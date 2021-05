Rà soát toàn bộ người quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

Chủ tịch Chu Ngọc Anh giao Công an Hà Nội đi từng ngõ, gõ từng nhà để rà soát người quay lại thủ đô sau dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trực thuộc về công tác phòng chống dịch Covid-19 sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Người đứng đầu chính quyền TP yêu cầu người dân trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 bắt buộc khai báo y tế trên website tokhaiyte.vn hoặc bằng mã QR Code, ứng dụng công nghệ thông tin/khai báo trực tiếp với chính quyền quyền địa phương nơi cư trú.

Đồng thời, ông Chu Ngọc Anh giao Công an Hà Nội chỉ đạo công an cơ sở phối hợp tổ Covid-19 cộng đồng đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, lập danh sách người dân trở lại TP sau kỳ nghỉ lễ để giám sát, hướng dẫn khai báo. Công an TP cần xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm Covid-19, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu đến ngay các cơ sở y tế gần nhất hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn để được hướng dẫn.

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm người không khai báo y tế khi trở về TP sau kỳ nghỉ. Ảnh minh họa: Đức Anh.

Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan trên địa bàn chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, học viên, sinh viên và người lao động. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế của người dân.

Sau 73 ngày không có ca nhiễm trong cộng đồng, đến sáng 5/4, Hà Nội ghi nhận 3 người mắc Covid-19. Người đầu tiên là BN2911 (N.V.K., 28 tuổi, trú tại khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh) dương tính sau khi tiếp xúc bệnh nhân mắc Covid-19 ở Hà Nam (BN2899 trở về từ Nhật Bản).

Hai trường hợp còn lại (BN2927, 2928) là F1, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).