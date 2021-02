Rapper Beenzino đắn đo khi mua nhẫn 63.000 USD tặng bạn gái

Chiếc nhẫn đính hôn có giá đắt đỏ khiến nam rapper phải suy nghĩ nhiều.

Theo Koreaboo, Beenzino thú nhận anh từng đắn đo nhiều về việc mua nhẫn đính hôn dành tặng bạn gái - người mẫu Stefanie Michova. Rapper sinh năm 1987 bắt đầu tìm kiếm nhẫn từ tháng 7/2020.

"Tôi tìm nhẫn ở một thương hiệu duy nhất mình biết nhưng giá của nó ngoài sức tưởng tượng. Nếu bạn tăng lượng carat, giá sẽ nhảy lên liên tục. Trong trường hợp bớt lượng carat, giá chỉ giảm một chút. Cứ thế, tôi đắn đo suy nghĩ trong suốt 5 tháng", giọng ca OKGO tâm sự.

Rapper Beenzino cầu hôn bạn gái vào đầu năm mới. Ảnh: @stefaniemichova.

Allkpop cho biết thương hiệu nam rapper đề cập đến là Tiffany & Co. Mẫu trang sức này nặng 2 carat, có giá khoảng 63.000 USD .

Beenzino tiết lộ đây không phải là giao dịch anh có thể thực hiện dễ dàng.

"Kế hoạch của tôi là vào mua không cần hỏi giá, bỏ nhẫn vào túi áo rồi cầu hôn cô ấy. Tuy nhiên, khi đến cửa hàng và nhìn giá, tôi đã ngạc nhiên rồi thốt lên.

Tôi yêu cô ấy. Điều đó không thể phủ nhận. Nhưng con số đó thật vô lý. Tôi đã tính nhẩm trong đầu khoản thu nhập của mình và số tiền cần bỏ ra", anh chia sẻ.

Beenzino và bạn gái đính hôn sau 6 năm hẹn hò. Ảnh: @stefaniemichova, @

Vào ngày 1/1, Beenzino cầu hôn bạn gái Stefanie Michova sau 6 năm hẹn hò. Anh đánh dấu sự kiện này bằng bài đăng trên trang cá nhân. Nhiều bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến anh.

Beenzino (tên thật Lim Sung Bin) là rapper người Hàn Quốc. Anh được biết đến thông qua các ca khúc như Break, We Are Going To, I'll Be Back... và từng hợp tác với K.Will, Lee Hyori.

Stefanie Michova (sinh năm 1991) là người mẫu gốc Đức với chiều cao 1,70 m. Cô từng xuất hiện trong MV Goodboy của G-Dragon và Taeyang.