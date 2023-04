Rắc rối thừa kế khiến tỷ phú 92 tuổi hủy hôn ngay trước đám cưới thứ 5

Chỉ vài tuần sau khi cầu hôn bà Ann Lesley Smith bằng chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu USD, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch bất ngờ tuyên bố hủy hôn.

Tỷ phú Rupert Murdoch và bà Ann Lesley Smith hủy hôn chỉ sau hai tuần tuyên bố làm đám cưới. Ảnh: ISLA.

Bà Ann Lesley Smith (66 tuổi) nổi tiếng với châm ngôn sống: "Ở đâu có vấn đề, ở đó có ngọc trai (thứ biểu tượng cho trí tuệ, may mắn và tình yêu)". Câu nói ngụ ý rằng trải nghiệm khó khăn hoặc thử thách có thể đem đến hiểu biết và bài học quý giá.

Nhưng khi nói đến những vấn đề trong cuộc tình chóng vánh của mình và ông Rupert Murdoch (92 tuổi), bà Smith "có lẽ sẽ không tìm thấy ngọc trai, mà chỉ thấy một tảng đá lớn", theo Telegraph.

Chỉ hai tuần sau khi thông báo về cuộc hôn nhân thứ 5 của mình với bà Smith, ông Murdoch đã tuyên bố hủy hôn. Khi không có lý do rõ ràng nào được đưa ra, nhiều người suy đoán mối quan hệ sụp đổ có liên quan đến vấn đề tôn giáo của bà Smith và sâu xa hơn là những rắc rối trong quyền thừa kế của cả hai gia đình.

Bước ngoặt

Ông Murdoch gặp bà Smith tại vườn nho ở Bel Air, California vào 6 tháng trước, khi vừa hoàn tất thủ tục ly hôn với người vợ cũ Jerry Hall (66 tuổi).

Một nguồn tin tiết lộ rằng "vị tỷ phú không thể ở một mình". Đó có thể là lý do thúc đẩy mối quan hệ của ông và bà Smith tiến triển nhanh chóng.

Vào lễ Thánh Patrick (17/3), tỷ phú 92 tuổi đã cầu hôn bà Smith bằng một chiếc nhẫn kim cương trị giá 2 triệu USD .

Mối quan hệ giữa ông Murdoch và bà Smith chấm dứt chỉ sau vài tháng. Ảnh: Telegraph.

Ba ngày sau đó, ông Murdoch tuyên bố đám cưới của mình và vị hôn thê thứ 5 sẽ được tổ chức trong mùa hè này.

"Cả hai chúng tôi đều mong được cùng nhau trải qua những ngày còn lại của cuộc đời", ông Murdoch nói về người vợ sắp cưới và hứa rằng bà Smith sẽ là vị hôn thê cuối cùng của mình.

Bà Smith nói với The New York Post rằng cuộc hôn nhân này là "món quà từ Chúa".

Nhưng mọi thứ thay đổi chỉ sau 2 tuần. Người phát ngôn của ông trùm truyền thông thừa nhận với The New York Times rằng mối quan hệ của cả hai đã kết thúc và sẽ không có đám cưới nào trong mùa hè này.

Vanity Fair tiết lộ một nguồn tin thân cận với gã khổng lồ truyền thông nói rằng tỷ phú Murdoch "ngày càng khó chịu" với "quan điểm tôn giáo" của bà Smith.

Cũng có ý kiến ​​​​cho rằng bà Smith đã phải vật lộn với sự chú ý quá lớn của giới truyền thông sau khi công khai mối quan hệ với ông Murdoch.

Một người bạn thân của cả hai nói rằng bà Smith "không thể đối phó với việc xuất hiện trước công chúng". Sau khi ngồi xuống nói chuyện, cặp đôi đã đồng ý rằng tốt nhất họ nên đường ai nấy đi.

Rắc rối thừa kế

Những rắc rối về quyền thừa kế trong hai gia đình cũng được bàn luận sau cuộc chia tay chóng vánh.

Theo David Folkenflik, người viết tiểu sử cho ông Murdoch, bà Smith có quá khứ phức tạp, bao gồm 3 cuộc hôn nhân trước đây.

Người chồng đầu tiên của bà là John B Huntington, xuất thân từ một trong những gia đình tiên phong trong lĩnh vực đường sắt ở California. Cuộc hôn nhân kết thúc cay đắng khi bà Smith đã tuyên bố rằng mình không còn nơi nào để ở và phải sống dựa vào các khoản trợ cấp phúc lợi.

"Tôi rất xấu hổ về điều đó", bà từng nói trong một cuộc phỏng vấn.

Năm 1999, bà kết hôn với Michael Carabello, cựu thành viên của ban nhạc Santana. Cuộc hôn nhân được cho là chỉ kéo dài khoảng một năm.

Sau đó, bà kết hôn với ca sĩ nhạc đồng quê Chester Smith, người qua đời vào năm 2008, ở tuổi 78.

Ông Murdoch và vợ cũ, bà Jerry Hall. Ảnh: Reuters.

Cùng năm ông Smith qua đời, một trong những người con gái riêng của ông, Roxanne Storey, đã kiện bà Ann Lesley Smith. Storey cáo buộc rằng mẹ kế, với tư cách là người được ủy thác tài sản của ông Smith, đã không chia phần thừa kế hợp lý cho cô và các chị em gái.

Thẩm phán Duane Martin đã phán quyết rằng "tòa án đã mất hết niềm tin vào khả năng quản lý quỹ ủy thác của Ann Lesley Smith và nghĩa vụ ủy thác của bà đối với ba cô con gái của Chester Smith". Vụ việc đã được giải quyết bên ngoài tòa án.

Folkenflik, tác giả cuốn sách Murdoch's World (2013) cho biết: "Ai đó có quá khứ như vậy sẽ là người mà bạn muốn tránh xa khỏi điền trang của gia đình Murdoch".

Tranh chấp thừa kế trong quá khứ của bà Smith có thể đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. "Đây chính xác là những rắc rối mà con cái ông Murdoch không muốn dính vào và bản thân tỷ phú cũng không muốn xảy ra", Folkenflik nói.

Cuộc hôn nhân thứ ba của ông Murdoch, với bà Wendi Deng từ năm 1999 đến năm 2014, theo Folkenflik, cũng đã tạo ra "mối đe dọa cực kỳ lớn đối với những người con đã trưởng thành của vị tỷ phú". Lý do là bà Deng trẻ hơn chồng cũ gần 40 tuổi. Ngoài ra, bà đã sinh thêm hai người con, Grace và Chloe, cho ông Murdoch.

Một nguồn tin cho biết: "Tỷ phú Murdoch luôn hào phóng sau khi chia tay. Vì vậy những đứa con của ông ấy sẽ luôn muốn cha mình thận trọng".

Tỷ phú Murdoch là chủ sở hữu của hàng trăm công ty truyền thông, bao gồm những tờ báo và đài truyền hình nổi tiếng như Wall Street Journal, New York Post và Fox News (Mỹ), The Sun và The Times (Anh) hay Herald Sun (Australia).

Cuộc hôn nhân đầu tiên của ông Murdoch là vào năm 1956 với nữ tiếp viên hàng không Patricia Booker, mẹ của người con cả Prudence.

Năm 1967, họ ly hôn và cùng năm đó, ông kết hôn với nhà báo Anna Torv, mẹ của Elisabeth, Lachlan và James Murdoch.

Cuộc hôn nhân này kết thúc vào năm 1999 và 17 ngày sau, ông kết hôn với Wendy Deng, kém tỷ phú 38 tuổi và làm việc cho mạng truyền hình STAR. Cặp đôi có hai cô con gái, Grace và Chloe.

Ông Murdoch đệ đơn ly hôn bà Deng vào năm 2013, và năm 2016, ông kết hôn với bà Jerry Hall, kém ông 25 tuổi. Họ ly hôn vào tháng 8/2022.