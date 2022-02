Rạp phim Hà Nội đưa 'Người Nhện' cán mốc 106 tỷ đồng

Đại diện nhà rạp cho hay trong ngày đầu mở cửa, khán giả Hà Nội chọn xem các bom tấn Hollywood. Lượng khách đông đảo, tạo động lực cho các nhà phát hành, sản xuất phim.

Sau gần 10 tháng đóng cửa, hệ thống rạp phim tại Hà Nội tái khởi động vào ngày 10/2. Theo ghi nhận của Zing, dù không phải ngày cuối tuần song lượng khán giả mua vé xem phim đông, đặc biệt là khung giờ sau 18h.

Để phục vụ khán giả thủ đô, nhà rạp vẫn công chiếu lại nhiều bom tấn Hollywood như Spider-Man: No Way Home, Fast & Furious 9 hay The Matrix: Resurrections. Ngoài ra, “bữa tiệc” phim Việt với loạt tác phẩm ở nhiều thể loại khiến công chúng thêm nhiều lựa chọn.

Khán giả Hà Nội chọn xem bom tấn Spider-Man

Trao đổi với Zing, ông Lê Hoàng Minh - Giám đốc marketing của BHD - cho biết không khí sôi động, nhộn nhịp diễn ra ở nhiều cụm rạp trong ngày mở cửa đầu tiên. Đa số khách hàng đã mua vé online từ ngày 9/2, trước khi biết tin nhà rạp hoạt động trở lại. Phim thu hút khách nhất phải kể đến là bom tấn Spider-Man: No Way Home. Chìa khóa trăm tỷ cũng là phim Việt được nhiều khách hàng chọn lựa.

“Khách hàng thường chọn xem các suất vào buổi tối, sau 19h. Tuy nhiên, ban ngày vẫn có một lượng khách đông nhất định. Doanh thu ngày đầu mở cửa tại Hà Nội khả quan, tương đương với ngày Tết Nguyên đán vừa qua. Đây là tín hiệu tốt, tạo thêm động lực cho nhà phát hành, sản xuất phim. Họ yên tâm ra tác phẩm mới. Vì thị trường Hà Nội thông thường chiếm gần 30% doanh thu”, ông Lê Hoàng Minh cho hay.

Khán giả Hà Nội xếp hàng dài mua vé xem phim. Ảnh: Tuấn Anh.

Giám đốc marketing của BHD cho biết đối tượng khán giả chủ yếu là người trẻ, thường đi theo cặp hoặc nhóm. Họ tận hưởng sở thích sau nhiều tháng không được xem phim trên màn ảnh rộng.

“Dù nhiều phim đã phát hành trên nền tảng trực tuyến hoặc bị rò rỉ bản đẹp tại các web phim lậu nhưng xem phim ngoài rạp vẫn được khách hàng trẻ mong chờ, yêu thích. Rạp phim sẽ đón lượng khách đông hơn nữa vào những ngày cuối tuần”, ông Lê Hoàng Minh trao đổi.

Tương tự, ông Nguyễn Hoàng Hải - Giám đốc nội dung của CGV - chia sẻ trong ngày 10/2, nhiều cụm rạp mở trễ hoặc không thể tái hoạt động do chưa chuẩn bị kịp, nhưng lượng khán giả ra rạp đông. Các bom tấn Hollywood được nhiều khán giả chọn lựa như Spider-Man: No Way Home, Fast & Furious 9 hay The Matrix: Resurrections.

Việc mở cửa rạp phim tại Hà Nội khiến cục diện phòng vé Việt có sự thay đổi. Tính đến hết ngày 10/2, Spider-Man: No Way Home là tựa phim nước ngoài có số suất chiếu cũng như lượng vé đặt trước cao nhất, theo thống kê từ Box Office Việt Nam. Tính đến lúc này, phim đạt doanh thu hơn 106 tỷ đồng .

Hai phim Việt đang chiếu là Chuyện ma gần nhà và Bẫy ngọt ngào cũng có thành tích khả quan. Đứa con tinh thần của Trần Hữu Tấn trở thành phim có lượng vé đặt sớm cao, với hơn 85.000 vé được bán ra. Nhờ cách dẫn dắt tâm lý khá tự nhiên, cốt truyện mạch lạc, có nút thắt, nam đạo diễn được nhận xét lên tay so với bộ phim đầu tiên là Bắc Kim Thang và tác phẩm gần nhất - Rừng thế mạng.

Kỳ vọng phim Việt đạt doanh thu 100 tỷ đồng

Do thời gian gấp gáp nên cụm rạp Lotte Cinema bắt đầu mở cửa đón khách từ ngày 11/2. Ông Đoàn Thạch Cương – Giám đốc kinh doanh của Lotte Cinema – nói đơn vị sẽ tập trung chiếu các phim như Spider-Man: No Way Home, Chuyện ma gần nhà, Chìa khóa trăm tỷ. Trong đó, theo kế hoạch, Chuyện ma gần nhà được sắp suất chiếu nhiều nhất.

Theo đại diện Lotte Cinema, lý do phải kể đến là dự án của Trần Hữu Tấn được nhiều khán giả chọn lựa khi mở suất chiếu sớm.

Khách hàng chọn xem phim bom tấn Hollywood trong ngày đầu mở cửa. Ảnh: Tuấn Anh.

Đại diện Lotte Cinema kỳ vọng khi Hà Nội và một số tỉnh khác mở rạp chiếu phim, doanh thu của nhiều phim được cải thiện.

“Hiện tại, phim Chìa khóa trăm tỷ đã xấp xỉ cán mốc 70 tỷ đồng . Chúng tôi hy vọng hai phim Việt đang chiếu là Bẫy ngọt ngào và Chuyện ma gần nhà sẽ đạt doanh thu trên 100 tỷ đồng . Thành tích đó sẽ lấy lại niềm tin cho các nhà sản xuất và tạo động lực về phía chủ kinh doanh rạp”, ông Đoàn Thạch Cương chia sẻ.

Thế nhưng, trong bối cảnh đại dịch vẫn diễn biến phức tạp, đại diện các nhà rạp cho rằng sự phát triển của thị trường điện ảnh, kinh doanh ngành rạp phụ thuộc phần lớn vào tình hình Covid-19.

"Lãnh đạo của BHD hay những công ty kinh doanh rạp phim đều mong muốn chung là giai đoạn này tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, tránh bùng phát trở lại", ông Lê Hoàng Minh cho biết.

Để đảm bảo an toàn cho nhân viên và khách hàng, các rạp cho biết họ đều chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án hoạt động, thực hiện theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng trong quá trình vận hành.