Răng bạn trắng ra như thế nào

Các sản phẩm làm trắng răng tại nhà nói chung là an toàn nếu không sử dụng quá lâu hoặc quá nhiều trên răng. Sử dụng đèn LED trắng răng là điều không cần thiết.

Ngày nay, một loạt sản phẩm làm trắng sáng răng dễ dàng mua được tại các hiệu thuốc và thậm chí trên mang. Ảnh: Healthline.

Một loạt các sản phẩm từ kem đánh răng đến gel, miếng dán, khay miệng và nước súc miệng được cho là làm trắng sáng răng bán rộng rãi ở các hiệu thuốc. Nhưng liệu sản phẩm làm trắng răng tại nhà có hiệu quả như được khẳng định trên bao bì? Và chúng có an toàn không?

Quá trình trắng răng diễn ra như thế nào?

Theo New York Times, các chuyên gia cho biết sản phẩm làm trắng răng được bán không cần kê đơn hoạt động theo một trong hai cách. Chúng có thể loại bỏ vết bẩn bằng cách sử dụng lực vật lý hoặc bằng cùng một loại hóa chất được sử dụng cho quy trình làm trắng tại phòng khám.

Làm trắng vật lý

Tiến sĩ Dorota Kopycka-Kedzierawski, nha sĩ tại Trung tâm Y tế Đại học Rochester (Mỹ), cho biết những sản phẩm có bất kỳ loại sạn nào dù là kem đánh răng làm trắng, kem đánh răng thông thường hay baking soda thông thường sẽ hoạt động như một chất mài mòn và loại bỏ các vết bẩn xuất hiện trên bề mặt răng.

Nhiều loại kem đánh răng thông thường có chứa một ít kết cấu sạn vì lý do này và bản thân việc đánh răng là một hành động để loại bỏ các vết bẩn và mảnh vụn.

Baking soda là một sản phẩm làm trắng răng phổ biến. Ảnh: Riverwalkdentalorthodontics.

Tẩy trắng bằng hóa chất

Hầu hết miếng dán trắng răng, khay chứa gel và nước súc miệng hoạt động bằng cách đưa răng của bạn tiếp xúc với các chất tẩy trắng hóa học như carbamide peroxide hoặc hydrogen peroxide.

Timothy Bromage, giáo sư về bệnh sinh học phân tử tại Trường Nha khoa của Đại học New York, người chuyên về sinh học xương và răng, cho biết điểm khác biệt chính giữa các sản phẩm này và điều trị tại phòng khám là nồng độ hóa chất trong các sản phẩm không kê đơn thấp hơn nhiều.

Mức độ hiệu quả của 2 phương pháp

Tiến sĩ Laura Tam, Trưởng khoa nha tại Đại học Toronto, cho biết các sản phẩm mài mòn vật lý và tẩy trắng hóa học đều có hiệu quả làm trắng răng.

Khi kem đánh răng được quảng cáo là “làm trắng răng”, điều đó thường có nghĩa là nó có khả năng mài mòn nhiều hơn kem đánh răng thông thường. Nhưng ngay cả những loại kem đánh răng thông thường không có bất kỳ công bố “làm trắng” nào trên bao bì cũng sẽ có tác dụng.

Tiến sĩ Kopycka-Kedzierawski nói các sản phẩm tẩy trắng hóa học không chỉ làm giảm vết bẩn bên ngoài như cà phê, trà, rượu vang đỏ hay thuốc lá, mà còn có hiệu quả trong việc làm giảm vết ố ở lớp bên trong hoặc ngà răng.

Thức ăn và đồ uống có sắc tố cũng có thể ngấm vào men răng và làm ố bên trong răng. Một số người có men răng xốp tự nhiên đặc biệt dễ bị nhiễm màu.

Tiến sĩ Tam nói điều khác biệt duy nhất ở các sản phẩm tẩy trắng bằng hóa chất tại nhà là do nồng độ hóa chất thấp hơn nhiều nên sẽ mất nhiều thời gian hơn các phương pháp tại phòng mạch. Và không phải ai cũng sẽ thấy tác dụng tẩy trắng răng đối với các vết ố bên trong.

Bà Tam cho biết men răng của con người sẽ hấp thụ các chất tẩy trắng khác nhau, vì vậy hiệu quả có thể khác nhau. Và một số người có hàm răng sậm màu tự nhiên hơn những người khác, do di truyền của họ.

Bộ dụng cụ làm trắng bằng đèn LED là một sản phẩm phổ biến khác. Người dùng dùng có thể thoa gel làm trắng lên răng và ngậm khay trong miệng, hoặc cắn vào khay đã chứa sẵn gel và sử dụng đèn sáng để chiếu gel.

Theo tiến sĩ Tam, về lý thuyết, chúng hoạt động vì ánh sáng đèn LED có thể kích hoạt hóa chất tẩy trắng để chúng hoạt động nhanh hơn.

Thật không may, "bản chất là không thể kích hoạt chất tẩy trắng bằng cách sử dụng bất kỳ thứ gì như ánh sáng hoặc nhiệt. Vì những sản phẩm này liên quan đến việc bôi hóa chất tẩy trắng lên răng, bạn vẫn thấy kết quả làm trắng, nhưng quá trình ánh sáng đèn LED có thể không bổ sung nhiều", bà nói.

Theo chuyên gia, không thể kích hoạt chất tẩy trắng bằng cách sử dụng bất kỳ thứ gì như ánh sáng hoặc nhiệt. Ảnh: Medicalxpress.

Bác sĩ Kopycka-Kedzierawski cho biết bệnh nhân của bà thường sử dụng baking soda để tạo thành hỗn hợp sền sệt. Bà nói có bằng chứng cho thấy nó có thể hoạt động để loại bỏ vết bẩn bên ngoài và giảm vi khuẩn, mặc dù có lẽ bạn nên sử dụng kem đánh răng do nha sĩ khuyên dùng. Vì baking soda không chứa chất florua.

Tiến sĩ Kopycka-Kedzierawski cho biết than hoạt tính là một thành phần khác thường có trong kem đánh răng làm trắng. Tuy nhiên, không có bằng chứng khoa học nào cho thấy than hoạt tính có hiệu quả hoặc an toàn cho việc chăm sóc răng miệng. Và Hiệp hội Nha khoa Mỹ cũng không khuyến khích sử dụng.

Trên thực tế, than hoạt tính có thể mài mòn quá mức và có thể làm hỏng men răng và nướu của chúng ta.

Các sản phẩm làm trắng răng có an toàn không?

Tiến sĩ Tam chia sẻ các sản phẩm làm trắng răng có chất mài mòn nói chung là an toàn. Nhưng việc chà răng bằng các hạt quá cứng, hoặc chải răng bằng chất liệu mài mòn lâu hơn hoặc thường xuyên hơn khuyến cáo có thể làm mòn men răng.

Tiến sĩ Bromage cho biết điều này có thể phản tác dụng đối với nỗ lực làm trắng vì men răng là thứ làm cho răng của chúng trắng hơn. Ngà răng là thứ tạo nên phần bên trong của răng và có màu vàng nâu. Nếu bạn mài mòn lớp men trắng quá nhiều, màu sắc của ngà răng bắt đầu lộ ra.

Đối với những người đang tìm kiếm một sản phẩm không quá mạnh, tiến sĩ Kopycka-Kedzierawski khuyên bạn nên chọn một sản phẩm có dấu chấp nhận của A.D.A., tức được hiệp hội coi là an toàn và hiệu quả.

Nhìn chung, nha sĩ Tam cho biết, các phương pháp tẩy trắng răng bằng hóa chất tại nhà rất an toàn và hiệu quả khi sử dụng đúng như quảng cáo. Nhưng tốt nhất là bạn nên chọn các sản phẩm có nồng độ hóa chất thấp hơn và thời gian tiếp xúc ngắn hơn.

Sử dụng phương pháp điều trị bằng hóa chất không đúng cách như thoa quá lâu hoặc bôi quá cao làm tiếp xúc với nướu có nguy cơ hỏng răng và tổn thương nướu.

Về vấn đề này, Tiến sĩ Bromage cho biết các sản phẩm làm trắng không kê đơn sẽ không gây tổn thương, đặc biệt là trong lần thoa đầu tiên. Đau là dấu hiệu cho thấy bạn đang sử dụng quá mức hoặc có điều gì đó đang xảy ra cần sự theo dõi của nha sĩ.

Nói chung, răng của mỗi người là khác nhau nên màu sắc tự nhiên của răng, độ xốp của men răng và độ nhạy cảm có thể khiến mỗi người có phản ứng khác nhau với các phương pháp làm trắng. Nhưng tẩy trắng răng sẽ không bao giờ làm răng trắng vĩnh viễn. Kết quả tại nhà chỉ có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng.