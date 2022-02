Rắc rối từ sự thất bại của 'Ma trận'

Tập đoàn Village Roadshow kiện Warner Bros. phá vỡ hợp đồng sau khi "Matrix Resurrections" được chiếu đồng thời trên HBO Max và tại các rạp phim.

Theo Hollywood Reporter, vụ kiện làm leo thang sự căng thẳng giữa ngành công nghiệp phim chiếu rạp và dịch vụ phát trực tuyến đang phát triển rầm rộ.

Village Roadshow - đơn vị làm việc cùng Warner Bros. - cáo buộc việc phát song song Matrix Resurrections là "hành động phi tiêu chuẩn" của ngành. Điều đó khiến phần 4 của loạt phim Ma trận thất bại tại phòng vé.

Tác phẩm chỉ thu về 37 triệu USD tại Bắc Mỹ so với con số 750 triệu USD (hiện tiếp tục tăng) của Spider-Man: No Way Home. Hai bộ phim ra rạp cùng thời điểm.

Village Roadshow không hài lòng với cách ra mắt Matrix Resurrections của đơn vị phát hành. Ảnh: Warner Bros..

“Mục đích duy nhất của Warner Bros. trong việc dời ngày phát hành Matrix Resurrections là thu hút người dùng đăng ký HBO Max. Tuy biết điều đó là mất giá trị, doanh thu của phim, tước đi quyền lợi kinh tế của Village Roadshow và các bên liên quan”, đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles nêu rõ.

Village Roadshow cho rằng việc phát hành vội vàng, dời lên cuối năm 2021 thay vì đầu 2022 như dự kiến, đồng thời phát trên dịch vụ trực tuyến khiến Matrix Resurrections bị vi phạm bản quyền tràn lan và tổn hại doanh thu phòng vé.

Đơn khiếu nại cũng cho rằng thất bại phòng vé khiến thương hiệu Ma trận bị giảm giá trị và có khả năng biến mất.

Trong một tuyên bố, Warner Bros. phản bác: "Đây là nỗ lực phù phiếm nhằm phá vỡ hợp đồng của Village Roadshow. Chúng tôi tin rằng trường hợp này sẽ giải quyết theo hướng có lợi cho Warner Bros.".

Tạo hình của Scarlett Johansson trong Black Widow (2021). Ảnh: Marvel Studios.

Đây không phải lần đầu các ông lớn trong ngành phim ảnh truyền thống, diễn viên phản đối cách phát hành phim trong đại dịch. Hồi tháng 7, Scarlett Johansson kiện Disney vi phạm hợp đồng khi chọn cách chiếu song song Black Widow ở rạp và trên ứng dụng phát trực tuyến.

Trong đơn kiện, nữ diễn viên lập luận rằng Disney tìm cách hướng khán giả xem phim trên ứng dụng phát trực tuyến thay vì ra rạp. Điều đó khiến thù lao của cô bị giảm vì doanh thu ở rạp kém.

Disney sau đó tuyên bố họ đã thương lượng lại hợp đồng của Johansson. Vụ việc giải quyết vào tháng 9/2021 và không tiết lộ chi tiết với báo chí.