Rain và Chung Ha phát hành MV mới

MV ca khúc “Why Don’t We” đánh dấu màn hợp tác của Rain và Chung Ha.

Ngày 1/3, trên kênh YouTube chính thức của Rain, MV ca khúc Why Don’t We đã được phát hành. Trong sản phẩm âm nhạc mới, Rain kết hợp với nữ ca sĩ Chung Ha. Cả hai đều là những nghệ sĩ được ca ngợi vì khả năng vũ đạo ấn tượng.

Why Don’t We là ca khúc nằm trong mini album sắp phát hành nhan đề Pieces by Rain của Rain. MV được thực hiện theo phong cách phim đen trắng, ghi lại màn vũ đạo lôi cuốn của Rain, Chung Ha và đoàn vũ công trên nền ca khúc bắt tai.

Hình ảnh từ MV ca khúc Why Don't We. Ảnh: YouTube.

Điều đáng nói, toàn bộ nội dung video dài hơn 3 phút được quay trọn vẹn trong một cú máy. Hiện, MV Why Don’t We đã thu hút 85.800 lượt xem.

Giữa tháng 2, Rain thông báo kế hoạch trở lại với đường đua âm nhạc bằng bản song ca với một nữ ca sĩ hàng đầu Kpop. Tới ngày 21/2, danh tính nữ ca sĩ được tiết lộ là Chung Ha. Nhan đề ca khúc hợp tác, Why Don’t We, cũng được công bố.

Pieces by Rain dự kiến phát hành ngày 3/3. Mini album của Rain sẽ cạnh tranh trực tiếp với album Zero: Fever Part.2 của ATEEZ và Series 'O' Round 1: Hall của Verivery phát hành trước đó, cũng như đĩa đơn Why why why của iKON ra mắt cùng ngày.

Chung Ha từng tham gia chương trình Produce 101 và về đích ở vị trí thứ 4. Cô là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc I.O.I. Sau khi I.O.I tan rã, Chung Ha bắt đầu hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo từ năm 2017. Nữ ca sĩ thuộc quyền quản lý của công ty MNH Entertainment.