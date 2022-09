Rao bán dự án ‘ma’, nhân viên Công ty Đại An Lộc bị xử phạt

Nhân viên Công ty bất động sản Đại An Lộc rao bán dự án "ma" ở trung tâm TP.HCM để chèo kéo khách, sau đó "lái" họ đến dự án cách xa hàng chục km tại tỉnh Bình Dương.

Ngày 27/9, Công an quận 10, TP.HCM, ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với L.T.N. (28 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật. Ảnh: T.L.

Trước đó, trang Facebook “Đất nền quận 10” đăng tải bài viết quảng cáo, rao bán dự án đất nền tại khu đất ngã tư Thành Thái - Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10 có kèm theo thông tin dự án.

Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, lực lượng chức năng xác định vị trí khu đất này chưa có pháp lý để triển khai dự án như bài viết quảng cáo. Qua xác minh, cảnh sát xác định người đăng bài trên là N. - Trưởng nhóm kinh doanh Công ty bất động sản Đại An Lộc.

Khi giới thiệu dự án đất nền trên, N. đưa hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, pháp lý dự án, bản đồ quy hoạch phân lô cho khách hàng xem và khẳng định đây là dự án được chủ đầu tư ủy quyền cho Công ty Đại An Lộc bán.

Công an quận 10 cho biết thông qua trang Facebook “Đất nền quận 10”, nhân viên Công ty Đại An Lộc đã thu hút lượng khách hàng lớn, sau đó họ bố trí buổi gặp gỡ khách hàng để giới thiệu sản phẩm tại Trung tâm hội nghị The Adora Luxury, quận Phú Nhuận. Tuy nhiên, sau khi sơ lược về dự án, nhóm N. lại quảng bá và giới thiệu dự án khác có tên là Boulevard City tại xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Theo cảnh sát, N. đã sử dụng trang Facebook “Đất nền quận 10” thông tin sai sự thật. Hành vi trên là hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật.