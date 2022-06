Rầm rộ rao bán nhà ở xã hội tại Vĩnh Long khi chưa được phép

Sở Xây dựng khẳng định chưa có văn bản thông báo được bán nhà ở hình thành trong tương lai, nhưng đã xuất hiện tình trạng rao bán.

Ngày 9/6, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan này vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc xử lý đối với những thông tin rao bán các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

Những dãy nhà thuộc dự án nhà ở gần như bỏ hoang nằm trong khu công nghiệp Bình Minh, Vĩnh Long.

Động thái này diễn ra sau khi Sở Xây dựng có báo cáo gửi UBND tỉnh về kiến nghị, đề xuất xử lý những thông tin rao bán các dự án nhà ở xã hội.

Theo Sở Xây dựng Vĩnh Long, thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, hiện tại trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện được 4 dự án nhà ở xã hội gồm: Nhà xã hội tại khu tái định cư phường 4, TP Vĩnh Long (do Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ vận tải Lợi My 2 làm chủ đầu tư); Nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Phú (do Công ty TNHH MTV Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Hồng Trung làm chủ đầu tư);

Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh và Nhà ở xã hội HQC Hòa Phú tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ (do Công ty CP TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông làm chủ đầu tư).

Theo quy định, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nước nên pháp luật có quy định cụ thể về đối tượng và điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội. Những trường hợp không thuộc đối tượng và điều kiện thì không được mua nhà ở xã hội.

Giá bán nhà ở xã hội phải được thẩm định của cơ quan có thẩm quyền và trước khi bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lại phải có văn bản thông báo của Sở Xây dựng về việc nhà ở đủ điều kiện được bán.

Đối với 4 dự án nhà ở xã hội nêu trên, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã có một số đối tượng phát tờ rơi rao bán và đăng tin rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trên các trang mạng xã hội.

Do đó, việc phát tờ rơi rao bán và đăng tin rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trên các trang mạng xã hội là không đúng theo quy định.

Trước đó, ngày 29/4, Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản gửi Thanh tra Sở TT&TT tỉnh Vĩnh Long về việc xem xét, kiểm tra xử lý các thông tin đăng tải chưa chính xác trên các trang mạng xã hội về dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra trong đó có nội dung rao bán, huy động vốn kinh doanh bất động sản đối với dự án Nhà ở xã hội khu công nghiệp Hòa Phú và Nhà ở xã hội tại khu tái định cư phường 4 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và sẽ có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhằm kịp thời cảnh báo, thông tin để người dân hiểu rõ các quy định về nhà ở xã hội và chấn chỉnh việc phát tờ rơi rao bán, đăng tin rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai trên các trang mạng xã hội chưa đúng quy định, Sở Xây dựng kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo các đơn vị có liên quan, thông tin trên các phương tiện thông tin các quy định về nhà ở xã hội.

Cụ thể thông tin rõ về đối tượng, điều kiện được mua nhà ở xã hội, giá bán nhà ở xã hội, điều kiện được bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai. Từ đó, để cho người dân biết và cảnh giác trước những thông tin mua bán, huy động vốn không đúng quy định.

Đồng thời thường xuyên đưa tin, tuyên truyền các quy định về đối tượng, điều kiện mua nhà ở xã hội và điều kiện được bán nhà ở xã hội để người dân được biết.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với các đối tượng đăng tải thông tin trên mạng xã hội, treo quảng cáo, phát tờ rơi rao bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lại chưa đúng quy định trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã thống nhất với đề xuất của Sở xây dựng.