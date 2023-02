Rao bán USD giả với giá mềm

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Hà Nội, đề nghị truy tố Ngô Xuân Hiếu (SN 1979) về tội “Lưu hành tiền giả”.

Trước đó, khoảng tháng 6/2021, qua mạng xã hội, Ngô Xuân Hiếu quen biết người đàn ông tên Cường. Ngày 6/12/2021, Cường liên hệ với Hiếu nói có một số USD giả muốn bán, 2 bên thỏa thuận Cường bán cho Hiếu tờ mệnh giá 100 USD với giá hơn 1,6 triệu đồng/1 tờ. Hiếu sẽ bán với giá 1,7 triệu đồng/1 tờ cho khách hàng. Về nguồn khách mua, có thể do Hiếu tự tìm hoặc Cường sẽ giới thiệu khách cho Hiếu.

Ngày 7/12/2021, qua một người giao hàng, Hiếu đã nhận được 163 tờ USD, mệnh giá 100 USD . Qua tìm hiểu trên thị trường, Hiếu biết vào thời điểm đó, 100 USD được quy đổi ra tiền Việt Nam là 2,3 triệu đồng, nên nghĩ đó là tiền giả. Tuy nhiên, để kiểm chứng, nghi phạm vẫn lấy một tờ USD trong số đó mang đến hiệu vàng ở huyện Đông Anh (Hà Nội) để kiểm tra. Khi biết đó là tiền giả, Hiếu đã liên hệ với Cường nhưng không được.

Ngày 15/12/2021, Cường chủ động liên lạc lại với Hiếu, thông báo số USD đã giao là giả. Hai bên thỏa thuận Hiếu sẽ giữ lại số tiền này để Cường giới thiệu khách mua. Nếu việc mua bán thành công, Hiếu sẽ được trả công 5 triệu đồng… Sau đó, Cường cho Hiếu số điện thoại của một khách hàng để liên lạc.

Hiếu kết bạn với số điện thoại trên, thì tài khoản có tên là “Kevin Hùng”. Ngày 17/12/2021, Hiếu và “Kevin Hùng” gặp nhau tại quán cà phê để xem mẫu tiền. Sau đó, Hiếu và “Kevin Hùng” nhắn tin qua mạng xã hội thỏa thuận giá bán là 1,7 triệu đồng/1 tờ mệnh giá 100 USD , số lượng Hiếu sẽ bán cho “Kevin Hùng” là 20.000 USD .

Ngày 19/12/2021, do “Kevin Hùng” đi vắng, người bạn của anh ta đến quán ở huyện Thường Tín (Hà Nội) để nhận tiền. Hiếu đang thực hiện hành vi phạm tội, thì bị Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Quá trình kiểm tra, Công an huyện Thường Tín thu giữ tang vật 163 tờ tiền USD giả trên. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hiếu về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Vụ án theo thẩm quyền được chuyển đến Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” của Hiếu. Quá trình điều tra xác định: Khoảng năm 2018, trong thời gian làm việc tại TP.HCM, Hiếu quen người đàn ông tên là Lý Thái Tôn (SN 1974, trú tại tỉnh Vĩnh Long).

Trong quá trình này, Tôn có mượn tiền của Hiếu và đưa cho Hiếu một chứng minh nhân dân (CMND) do Công an tỉnh Vĩnh Long cấp. Cùng vào năm đó, Hiếu bị mất CMND, nên mang CMND của anh Tôn đến cửa hàng photocopy tại TP.HCM nhờ thay ảnh của Hiếu vào CMND này. Sau đó, tháng 11/2018, qua mạng xã hội, Hiếu đã tìm kiếm dịch vụ làm giả giấy phép lái xe hạng A1 với chi phí 5 triệu đồng. Tiếp đó, đến tháng 10/2021, cũng qua mạng xã hội, Hiếu tiếp tục tìm dịch vụ làm giả giấy phép lái xe hạng B2.

Theo yêu cầu của bên dịch vụ, Hiếu cung cấp CMND giả đã làm và ảnh chụp chân dung của Hiếu cho dịch vụ để làm giấy phép lái xe giả. Đến tháng 11/2022, Hiếu liên hệ với anh Nguyễn Đức Long (SN 1979, trú tại TP.HCM) thuê ôtô nhãn hiệu Honda City, BKS 51G-356.27. Để làm thủ tục thuê xe, Hiếu gửi cho anh Long ảnh chụp CMND (thông tin cá nhân của Lý Thái Tôn, thay ảnh của Hiếu) và giấy phép lái xe hạng A1 giả.

Theo lời khai của Hiếu, mục đích nghi phạm làm giả các tài liệu trên là để mang theo bên người. Trong trường hợp bị kiểm tra, Hiếu sẽ xuất trình vì anh ta bị mất giấy tờ tuỳ thân, không thể làm lại được.