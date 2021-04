Rap Việt 'chơi không đẹp' hay RichChoi sai lầm?

Chị Cả khuyên RichChoi không nên buồn khi bị chương trình Rap Việt loại ngay từ vòng đầu tiên nhưng RichChoi thành thật: “Nói không buồn là nói xạo”.

Casting, tức vòng tuyển thí sinh đầu tiên của chương trình Rap Việt mùa thứ hai thu hút khá nhiều gương mặt thiện chiến của giới underground tham gia. Song, cái tên được quan tâm nhất những ngày qua chắc chắn là RichChoi.

Trên những diễn đàn, hội nhóm thảo luận về rap, nhiều rap fan chia sẻ clip RichChoi dự thi trước các giám khảo của Rap Việt. Từ màn thi triển này, không ít người đánh giá anh rap tốt và dự đoán nam rapper được vào vòng trong.

Nhưng kết quả mà RichChoi công bố là anh đã bị loại thẳng thừng. Đồng nghĩa, game show Rap Việt đã gạch tên á quân của King of Rap ngay từ vòng đầu tiên. Quyết định này gây tranh cãi. Chiều hướng đang nhận được đồng thuận là Rap Việt đã bất công với một rapper rất thực lực.

Rap Việt bất công hay chiêu trò?

Khi thông tin RichChoi bị loại ở Rap Việt được lan truyền trên mạng, nhiều thành viên trong cộng đồng nghe rap vẫn nghĩ đó là một chiêu trò của Rap Việt.

Một số thí sinh có mặt ở buổi casting kể rằng RichChoi tưởng không được đi tiếp nhưng thực tế đã được Touliver chấp thuận, do vậy, sẽ xuất hiện ở Vòng Chinh phục trên sân khấu Rap Việt. Sự xuất hiện này sẽ là “quả bom” để gây bất ngờ cho khán giả vì đây là lần hiếm hoi á quân vừa mới ra lò của một cuộc thi đã đứng ngay trên sân khấu một cuộc thi khác.

Tuy nhiên, RichChoi giữa những thắc mắc về việc có thực sự được đi tiếp hay không đã chọn cách xác nhận anh thực sự bị loại ở Rap Việt.

Bộ ba giám khảo “cầm cân nảy mực” vòng ngoài của game show này là Touliver, Rhymastic và JustaTee. 3 nghệ sĩ đóng vai trò là giám đốc âm nhạc và giám khảo bởi lẽ đúng format của chương trình các huấn luyện viên sẽ không tham gia ở vòng ngoài. Và họ đã không chọn RichChoi.

RichChoi ở vòng casting Rap Việt.

Sở dĩ quyết định của các giám khảo bị đánh giá là bất công vì RichChoi là một trong những rapper có kỹ thuật toàn diện.

Trong bảng điểm chuyên gia của Zing ở King of Rap 2020, rapper Hà Lê và rapper Jan Saker đã cho RichChoi tổng 40 điểm cho 5 kỹ năng trong rap, bao gồm flow, punchline, gieo vần, chất giọng và trình diễn. Mỗi kỹ năng đều được chuyên gia đánh giá trung bình đạt 8/10 điểm, RichChoi là thí sinh toàn diện nhất về các kỹ năng ở King of Rap.

Sự toàn diện của RichChoi tương đương với GDucky ở Rap Việt. Tuy nhiên, xét về kinh nghiệm thực chiến, Rich Choi nổi bật hơn GDucky. RichChoi với khả năng của mình cũng đã chạm đến ngôi vị á quân của King of Rap theo cách hoàn toàn thuyết phục. Nhưng trước khi đến với King of Rap, RichChoi cũng từng thắng Phúc Du - một trong những rapper nổi bật nhất của dòng battle rap, để thấy rapper trưởng thành từ nhóm của MC ILL “không phải dạng vừa”.

Nhưng khi đặt chân đến Rap Việt anh không có suất vào vòng trong. Game show Rap Việt được cho là không mấy mặn mà với những thí sinh đã lọt top cao ở King of Rap – game show đối thủ trong năm 2020. Dẫn chứng là RichChoi bị loại và Chị Cả cũng “trượt từ vòng gửi xe”.

Dù vậy, thực tế là khi xuất hiện ở casting Rap Việt, Rich Choi đã góp phần (dù có thể không nhiều) giúp chương trình “nóng” hơn. Khi xuất hiện, RichChoi cũng được chính đơn vị sản xuất Rap Việt phỏng vấn như một gương mặt thí sinh nổi bật của vòng casting.

Tại đây, RichChoi cho biết anh tham gia Rap Việt vì muốn tìm nguồn cảm hứng mới, với những đối thủ mới. Song, dù được bộ phận truyền thông của Rap Việt để mắt, kết quả là chưa gặp đối thủ nào, RichChoi đã ra về.

Rich Choi là rapper có kỹ thuật toàn diện. Ảnh: Tùng Đoàn.

RichChoi sai lầm khi đi thi?

Mỗi thí sinh đến với game show đều đặt ra những mục tiêu khác nhau nhưng sự nổi tiếng và danh vị chiến thắng chắc chắn tồn tại trong quyết định của mỗi người.

RichChoi là trường hợp đã có tiếng tăm và giải thưởng. Anh là á quân của một game show cũng về rap và phát sóng giờ vàng VTV: King of Rap.

Năm ngoái, King of Rap và Rap Việt – hai chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về rap đã hình thành một cuộc đấu trên lĩnh vực game show suốt gần 4 tháng. Chất lượng hai bên được đánh giá tương xứng, King of Rap thậm chí còn rất chịu khó đầu tư về sân khấu, hình ảnh. Tuy nhiên, kết quả là Rap Việt nổi bật hơn về hiệu ứng truyền thông nhờ format mới mẻ, sinh động.

Thực tế, trước King of Rap và Rap Việt, thị trường từng có cuộc đấu của Vietnam Idol và The Voice – hai game show cùng thiên về pop. Tuy nhiên, lịch sử của hai cuộc thi này chưa từng ghi nhận một á quân hay top 4 nào của chương trình này quyết định đi thi chương trình đối thủ chỉ sau vài tháng.

RichChoi với những gì đã chứng tỏ được ở King of Rap và những thành quả mà anh đã đạt được ở game show này thực tế không nên đặt mình vào một thế khó tiếp theo.

Sự biến báo của anh ở The Phantom Of The Opera (Bóng ma trong nhà hát Opera) hay màn kết hợp nhạc Trịnh với rapper Hà Lê đều đã để lại ấn tượng. RichChoi vừa nội lực, vừa đa dạng và cũng đã phần nào cho thấy sự trưởng thành, xóa đi những định kiến về một rapper nông nổi, ngông cuồng trước đây.

RichChoi đã có danh tiếng trong cộng đồng và ngôi vị ở game show. Việc King of Rap đưa anh lên ngôi vị quán quân cũng là cách giờ vàng đã rất cởi mở với một rapper từng nổi loạn.

Thứ RichChoi thiếu hiện tại thực ra là những sản phẩm âm nhạc đầu tư, những bản rap tấn công mạnh mẽ thị trường hơn là một cuộc thử sức mới ở một game show khác, vốn tiếp tục phải thi thố, phải cạnh tranh.

RichChoi từng gây ấn tượng ở King of Rap.

RichChoi cho biết anh liều lĩnh vì không muốn ngủ quên trên chiến thắng. RichChoi nhắc đến Swings – một rapper từng ngồi ở vị trí producer trong nhiều mùa của chương trình rap ở Hàn Quốc Show me the money - nhưng đến mùa 9 lại xuất hiện với vai trò một thí sinh.

Song, trường hợp của Swings hoàn toàn khác với RichChoi – người từ á quân một cuộc thi này sang làm thí sinh một cuộc thi khác cũng về rap, trong khi hai chương trình đã được xác tính là đối thủ.

Rap Việt không hoàn toàn vô lý khi cho rằng RichChoi không phải nhân tố mới để đi tiếp. Nhưng việc một rapper thiện chiến và có năng lực như vậy lại bị loại ngay vòng đầu tiên, chương trình cũng dễ bị cho là định kiến, “chơi không đẹp”.