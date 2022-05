Rạng rỡ như những đóa hoa, phụ nữ hãy cứ đẹp mọi lúc

Nhiều người ví phụ nữ như những đóa hoa với hương thơm và màu sắc khác biệt. Nếu biết cách chăm chút, yêu chiều, mỗi bông hoa sẽ ngày càng tươi tắn, rạng rỡ.

Quá trình mỗi bông hoa tiếp nhận những tia nắng tinh khôi từ trời đất cùng mưa sương ấm áp để rồi bung nở khoe sắc, khiến mọi người trân trọng. Phụ nữ cũng cần trải qua thời gian rèn luyện, thử thách mới đạt được sự hoàn mỹ cả về vẻ đẹp và trí tuệ.

Như gốm nung trong lửa, muốn trở thành hàng thượng hạng phải trải qua ngọn lửa khắc nghiệt nhất. Phụ nữ biết cách đối mặt áp lực và những định kiến vô hình, sẽ chiến thắng được nỗi sợ để tự tin tỏa sáng.

Trong hội thảo về chủ đề “Phụ nữ có cần thành đạt” năm 2014, đại diện Viện Nghiên cứu phát triển xã hội (ISDS) nhận định phụ nữ Việt phải đối mặt nhiều áp lực từ xã hội và chính họ cũng đang tự tạo áp lực cho bản thân. Trong đó, nổi cộm nhất là áp lực kết hôn, phải có gia đình, con cái.

Dù chưa chạm ngưỡng tuổi 25, đang bận rộn với công việc cùng chuỗi trải nghiệm ý nghĩa của tuổi trẻ, phái đẹp vẫn thường nhận được câu hỏi “bao giờ lấy chồng?”. Sang ngưỡng U30, khi đã yên bề gia thất, câu hỏi thăm quen thuộc là “bao giờ có con?”, “khi nào định sinh con thứ 2?”… Những câu hỏi quen thuộc ấy đều ẩn chứa quan niệm cố hữu của nhiều người, rằng gia đình, con cái là nền tảng của người phụ nữ Việt.

Lấy việc kết hôn, sinh con làm thước đo thành công của phụ nữ đã vô tình khoác lên vai họ sợi dây ràng buộc vô hình, khiến nhiều người không thể theo đuổi ước vọng riêng.

Chịu áp lực từ gia đình và xã hội, có những người mạnh mẽ vượt qua, nhưng cũng không người chấp nhận thỏa hiệp bằng cách gác lại tham vọng về công danh, sự nghiệp dang dở. Để rồi, họ như bông hoa ngủ đông, chưa thể nở rộ khoe sắc.

Ngoài “thiên chức”, phụ nữ còn mang nhiều lo lắng về tuổi tác và sự lão hóa. Nếu đàn ông ở tuổi 30 được đánh giá đang vào độ “chín” của sự nghiệp và diện mạo, thì phụ nữ tuổi 30 thường mặc định là “đã già”. Câu nói cửa miệng quen thuộc “Con gái có thì” cũng cho thấy áp lực níu giữ thanh xuân tươi trẻ của mỗi chị em.

Thực tế, phụ nữ thường lão hóa nhanh hơn so với đàn ông. Nghiên cứu thực hiện tại Đại học George Mason chỉ ra rằng, việc mang thai khiến phụ nữ trông già hơn 11 tuổi so với thông thường. Yếu tố da liễu cùng độ mỏng của làn da khiến phụ nữ xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn đàn ông. Các dấu hiệu lão hóa không chỉ báo hiệu thanh xuân đã qua, mà còn mang đến cảm giác thiếu an toàn cho phái đẹp.

Không phải tự nhiên phụ nữ được gọi là phái đẹp. Nhan sắc là món quà, là tài sản mỗi phụ nữ đều trân trọng, nâng niu. Ngoại hình tươi trẻ, rạng rỡ là chìa khóa giúp họ thêm tự tin trong việc xây dựng các mối quan hệ hay bước ra ngoài xã hội.

Những nỗi lo vô hình của phụ nữ xuất hiện trong mọi độ tuổi, bất kể bạn là người bình thường hay người của công chúng. Với MC Mai Ngọc, điều này cũng không phải ngoại lệ.

Được xếp vào nhóm mẫu teen Hà thành đời đầu, giành giải ở một số cuộc thi sắc đẹp học trò và sau đó bén duyên với VTV, trở thành MC nổi tiếng, nhiều người cho rằng con đường đến thành công của Mai Ngọc rất thuận lợi. Tuy nhiên, cô cũng có những thời điểm gặp khó khăn khi không biết bắt đầu từ đâu, nên làm những gì, rồi lo lắng liệu mình có thể đảm đương tốt công việc như mong chờ của mọi người hay không.

Khi bước vào cuộc sống hôn nhân, đứng trước trách nhiệm sinh con, nội trợ, chăm sóc gia đình, Mai Ngọc nhận định rằng mỗi người có một quan điểm khác nhau, và có thể tự giảm bớt áp lực cho bản thân bằng cách thay đổi suy nghĩ.

“Lập gia đình xong, hai vợ chồng sẽ cùng nhau phấn đấu vì sự nghiệp, cùng đi du lịch khắp nơi trên thế giới, cùng nhau hoàn thành các mục tiêu rồi mới sinh con”, Mai Ngọc chia sẻ.

Qua ngưỡng tuổi 30, Mai Ngọc lại thêm nỗi lo về thời gian và sắc đẹp. Cuộc sống bận rộn sau kết hôn khiến cô không còn thời gian cho bản thân. Cùng với đó, những dấu hiệu lão hóa xuất hiện khi lượng collagen hao hụt cũng khiến nữ MC trăn trở: Làm thế nào để giữ được sự khỏe đẹp từ bên trong ra bên ngoài?

Đóa hoa đẹp nhất khi không dựa dẫm vào ai. Thậm chí, hoa tàn, hương vẫn vương vấn, lan tỏa khắp một vùng, khiến người khác phải trân trọng. Tương tự, người phụ nữ độc lập, tự chủ, biết yêu thương bản thân sẽ có đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua định kiến xã hội, cũng như nỗi sợ của chính mình.

Đây cũng là thông điệp được Coco Chanel - tên tuổi lẫy lừng làng thời trang thế giới - gửi gắm đến những người phụ nữ: “Vẻ đẹp xuất hiện vào khoảnh khắc bạn quyết định trở thành chính mình”.

Vẻ đẹp đó không yêu cầu bạn phải sắc nước hương trời, kiêu sa quý phái hay mặn mà quyến rũ, mà là khi biết yêu bản thân bằng tất cả năng lượng đang có và luôn tràn đầy sức sống dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Đó cũng là tôn chỉ Thảo Tâm - hotgirl IELTS 8.5, MC nhiều chương trình nổi tiếng cho giới trẻ, cũng là diễn viên hóa vai cô Hồng trong Mắt Biếc - luôn tâm niệm.

Đảm nhiệm nhiều công việc cùng lúc khiến quỹ thời gian thu hẹp, cộng thêm áp lực từ thế hệ Gen Z ngày một năng động, sáng tạo và thành công khiến Thảo Tâm đôi khi kiệt sức. Tuy nhiên, mong muốn được sống hết mình với tuổi trẻ và công việc đã trở thành động lực để MC trẻ vượt qua mọi áp lực, khó khăn, gặt hái thành công.

Cụm từ “Thanh xuân” không phải để chỉ một độ tuổi nhất định, bởi khi người phụ nữ giữ được tâm thái lạc quan, phấn chấn, thì thanh xuân sẽ kéo dài vô tận. Không sở hữu lợi thế tuổi trẻ như thảo Tâm, nhưng MC Mai Ngọc vẫn tỏa sáng rực rỡ với nét đẹp riêng.

“Tôi khá thích câu nói ‘Phụ nữ được yêu là niềm vui, tự yêu bản thân là hạnh phúc’. Tôi muốn gửi gắm đến phái nữ rằng hãy luôn yêu bản thân mình, bởi khi đó bạn sẽ biết mình cần làm gì và làm cho cuộc sống của mình hạnh phúc”, Mai Ngọc chia sẻ.

Học cách tự yêu bản thân, Thảo Tâm và Mai Ngọc quan tâm nhiều hơn đến làn da. Cả 2 tìm đến Estée Lauder vì sự đồng điệu trong triết lý “Vì một tương lai mọi phụ nữ đều có thể xinh đẹp” của thương hiệu Mỹ, cũng như tin tưởng vào một sản phẩm hỗ trợ lưu giữ thanh xuân.

Kiên định trong việc lắng nghe và giải quyết các vấn đề về làn da cho phái đẹp suốt 75 năm, Estée Lauder thấu hiểu nhu cầu, tâm lý phụ nữ trong mỗi giai đoạn cuộc đời. Bộ sản phẩm gồm serum Advanced Night Repair, kem dưỡng Revitalizing Supreme+ mới được thương hiệu ra mắt không nằm ngoài mục tiêu nâng niu vẻ đẹp và sự tự tin của phái đẹp, trong bất kỳ hoàn cảnh và độ tuổi nào.

Trải qua 40 năm nghiên cứu với công thức đột phá, vượt qua cuộc kiểm nghiệm về mức độ an toàn lớn nhất của hãng với hơn 1.650 người trên toàn cầu tham gia, mỗi giây có tới 22 chai được bán ra, serum Advanced Night Repair đang được hàng triệu phụ nữ tin dùng cho vẻ đẹp của mình.

Sản phẩm áp dụng công nghệ tín hiệu nguồn ChronoluxTM độc quyền từ quy trình lên men các peptide và thành phần dẫn xuất từ thực vật giúp làn da gia tăng sự sản sinh collagen tự nhiên, tái tạo tế bào mới, săn chắc hơn. Cùng với đó, thành phần Hyaluronic Acid nồng độ cao giúp khóa ẩm trong 72 giờ, cung cấp đầy đủ độ ẩm cho da, tạo ra môi trường lý tưởng giúp da tự phục hồi.

Với nhiều công dụng trong một sản phẩm, MC Thảo Tâm chọn serum Advanced Night Repair để tiết kiệm thời gian dưỡng da mỗi ngày.

“Một chai serum Advanced Night Repair vừa dưỡng ẩm, phục hồi, thu nhỏ lỗ chân lông và bảo vệ da khỏi các tác động môi trường là chân ái cho những ngày bận rộn nhất. Hơn nữa, với hiệu quả dễ thấy trên da cùng khả năng thẩm thấu nhanh, serum Advanced Night Repair là sản phẩm không thể thiếu với tôi mỗi ngày”, Thảo Tâm cho biết.

Còn với MC Mai Ngọc, từ 2 năm gần đây, cô đã gắn bó với bộ sản phẩm của Estée Lauder, từ sữa rửa mặt đến serum, kem mắt và kem dưỡng Revitalizing Supreme+.

Không chỉ serum Advanced Night Repair hỗ trợ chống lão hóa hiệu quả, kem dưỡng Revitalizing Supreme+ cũng được chứng minh có hiệu quả vượt trội trong việc tăng sinh collagen. Với thành phần gồm hoa Hibicus 8 nhánh kích hoạt tăng sinh collagen tự nhiên, cùng chiết xuất Moringa tăng sinh Nft2 - protein chống lão hóa, kem dưỡng từ nhà Estée Lauder giúp thu nhỏ lỗ chân lông, cấp ẩm suốt 72 giờ và giúp da săn chắc hơn đến 25% trong 3 ngày sử dụng, theo nghiên cứu từ hãng. Kết hợp 2 sản phẩm này với nhau, làn da được tăng sinh collagen mạnh mẽ, cấp ẩm trong và khóa ẩm ngoài.

Vẻ đẹp người phụ nữ tựa như những cánh hoa: Mềm mại, xinh đẹp và rực rỡ. Tuy nhiên, để vẻ đẹp ấy luôn rạng ngời, đầy sức sống, mỗi người cần học cách chăm sóc, yêu thương làn da cơ thể mình. Chọn được sản phẩm phù hợp và học cách nâng niu làn da mỗi ngày, cũng là bạn đang nâng niu chính bản thân.