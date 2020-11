Răng đính kim cương và những món đồ gắn liền với rapper

Các rapper nổi tiếng với grillz có thể kể đến như Lil Wayne, Paul Wall, Juicy J, Gucci Mane... Tuy nhiên, theo The Urban Twist, người sở hữu bộ grillz ấn tượng và đắt nhất lại không thuộc giới rapper. Đó là Katty Perry với bộ grillz làm từ kim cương, đá quý, có giá lên tới 1 triệu USD . Bộ grillz của cô đã còn được Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận là "grillz đắt nhất lịch sử". Ảnh: In The Know.