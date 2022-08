Rắc rối trong sáng đầu tiên thu phí không dừng lên cao tốc

Nhiều người nước ngoài không nắm rõ quy định, không rành tiếng Việt vất vả khi làm thẻ thu phí không dừng để được phép di chuyển lên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Từ ngày 1/8, các làn thu phí thủ công trên cả nước dừng hoạt động hoàn toàn và thay thế bằng làn ETC (thu phí tự động). Người dân có thể lựa chọn sử dụng thẻ thu phí không dừng của một trong 2 công ty cung cấp dịch vụ là VETC và VDTC (ePass).

Đi qua trạm thu phí Long Phước sáng nay, ông King Dong Sil (người Hàn Quốc, ngụ quận 7) bị nhân viên trạm thu phí thông báo không được tiếp tục di chuyển vì xe chưa có thẻ thu phí không dừng.

Ông Sil trần tình đã từng dán thẻ ePass nhưng bị mất và nhờ nhân viên tại trạm thu phí chuyển qua thẻ VETC. Nhân viên giải thích muốn đổi thẻ ông phải cam kết hủy thẻ ePass đã đăng ký trước đó.

Tiếp đến, ông phải chờ nhân viên tạo một tài khoản VETC rồi nộp tiền vào mới có thể di chuyển vào cao tốc. Vì người đàn ông Hàn Quốc không rành tiếng Việt, quá trình trao đổi diễn ra tương đối lâu.

Ông King Dong Sil trao đổi với nhân viên Trạm thu phí Long Phước. Ảnh: Anh Nhàn.

Tương tự, một người đàn ông Hàn Quốc khác cũng gặp khó khi qua trạm thu phí Long Phước. Người này chia sẻ đã qua Việt Nam 4 năm, sử dụng ôtô mang biển kiểm soát TP.HCM. Anh phải dùng app dịch thuật trên điện thoại để trình bày với nhân viên của VETC mong muốn được nạp tiền vào thẻ thu phí.

Không nhân viên nào ở trạm thu phí biết tiếng Hàn Quốc nên người đàn ông này phải gọi điện thoại cho người thân là một người Việt Nam thông dịch. Hơn 10 phút sau, sự việc được giải quyết và người này đã qua được trạm thu phí.

Đến 9h ngày 1/8, rất nhiều phương tiện phải chờ đợi ở làn xử lý sự cố, chờ được hướng dẫn giải quyết khi không qua được cao tốc. Hiện lực lượng CSGT, thanh tra giao thông, VETC… có mặt tại các đầu vào cao tốc để hỗ trợ điều tiết, phân luồng. Những phương tiện chưa dán thẻ ETC được yêu cầu chọn lộ trình khác đi chuyển.

Lý do các tài xế bị yêu cầu dừng xe nhiều nhất là đã kích hoạt tài khoản thu phí không dừng nhưng chưa nộp tiền vào tài khoản, cũng chưa từng sử dụng.

Các phương tiện qua trạm thu phí Long Phước sáng 1/8. Ảnh: Quỳnh Danh.

Anh Thanh Thi (ngụ tỉnh Đồng Nai) đã kích hoạt thẻ hơn 30 ngày nhưng chưa từng sử dụng tài khoản này. Đến khi tới trạm thu phí Long Phước và không còn nhìn thấy làn thu phí thủ công, anh Thi đành cho xe vào làn sự cố. Tại đây, anh được hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản. Hơn 20 phút sau, nam tài xế mới tiếp tục di chuyển.

"Có thẻ lâu rồi nhưng tôi cứ trả phí thủ công theo thói quen. Thu phí không dừng thuận tiện hơn thật nhưng tôi không rành công nghệ nên thấy hơi rắc rối", anh Thi nói.

Đại diện đơn vị quản lý và điều hành tuyến cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây là Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc Việt Nam, cho biết sáng nay là ngày đầu tuần, lưu lượng phương tiện tăng cao dẫn đến tình trạng ùn ứ vào buổi sáng.

Ngoài ra, hiện nay lượng xe chưa dán thẻ ETC di chuyển vào cao tốc còn khoảng 20%, nhiều phương tiện khi đi chuyển vào làn ETC nhưng chưa dán thẻ hoặc tài khoản chưa nạp tiền, một số xe bị lỗi khi dán thể ePass bị lỗi. Do đó, nhân viên phải xử lý thủ công nên dẫn đến mất thời gian.