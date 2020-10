Rạp chiếu phim sẽ còn khó khăn đến 2024

Chuyên gia phân tích dự đoán phòng vé toàn cầu sẽ mất nhiều năm để hồi phục sau đại dịch, trước khi lấy lại đà tăng trưởng vào năm 2024.

ScreenDaily đưa tin sự kiện lần thứ ba của META Cinema Forum tổ chức tại Dubai, Ấn Độ dự báo doanh thu phòng vé toàn cầu các năm 2021 và 2022 sẽ thấp hơn thành tích của năm 2019. Phải tới năm 2024, ngành chiếu bóng trên toàn thế giới mới bắt đầu phát triển lại.

Pablo Carrera, trưởng bộ phận nghiên cứu dữ liệu điện ảnh của Omdia, đơn vị có trụ sở tại London, đã thuyết trình kết quả nghiên cứu trong buổi hội thảo chủ đề Ảnh hưởng của Covid-19 lên ngành công nghiệp điện ảnh, chiếu bóng, kế hoạch và tầm nhìn để hồi phục và xa hơn thế.

Năm 2019, tổng doanh thu phòng vé toàn cầu là 42,5 tỷ USD . Omdia dự đoán năm 2020, con số này tụt xuống còn 12,4 tỷ USD . Năm 2021 và 2022 sẽ phục hồi ở mức 24,5 tỷ USD trước khi đạt 41,4 tỷ USD vào năm 2023 và lấy lại đà tăng trưởng vào năm 2024 với 44,1 tỷ USD .

Carrera đã chỉ ra tương phản giữa tốc độ phục hồi của nền điện ảnh tại bốn thị trường chính: Bắc Mỹ, Trung Quốc, Anh và Pháp. Tình hình phòng vé tháng 8/2020 cho thấy sự phát triển mạnh mẽ hơn cả ở Trung Quốc và Pháp khi các thị trường này đạt doanh thu bằng 40% trung bình năm 2019. Tỷ lệ này tại Anh là 13% và Bắc Mỹ là 3,3%.

My People My Homeland là một trong các tác phẩm nội địa giúp phòng vé Trung Quốc lấy lại đà tăng trưởng. Ảnh: Sina.

Chìa khóa cho sự phục hồi được cho là các tác phẩm điện ảnh nội địa. My People My Homeland, quán quân trong cuộc đua doanh thu phim tuần lễ vàng tại Trung Quốc, là một ví dụ. Bộ phim chính kịch, lãng mạn của nhóm đạo diễn Từ Tranh, Ninh Hạo, Đặng Siêu... với sự góp mặt của Vương Bảo Cường, Dương Tử, Lưu Hạo Nhiên… đã thu về 2,2 tỷ NDT chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi ra mắt.

Carrera cũng công bố kết quả khảo sát tỷ lệ khán giả tự tin quay trở lại rạp chiếu phim tại các thị trường Australia, Anh, Mỹ, Mexico và Trung Quốc. 71% khán giả Trung Quốc cho biết họ sẵn sàng ra rạp xem phim, đứng thứ hai là Mexico (49%). Ba khu vực còn lại dao động trong khoảng 37% tới 39%.

Arturo Guillen, giám đốc điều hành toàn cầu của Comscore Movies, nhấn mạnh tầm quan trọng của những bộ phim sản xuất nội địa trong quá trình phục hồi nền điện ảnh.

“Bước đầu, chúng ta đã quan sát được dấu hiệu phục hồi thông qua thành công của thị trường điện ảnh Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản”, ông nói, dẫn chứng doanh thu 100 triệu USD sau 10 ngày của Demon Slayer the Movie: Mugen Train tại Nhật.

Tại Tây Ban Nha, bộ phim hài gia đình Father There is Only One 2 đã thu về 15 triệu USD kể từ tháng 7, gần bằng doanh thu 16 triệu USD mà phần đầu gặt hái trong năm 2019. Phần hậu truyện đã trở thành phim có doanh thu cao nhất 2020 tại Tây Ban Nha dù được phát hành trong tình hình đại dịch chưa được kiểm soát.

Phim hoạt hình Demon Slayer the Movie: Mugen Train cán mốc doanh thu 100 triệu USD tại Nhật sau 10 ngày. Ảnh: Ufotable.

Cũng trong hội thảo, Phil Clapp, giám đốc điều hành của UK Cinema Association đồng thời là chủ tịch của UNIC - cơ quan phụ trách việc phân phối phim tại châu Âu, đã đưa ra thông điệp quan trọng: “Đây không phải một đại dịch với điện ảnh, đây là đại dịch toàn cầu”.

“Thị trường quốc tế chiếm khoảng 73% doanh thu phòng vé toàn cầu. Mối đe dọa lúc này đến từ việc các hãng phim vẫn đang chờ đợi thời điểm thị trường điện ảnh trên toàn thế giới mở cửa trở lại mới bắt đầu phát hành các tựa phim lớn”, ông nói. Clapp chỉ ra, nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ chẳng còn mấy rạp chiếu phim đủ sức trụ lại để chiếu bom tấn do các hãng phát hành hậu đại dịch.

Phil Clapp thừa nhận những thị trường với tỷ trọng phim nội địa cao có xu hướng đương đầu tốt hơn với thách thức đại dịch so với những nơi phụ thuộc quá nhiều vào phim nhập. Ông gợi ý những nhà làm điện ảnh cần tìm ra biện pháp giúp xây dựng một thị trường phim cân bằng và phát triển bền vững trong tương lai, không bị phụ thuộc quá nhiều vào Hollywood.