Rao bán thư viện của nhà văn Toni Morrison

Toni Morrison là nữ nhà văn nổi tiếng. Bà vinh dự đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu năm 1988 và Nobel Văn chương năm 1993.

Theo tạp chí Galerie, thư viện và bộ sưu tập sách của Toni Morrison có hơn 1.200 cuốn đang được rao bán. Giá của cả thư viện cá nhân này không được thông báo công khai nhưng gia đình của Morrison cho biết những ai quan tâm đều có thể thương lượng về giá.

Cũng theo Galerie, Morrison sở hữu nhiều cuốn sách của James Baldwin, Zora Neale Hurston, Langston Hughes và các thành viên của gia đình Clinton và Obama.

Thư viện này cũng có ít nhất hai cuốn sách do bà viết: Song of Solomon và The Bluest Eye. Cả hai được bà mượn từ thư viện công cộng Burnaby ở British Columbia, Canada.

Thư viện cá nhân của Toni Morrison. Ảnh: Brown Harris Stevens.

Đại diện thư viện Burnaby đã tỏ ra rất ngạc nhiên về tin tức này và viết trên Twitter: "Bạn có tin được điều này không? Cố tác giả từng đoạt giải Nobel và Pulitzer, Toni Morrison, có một cuốn sách (The Bluest Eye) mượn từ thư viện của chúng tôi chưa trả. Chúng tôi có nên thử lấy lại cuốn sách không?”.

Được biết, Morrison cũng là fan của ông hoàng truyện kinh dị Stephen King. Cuốn sách Revival của King luôn nằm trên bàn cạnh giường của Morrison và bà cũng sở hữu nhiều cuốn tiểu thuyết khác của Stephen King. Nhưng theo tin tức của tạp chí Galerie, những cuốn Morrison sở hữu "không phải những cuốn phổ biến nhất của Stephen King".