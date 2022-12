Raheem Sterling trở lại World Cup

Cầu thủ chạy cánh người Anh còn đưa gia đình đến Qatar. Cựu sao Man City hy vọng có thể ra sân ở trận tứ kết gặp Pháp vào rạng sáng ngày Chủ nhật (11/12, giờ Hà Nội). Theo Daily Mail, cơ hội để Sterling đá chính là không nhiều, bởi anh đã không tập luyện trong vài ngày gần đây.

Rạng sáng 5/12 (giờ Hà Nội), LĐBĐ Anh thông báo Raheem Sterling không thể dự trận gặp Senegal ở vòng 16 đội World Cup vì việc gia đình. Báo chí Anh ngay lập tức đưa tin về một vụ trộm nhắm vào căn biệt thự của cầu thủ sinh năm 1994. Paige Milian, vợ Sterling xác nhận số đồng hồ trị giá 300.000 bảng của chồng bị trộm bởi một băng nhóm có vũ trang.

Vì quá lo lắng, Sterling đã ngay lập tức rời đại bản doanh của tuyển Anh để trở về bên vợ con. HLV Gareth Southgate cũng đã ủng hộ quyết định của cậu học trò 28 tuổi.

Sterling đã chơi hai trận tại vòng bảng gặp Iran và Mỹ. Anh góp một bàn và một kiến tạo. Sang đến trận gặp Xứ Wales, cựu cầu thủ Man City ngồi dự bị và không được sử dụng.

Trái ngược với trường hợp của Sterling, Ben White cũng phải rời tuyển Anh nhưng là do quyết định từ ban huấn luyện. Cầu thủ này có xích mích với ông Steve Holland, người được coi là "cánh tay phải" của Gareth Southgate. Để duy trì sự đoàn kết cho "Tam sư", HLV sinh năm 1970 buộc phải loại White khỏi World Cup.

