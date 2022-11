Rà soát phương tiện thủy nội địa sau vụ cháy du thuyền ở TP.HCM

Sau vụ cháy du thuyền, Sở GTVT TP.HCM đề nghị xử lý nghiêm vi phạm về phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hiệu lực.

Sau vụ cháy du thuyền, nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải hành khách đường thủy trên địa bàn TP.HCM, Sở GTVT vừa có văn bản gửi Ban An toàn giao thông TP.HCM, Công an thành phố, Chi cục Đường thủy nội địa Khu vực III, Cảng vụ Hàng hải thành phố; Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III; Chi cục Đăng kiểm số 6 - Cục Đăng kiểm Việt Nam, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện…

Sở GTVT đề nghị Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo Ban An toàn giao thông TP Thủ Đức và các quận, huyện liên quan tăng cường công tác triển khai các kế hoạch, biện pháp phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy thuộc phạm vi địa bản quản lý.

Du thuyền tiền tỷ cháy trên sông Sài Gòn ngày 10/11.

Công an thành phố chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện thủy vận tải hành khách, xử lý hành vi vi phạm đối với phương tiện vận tải hành khách, hành trình không có giấy phép rời cảng, bến thủy nội địa của cơ quan có thẩm quyền. Kiểm tra, xử lý vi phạm các bến thủy nội địa hoạt động không được công bố của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với phương tiện thủy nội địa không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy theo quy định.

Đề nghị Cảng vụ Hàng hải TP.HCM, Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III theo chức năng nhiệm vụ kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy tại cảng, bến thủy nội địa, đặc biệt là các hành vi vi phạm về phương tiện không có giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm hoặc hết hiệu lực hoạt động.

Sở GTVT đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III rà soát, đề xuất Sở GTVT không công bố lại hoạt động bến thủy nội địa đối với các bến để xảy ra vi phạm về bảo đảm điều kiện an toàn hoạt động bến nhiều lần (nếu có).

Du thuyền bị cháy được nhiều đại gia trong ngành vận tải đường sông nhận định là cũ kỹ, trước khi xảy ra sự cố đã sửa chữa nhiều và khó bán do vướng pháp lý.

Chi cục Đăng kiểm số 6 theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tăng cường công tác phối hợp kiểm tra về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện thủy trên địa bàn thành phố.

Sở GTVT TP.HCM giao Cảng vụ Đường thủy nội địa thành phố tăng cường thực thi công tác cảng vụ đối với các phương tiện thủy vào - rời cảng, bến thủy nội địa. Tuyệt đối không cấp giấy phép vào - rời cảng, bến thủy nội địa đối với phương tiện thủy không đầy đủ các điều kiện an toàn hoạt động theo quy định.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 17h ngày 10/11, ông Nguyễn Văn Nhất, cùng 2 thuyền viên lái du thuyền chở khoảng 10 hành khách chạy trên sông Sài Gòn từ TP Thủ Đức đến cầu Bến Súc xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Trên đường đi về tới khu vực sông Sài Gòn (tổ 7, ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi) thì tàu xảy ra sự cố cháy dưới hầm máy tàu. Ông Nhất thả neo đậu tại sông, cùng với hai thuyền viên chữa cháy nhưng không dập tắt được. Một tàu cá đi ngang neo lại hỗ trợ dập lửa nhưng đám cháy quá lớn, khó tiếp cận. Du thuyền bị cháy rụi, chìm xuống sông Sài Gòn. Vụ việc này hiện vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.