Rạp phim TP.HCM vắng vẻ ngày đầu mở cửa

Khán giả Ngọc Linh (quận 3) cho biết cô đi xem phim cùng hai người bạn. Nhóm của cô chọn xem phim The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It. Ngọc Linh nói: "Sau 5 tháng ở nhà, tôi cảm thấy háo hức khi được đến rạp, thưởng thức phim mới. Tôi cũng e ngại dịch bệnh đang diễn biến khó lường. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác là xác định sống chung với Covid-19".