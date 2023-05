Rap Việt sẽ thế nào khi 'thay máu'

Ngoại trừ vị trí của JustaTee, Rap Việt mùa 3 thay đổi hoàn toàn đội ngũ huấn luyện viên lẫn giám khảo. Trong khi đó, ê-kíp sản xuất âm nhạc chưa được tiết lộ, gây tò mò.

Sau khi xác nhận dàn huấn luyện viên với những gương mặt hoàn toàn mới là B Ray, BigDaddy và Andree Right Hand, tới trưa 12/5, ê-kíp Rap Việt mùa 3 thông báo Suboi ngồi chung ghế với Karik và JustaTee, hoàn thiện đội hình giám khảo.

Danh tính huấn luyện viên thứ 4 và đội ngũ nhà sản xuất cũng như MC của chương trình chưa được hé lộ. Với việc thay đổi hoàn toàn dàn huấn luyện viên, sản xuất âm nhạc, Rap Việt mùa 3 nhận được sự kỳ vọng và cả những băn khoăn.

Thay đổi số lượng giám khảo

Năm nay, Rap Việt không chỉ có 2 mà tới 3 giám khảo. JustaTee tiếp tục giữ một ghế và hai vị trí còn lại thuộc về Suboi, Karik. Trong đó, Karik đồng hành với Rap Việt từ mùa đầu tiên và đưa Seachains trở thành quán quân của chương trình trong mùa thứ 2. Anh từng úp mở không tiếp tục tham gia Rap Việt nếu có mùa 3. Cuối cùng, rapper trở lại chương trình nhưng với cương vị mới.

Ở hai mùa đầu tiên, Karik và Wowy là cặp bài trùng. Hai đội do hai huấn luyện viên này dẫn dắt đã tạo nên những cuộc đối đầu rất căng thẳng, đặc biệt vòng chung kết giữa G-Ducky với Dế Choắt (mùa đầu) hay Seachains với Blacka (mùa 2).

Với kinh nghiệm 2 mùa ngồi ghế huấn luyện viên Rap Việt và cũng đã trải qua khá nhiều sai lầm, tranh luận, Karik có lẽ sẽ mang đến góc nhìn mới cho đội ngũ giám khảo. Việc Karik đưa Seachains từ thí sinh không được đánh giá quá cao ở vòng đầu tiên trở thành quán quân mùa 2 cho thấy anh đã khắc phục được những hạn chế trong mùa đầu tiên.

Suboi, Karik và JustaTee là giám khảo mùa 3. Ảnh: Vie Channel.

Trong khi đó, Suboi vốn là huấn luyện viên của Rap Việt mùa đầu tiên. Là đại diện duy nhất của rapper nữ trong một chương trình thiên về nam giới như Rap Việt, Suboi đã để lại nhiều dấu ấn thú vị. Điểm khác biệt và cũng đặc biệt ở đội Suboi trong mùa đầu tiên là cô lựa chọn những thí sinh không quá mạnh nhưng có tiềm năng, nỗ lực và không gian phát triển.

Thời điểm đó, đội của Suboi có lẽ là đội yếu nhất trong 4 team nhưng qua sự hướng dẫn, dìu dắt của nữ HLV, các thí sinh đã thể hiện rõ sự thay đổi. Như Tage từng chia sẻ chỉ Suboi trị được sự ngông cuồng, cứng đầu, thích gì làm đấy để anh cải thiện.

Ngoài ra, Suboi đưa ra các chủ đề thú vị, mới mẻ mà có lẽ ít người nghĩ tới. Các phần thi của thí sinh đội cô cũng thoải mái, tương tác tốt thay vì tạo cảm giác ganh đua, căng thẳng.

Năm nay, Suboi không còn ngồi ghế huấn luyện mà trở thành giám khảo. Vai trò của giám khảo ở các mùa trước là quyết định thí sinh về đội nào trong trường hợp có hai huấn luyện đạp nút chọn trở lên tại vòng đầu tiên. Trong các vòng đấu tiếp theo, họ chọn lựa thí sinh chiến thắng và đào sâu ưu, khuyết điểm của từng thí sinh, tiết mục.

Do đó, vai trò của giám khảo rất quan trọng và khán giả đang tò mò Suboi, Karik đảm đương vị trí này thế nào. Ở mùa 2, LK thay thế Rhymastic để làm giám khảo cùng JustaTee. Tuy nhiên, vai trò của LK được đánh giá là không quá nổi bật. Rapper có nhiều nhận xét chuyên môn nhưng thiếu sự tung hứng để tạo nên những khoảnh khắc hài hước, ăn ý như Rhymastic và JustaTee trước đó.

Dàn huấn luyện gây tò mò

Ngoài dàn giám khảo, các huấn luyện viên của Rap Việt mùa 3 đang được bàn tán hơn cả. Họ là BigDaddy, B Ray và Andree Right Hand. BigDaddy từng có kinh nghiệm làm huấn luyện viên ở King of Rap lên sóng cùng thời điểm Rap Việt mùa 1. King of Rap có luật chơi khá lắt léo dựa trên số like huấn luyện viên đặt cược cho thí sinh, nên vai trò dẫn dắt của BigDaddy lẫn các huấn luyện viên khác không quá rõ rệt như Rap Việt. Và Rap Việt mùa 3 là cơ hội để anh thể hiện rõ hơn điều đó.

Về âm nhạc, BigDaddy có màu sắc đa dạng, vì vậy dễ dàng tiếp cận nhiều đối tượng khán giả. Ở vòng đầu của King of Rap, BigDaddy đặt cược cho những rapper trẻ, thiên về màu sắc giải trí như Pháo, HIEUTHUHAI… thay vì những nhân tố “máu mặt” với kỹ năng top đầu. Đây có thể là màu sắc anh tiếp tục duy trì ở Rap Việt năm nay.

Hai nhân tố còn lại là B Ray và Andree Right Hand (gọi tắt là Andree) hiện nhận được sự quan tâm nhiều nhất. Lý do đầu tiên, họ hoàn toàn là gương mặt mới ở các cuộc thi rap trên truyền hình. Ở Rap Việt mùa đầu tiên, Andree đã xuất hiện với vai trò khách mời trong đêm chung kết và trao giải. Khi đó, tiết mục của Andree bị chỉ trích dữ dội bởi chứa ca từ nhạy cảm, đề cập chuyện "giường chiếu". Tiết mục được đánh giá không phù hợp với tổng thể đêm chung kết.

Đây là màu sắc khá đặc trưng trong các sản phẩm của Andree. Rapper sinh năm 1987 đã có nhiều năm hoạt động trong giới underground và được xem như một trong những tên tuổi lớn của giới rap Việt. Sản phẩm, lyrics của Andree luôn thể hiện sự sexy, quyến rũ, ăn chơi, nổi loạn với hình ảnh quen thuộc như siêu xe, dây chuyền vàng, các cô người mẫu mặc táo bạo…

BigDaddy, B Ray và Andree Right Hand (lần lượt từ trái qua) là huấn luyện viên Rap Việt mùa 3. Ảnh: NVCC.

Trở lại phần trình diễn ở chung kết Rap Việt mùa 1, khi vấp phải phản ứng tiêu cực của khán giả, nam rapper chia sẻ: “Tôi đã mang được dòng nhạc tôi theo đuổi lên truyền hình trực tiếp”. Phản ứng đó phần nào cho thấy sự cá tính, thậm chí hơi ngông từ rapper. Trong khi đó, Rap Việt mùa 3 thậm chí quy định không xưng “mày”, “tao”. Do đó, Andree sẽ thay đổi thế nào khi bị "ép" vào một “khuôn khổ” hoàn toàn khác những gì anh làm từ trước đến nay là câu hỏi đang được nhiều khán giả đặt ra.

Với B Ray, MC ILL từng nhận định B Ray ở trình rất cao của punchline. “Rap như võ, văn ôn võ luyện. Nhưng tôi cho là B Ray luôn là đối thủ đáng gờm”, MC ILL nói. Punchline là yếu tố quan trọng trong rap, đặc biệt rap diss. Punchline chỉ những câu từ nhằm đả kích, châm biếm, tấn công đối thủ.

B Ray có ngôn từ đanh thép, khá ngông cuồng và táo bạo. Trận beef giữa B Ray và Rich Choi đến nay vẫn được xem như trận chiến huyền thoại trong giới underground. Giữa các trận chiến rap, B Ray được ví như “quái vật”. Ngoài ra, các kỹ năng khác như flow (nhịp rap), delivery (kỹ năng truyền tải cảm xúc, sắc thái qua chất giọng) của rapper cũng được đánh giá cao.

Những năm gần đây, B Ray không còn rap diss mà thiên về hướng mainstream khi kết hợp nhiều ca sĩ Việt như Hoàng Tôn, Sofia hay nổi tiếng nhất là Amee với Ex's Hate Me… Âm nhạc của B Ray khá bắt tai, lôi cuốn nên ngay cả những khán giả không chuộng rap cũng có thể yêu thích. Và đây là một lợi thế cho B Ray trong cuộc thi truyền hình hướng tới nhiều đối tượng khán giả như Rap Việt.

Theo những ám chỉ từ ê-kíp chương trình, huấn luyện viên thứ 4 của Rap Việt năm nay đang được đồn đoán là Thái Việt G. Thái Việt G có thể là cái tên không quá quen thuộc với khán giả đại chúng nhưng anh từng rất nổi tiếng với ca khúc Vietnamese Gangs. Có tuổi thơ nghèo khó, âm nhạc của Thái Việt G phản ánh sự thật về bản thân và cảm nhận trong cuộc sống. Nếu thông tin Thái Việt G làm huấn luyện viên Rap Việt chính xác, anh hẳn là ẩn số của chương trình bởi nam rapper khá im ắng, ít xuất hiện trên truyền thông.

Đội ngũ sản xuất âm nhạc chưa được hé lộ và đây là thông tin mà khán giả mong đợi. Bởi ở hai mùa trước, dấu ấn của Touliver và Space Speakers rất rõ rệt. Do đó, ai thay thế họ ở mùa này cũng khó tránh khỏi những nghi ngại và so sánh.