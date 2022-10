Ra tay sát hại người tình vì bị từ chối tình cảm

Sau khi bị từ chối quay lại sống chung, Quang ra tay sát hại người tình rồi ôm con nhỏ bỏ trốn.

Ngày 9/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Quang (SN 1992, HKTT huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) và củng cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, Quang và chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên (21 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) có quan hệ tình cảm và có con gái chung (2 tuổi).

Đối tượng Nguyễn Minh Quang.

Vào khoảng 16h ngày 8/10, chị Nguyễn Thị Ngọc Duyên đang ở tại phòng trọ địa chỉ trên đường Hưng Định 8, khu phố Hưng Thọ, phường Hưng Định, TP Thuận An, thì Quang chở con gái đến để nói chuyện về việc không sinh sống cùng nhau và việc nuôi con nhỏ.

Trong lúc nói chuyện, Quang lấy con dao rồi bất ngờ đâm, chém nhiều nhát vào người chị Duyên, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Quang cầm dao và ôm con nhỏ rời khỏi hiện trường, rồi vứt dao gây án xuống khu vực Rạch Búng cách hiện trường khoảng 200 m.

Ngay khi nhận được tin báo Cơ quan CSĐT, Công an TP Thuận An đã tổ chức, huy động lực lượng nhanh chóng bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời rà soát, truy xét đối tượng gây án.

Qua xác minh, vận động đến 18h30 ngày 8/10, đối tượng Quang đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.