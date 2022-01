Rà soát, thanh tra việc nhận nuôi trẻ sau vụ Tịnh thất Bồng Lai

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em ở các cơ sở trợ giúp xã hội, các quỹ từ thiện.

Theo Bộ LĐTB&XH, vừa qua, dư luận bức xúc về những sự việc xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai (sau đổi tên thành Thiền am Bên bờ vũ trụ) ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, liên quan đến hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em và lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng để trục lợi.

Do đó, lãnh đạo Bộ LĐTB&XH yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát việc đăng ký, cấp phép hoạt động cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập và ngoài công lập, các quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; rà soát việc tiếp nhận, quản lý trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội.

Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ảnh: An Huy.

Các địa phương được yêu cầu quan tâm, tạo điều kiện đồng thời rà soát thường xuyên việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em mồ côi nói chung và trẻ em mồ côi do ảnh hưởng dịch Covid-19, bảo đảm trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng tốt cả thể chất và tinh thần, ưu tiên người thân thay thế chăm sóc theo quy định của pháp luật.

Bộ LĐTB&XH cũng yêu cầu cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố phối hợp kiểm tra việc vận động xã hội, tiếp nhận, sử dụng các nguồn vận động xã hội của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định.

Ngoài ra, các địa phương phải thực hiện chế độ thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm pháp luật về tổ chức, hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, quỹ từ thiện chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ trẻ em, không để tình trạng vi phạm, trục lợi xảy ra.

Kết quả rà soát, kiểm tra cần được báo cáo về Bộ LĐTB&XH thông qua Cục Trẻ em trước ngày 28/2.

Hôm 4/1, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án ở Tịnh thất Bồng Lai để làm rõ dấu hiệu phạm tội Loạn luân, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

UBND huyện Đức Hòa cho biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là chùa hay tịnh thất vì không có giấy phép hoạt động của cơ quan chức năng. Cơ sở này là do ông Lê Tùng Vân cùng một số người đến từ TP.HCM lập nên.

Lực lượng chức năng tỉnh Long An cũng xác định những đứa trẻ sống trong Tịnh thất Bồng Lai không phải trẻ mồ côi mà sống cùng với mẹ. Năm 2019, Diễm My bỏ nhà đến nơi đây ở. Người nhà cô gái này kéo đến tìm con và xảy ra xô xát khiến một người trong tịnh thất bị thương.