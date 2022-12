Rabiot tiết lộ điều khó chịu nhất về Mbappe

"Kylian (Mbappe) làm tôi khó chịu khi thấy cậu ấy đổi ngữ điệu trong các cuộc phỏng vấn. Khi chúng tôi ở cùng nhau, cậu ấy nói chuyện bình thường nhưng khi dự họp báo, tôi không hiểu tại sao, cậu ấy lại nói chuyện theo cách khó chịu và đầy căng thẳng", Goal dẫn lại phát biểu của Adrien Rabiot.

Rabiot và Mbappe là trụ cột giúp tuyển Pháp vào chung kết World Cup 2022. Ở cấp CLB, bộ đôi này từng có một mùa làm đồng đội tại PSG, trước khi Rabiot chuyển sang chơi cho Juventus để tìm thử thách mới.

Mối quan hệ giữa Rabiot và Mbappe cũng không quá thân thiết. Năm ngoái, gia đình 2 cầu thủ này cãi vã sau thất bại của tuyển Pháp tại EURO.

Mẹ của Rabiot, bà Veronique chỉ trích Paul Pogba để mất bóng dẫn đến bàn thua thứ 3 của Pháp, sau đó tiếp tục lên án Mbappe khi cầu thủ này đá hỏng quả luân lưu thứ 3, qua đó đặt dấu chấm hết cho giấc mơ vô địch châu Âu của "Les Bleus".

Hiện tại, Rabiot vừa trở về hội quân cùng Juventus. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 1995 đứng trước tương lai bất định. Truyền thông Italy đưa tin "Bianconeri" muốn rao bán cựu cầu thủ PSG. Trong khi đó, Mbappe sẵn sàng ra sân cho PSG tại Ligue 1 vào rạng sáng mai (29/12), trong trận gặp Strasbourg.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019