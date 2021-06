Rapido - thương hiệu quạt điều hòa chất lượng, an toàn

Trang bị hộp điều khiển kín và bơm đúc nguyên khối, quạt điều hòa Rapio có thể hạn chế các sự cố chập điện nguy hiểm.

Những sự cố chập cháy thường chỉ xảy ra ở những sản phẩm quạt điều hòa kém chất lượng. Vì vậy, để đảm bảo an toàn khi sử dụng, người dùng cần chọn những sản phẩm quạt điều hòa đến từ thương hiệu uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ, thông số kỹ thuật… rõ ràng. Khách hàng không nên vì mức giá thấp mà không kiểm tra kỹ lưỡng quạt điều hòa trước khi mua.

Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật của quạt điều hòa Rapido.

Là một trong những thương hiệu quạt điều hòa lớn, Rapido luôn chú trọng đến sự an toàn của khách hàng khi sử dụng sản phẩm. Quạt điều hòa Rapido là sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn điện QCVN04 Việt Nam. Vì vậy, khi lựa chọn quạt điều hòa Rapido, khách hàng có thể an tâm sử dụng mà không cần lo lắng đến sự cố cháy nổ.

Bên cạnh đó, quạt điều hòa Rapido trang bị hộp điều khiển được thiết kế kín và chống nước.

Thông thường, các sự cố chập cháy đều có nguyên nhân từ hiện tượng rò điện. Điều này thường gặp ở các sản phẩm kém chất lượng, có hộp điều khiển không được thiết kế riêng biệt và không đảm bảo độ kín. Khi có sự cố đổ quạt, nước sẽ tràn vào hệ thống điện gây chập cháy.

Với hộp điều khiển được thiết kế kín, riêng biệt, khả năng chống nước cao, quạt điều hòa Rapido có thể đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Hộp điều khiển của quạt Rapido được thiết kế kín, riêng biệt.

Quạt điều hòa Rapido còn trang bị bơm đúc nguyên khối đạt tiêu chuẩn an toàn không có khả năng rò điện. Thêm vào đó, kết cấu của máy bơm được thiết kế để nước không thể thâm nhập vào bên trong, tránh ra gây ra sự cố chập cháy.

Quạt điều hòa Rapido được trang bị bơm đúc nguyên khối.

Ngoài tính an toàn, sản phẩm còn được khách hàng tin dùng nhờ trang bị nhiều tính năng hiện đại. Theo nhà sản xuất, quạt có thể làm mát nhanh gấp 3 lần nhờ 3 tấm làm mát bằng gỗ sồi Mông Cổ. Được trang bị động cơ SD Plus thế hệ mới, thiết bị này vận hành êm ái, không tạo tiếng ồn khó chịu.

Bên cạnh đó, Rapido có công suất 80W, tạo ra lưu lượng gió 6.000 m3/h, tiết kiệm điện năng tốt hơn so với nhiều sản phẩm quạt điều hòa khác trên thị trường. Ngoài ra, với tấm lọc than hoạt tính và nano bạc cùng công nghệ ionizer, quạt điều này còn có khả năng lọc bụi, mang đến bầu không khí trong lành.