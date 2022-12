Ranger, Xpander và những mẫu xe chắc chắn bán chạy nhất phân khúc

Mặc dù khoảng cách không quá lớn như ở các phân khúc khác, chênh lệch 3.435 xe so với Honda CR-V cũng gần như đảm bảo danh hiệu SUV hạng C bán chạy nhất năm dành cho Mazda CX-5. Mặc dù không quá nổi bật về doanh số so với những cái tên đang hiện diện trong top 10 toàn thị trường, sức bán ổn định ở mức cao qua từng tháng đã giúp Mazda CX-5 dễ dàng bỏ xa các đối thủ trong phân khúc SUV hạng C.