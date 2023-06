Rapper Choiza kết hôn vào tháng 7

Theo GQ, nam rapper Choiza sẽ kết hôn với bạn gái lâu năm vào ngày 9/7 tại một khách sạn ở Seoul (Hàn Quốc). Người yêu của Choiza không hoạt động nghệ thuật. Cả hai quen nhau thông qua sự giới thiệu của người thân. Họ trải qua 3 năm gắn bó trước khi quyết định về chung một nhà.

Lễ cưới sẽ được tổ chức kín đáo, với sự góp mặt của người thân và số ít bạn bè hai bên.

Vào ngày 17/2, Choiza đăng tải dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân về chuyện tình cảm. Anh viết: "Tôi đã đi một mình rất lâu và nghĩ rằng mình dần quen với sự thoải mái ấy. Tôi từng xác định sẽ sống như vậy trong nhiều năm. Nhưng tôi đã gặp một người phụ nữ với nụ cười quyến rũ. Từ giờ trở đi, tôi sẽ nắm chặt tay cô ấy. Cả hai sẽ yêu thương, sống vui vẻ bên nhau".

Choiza sinh năm 1980, tên thật là Choi Jae Ho. Nam rapper là thành viên nhóm Dynamic Dou, có tầm ảnh hưởng lớn trong giới hip hop Hàn Quốc.

Choiza từng hẹn hò với Sulli trong 3 năm. Chuyện tình cảm của cả hai vấp phải sự phản đối của người hâm mộ bởi Choiza hơn Sulli 14 tuổi. Đến năm 2017, cặp sao đường ai nấy đi. Sau chia tay, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè.

Tháng 10/2019, Sulli đột ngột qua đời. Hai ngày sau khi bạn gái cũ mất, rapper Choiza gửi lời tiễn biệt tới Sulli trên trang cá nhân.

"Chúng mình đã ở bên nhau trong khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cuộc đời. Anh rất nuối tiếc khi phải để em ra đi thế này. Cho đến tận ngày nhắm mắt xuôi tay, anh sẽ giữ gìn thật cẩn thận những kỉ niệm của đôi ta. Anh nhớ em rất nhiều", nam rapper viết.

