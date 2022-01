Rapper 18 tuổi đội Binz lên tiếng về vụ lùm xùm với công ty cũ

Kellie khẳng định cô tự sáng tác các ca khúc dự thi Rap Việt. Thí sinh đội Binz cho biết 1Billion Records đã đưa ra thông tin sai sự thật.

Ngày 24/1, Kellie - thí sinh đội Binz ở Rap Việt - lên tiếng phủ nhận lời tố cáo từ công ty quản lý cũ là 1Billion Records. Kellie khẳng định với Zing tuyên bố trước đó của 1Billion Records là vu khống và cô đang làm việc với luật sư để giải quyết vụ việc.

Rapper khẳng định cả 4 bài hát ở Rap Việt gồm vòng casting, Đẹp từ trong xương, Bước nhảy xì tin và No Love do cô sáng tác. Phần beat của 4 bài hát là do chương trình Rap Việt cung cấp.

Kellie là thí sinh duy nhất đội Binz ở vòng chung kết. Ảnh: Rap Việt.

“Phong cách viết lyrics của Kellie là về bản thân, những trải nghiệm cuộc sống, tình yêu. Do đó, chỉ có tôi biết và viết ra được một cách trọn vẹn, đúng nhất với cảm xúc của tôi. Tất cả lyrics của những bài trên tôi đều tự viết, tự thu bằng điện thoại trước khi đến phòng thu. Hơn nữa, bài vòng 3 - No Love - được Kellie viết tại phòng thu của anh Binz và huấn luyện viên đã góp ý để tôi hoàn chỉnh bài”, Kellie giải thích.

Kellie khẳng định mối quan hệ giữa cô và 1Billion Records chỉ là bạn bè. Nữ rapper đội Binz chia sẻ ngày 10/4/2021, 1Billion Records mời cô tham gia chụp ảnh để quảng bá cho công ty. Vì tình cảm với các anh em nên nữ rapper đã đồng ý. Do đó, theo Kellie, việc 1Billion Records yêu cầu cô trả tiền chụp hình vô lý.

Kellie khẳng định 1Billion Records đưa thông tin sai sự thật. Ảnh: NVCC.

“1Billion Records có rủ Kellie rằng: ‘Em cứ lên đây thu âm đi’ và không đề cập đến vấn đề chi phí. Do đó, Kellie tới công ty để thu âm 2 bài là Đẹp từ trong xương và Bước nhảy xì tin. Nếu bây giờ, 1Billion Records yêu cầu, tôi cũng sẵn lòng thanh toán theo giá thị trường. Đại diện của Kellie đã gặp trực tiếp 1Billion Records 2 lần, nhưng đến giờ bên đó chưa cung cấp hợp đồng thanh toán”, học trò Binz giải thích.

Kellie khẳng định ê-kíp của cô luôn sẵn lòng làm việc cởi mở và trực tiếp để giải quyết mọi vấn đề một cách chuyên nghiệp. Do đó, cô mong đối phương có cách hành xử đúng mực, chuyên nghiệp và giải quyết vấn đề trực tiếp.

Trước đó, 1Billion Records tố Kellie lợi dụng chất xám. Theo 1Billion Records, ê-kíp của công ty đã hỗ trợ Kellie trong thời gian cô đi thi, thậm chí sáng tác các bài hát của thí sinh này ở Rap Việt. Tuy nhiên, sau đó, gia đình của Kellie từ chối ký hợp đồng, thậm chí không muốn thanh toán các khoản chi phí mà công ty hỗ trợ.

“Đội ngũ công ty tham gia từ việc sản xuất, sáng tác ca khúc cho Kellie thi Rap Việt đến xây dựng hình ảnh, truyền thông. Những ca khúc Kellie dùng để đi thi Rap Việt đều được chấp bút bởi các thành viên trong 1Billion Records. Tuy nhiên sự việc đáng nói là khi Kellie vào sâu ở chương trình. Khi đó, gia đình Kellie muốn dừng tất cả sự hợp tác với 1Billion Records”, công ty thông báo.