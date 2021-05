'Rambo lùn', Street Fighter và nhiều game hay đang miễn phí

King of Fighters 2002 là phần game thứ 9 trong series The King of Fighters và là phần thứ hai do Eolith sản xuất, phát triển bởi Playmore. Đây cũng là phiên bản được đánh giá cao nhất trong series, mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm thú vị từ tựa game đối kháng nổi tiếng.