Pepper, Hello Bitches và Lifted.

Đã 7 năm kể từ khi ký hợp đồng quản lý với công ty tại Mỹ, CL từ nghệ sĩ tiềm năng, có khả năng thành công ở thị trường, trở thành ngôi sao qua thời vì sự nghiệp bị trì trệ trong thời gian dài. Người hâm mộ cho rằng đây là lỗi của đơn vị quản lý, không tạo điều kiện cho CL phát huy năng lực.

Năm 2018, khán giả nhận ra CL không còn trực thuộc quản lý của SB Projects. Trong một tin nhắn với người hâm mộ, Scooter Braun cho biết: “Tôi nhanh chóng bắt đầu làm việc với cô ấy và nhận ra không có quyền quyết định bất cứ điều gì. Cả tôi và cô ấy đều nản lòng. Không có hoạt động gì cho cô ấy, cô ấy chưa từng nhận được hợp đồng nào mà tôi có quyền quyết định”.

Sự nghiệp tại Mỹ của CL bị đình trệ nhiều năm.

Sau khi đọc những dòng tin nhắn trên, người hâm mộ cho rằng YG chính là nguyên nhân chính dẫn đến sự trì hoãn vô thời hạn trong sự nghiệp của CL tại Mỹ. Theo quan điểm của CL, những khó khăn trong sự nghiệp của cô tại Mỹ không phải lỗi của ai. Đơn giản là ê-kíp của cô không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu.

Năm 2019, CL rời YG và tái ký với SB Projects để một lần nữa theo đuổi sự nghiệp solo ở Mỹ. CL chia sẻ trong bài phỏng vấn với Billboard: “Tôi sẽ luôn biết ơn Scooter vì anh ấy là người đã mời tôi tới Los Angeles (Mỹ). Tôi đang làm việc lại với đội ngũ của SB Projects và điều đó thật tuyệt”.

Năm 2018 cho tới hiện tại, CL nhận nhiều chỉ trích khi nữ ca sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng với hình ảnh cân nặng lên xuống thất thường. Có những thời điểm, rapper xuất hiện trước công chúng với thân hình quá khổ, để lộ mỡ bụng, ngấn cằm.

Khán giả cho rằng khoảng thời gian không có hoạt động cũng như việc 2NE1 chính thức tan rã năm 2016 đã khiến CL gặp nhiều áp lực và đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới sự không ổn định trong cân nặng của nữ ca sĩ.

Đứng trước làn sóng chê bai của khán giả, CL cho rằng hình dáng cơ thể của mỗi người đều “tự nhiên và rất đẹp”.

“Không phải lúc nào bạn cũng được hạnh phúc, không phải mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều là tuyệt vời nhất. Có vẻ đẹp nằm trong những sóng gió của cuộc đời, hãy thành thực và thoải mái với chính cơ thể bạn. Tôi cảm thấy may mắn vì đã trải qua tình huống ấy - dù là trong thời trang, sắc đẹp hay sự nghiệp - vì giờ tôi có thể đồng cảm với người khác”, nữ ca sĩ nói với Vogue.