Rao bán nhà đất rồi cầm tiền cọc bỏ trốn

Rao bán nhà đất, Trần Thị Luận nhận tiền đặt cọc của nhiều người rồi bỏ trốn.

Bị can Trần Thị Luận. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 19/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Luận (30 tuổi, ở xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Luận rao bán nhà đất, sau đó nhận tiền đặt cọc của nhiều người rồi bỏ trốn, tiêu xài cá nhân, đến nay không có khả năng hoàn trả. Tổng số tiền Trần Thị Luận chiếm đoạt là 1,6 tỷ đồng .

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hiền (34 tuổi, ở TP Hội An) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Hiền đã nhận tiền để nộp thuế và làm các thủ tục về nhà đất. Tuy nhiên sau khi nhận tiền của bị hại, bị can không thực hiện cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân, dẫn đến việc không có khả năng hoàn trả.

Tổng số tiền Nguyễn Văn Hiền chiếm đoạt của các bị hại là trên 1,1 tỷ đồng .

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam thông báo ai là bị hại của các vụ án trên cần liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để trình báo.