Ra mắt website chống tin nhắn, cuộc gọi rác

Người dùng có thể cập nhật tin tức, phản ánh tin nhắn hoặc cuộc gọi rác thông qua website vừa được Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT ra mắt.

Ngày 24/11, Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Không gian mạng Việt Nam (VINCERT/CC) thuộc Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) đã giới thiệu Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn, email, cuộc gọi rác tại địa chỉ chongthurac.vn.

Thông qua website, người dùng có thể cập nhật tin tức, phản ánh tin nhắn hoặc cuộc gọi rác, đăng ký tham gia danh sách không quảng cáo (DoNotCall). Trong khi đó, các tổ chức có thể tra cứu, tham khảo thủ tục cấp tên định danh (Brand Name) dành cho tin nhắn.

Website chống thư rác cho phép người dùng cập nhật thông tin, phản ánh tin nhắn vi phạm Nghị định 91.

Cổng thông tin có 6 tính năng gồm: Tin tức, Quản lý tên định danh, Phản ánh tin nhắn hoặc cuộc gọi rác, Đăng ký danh sách không quảng cáo, Quản lý danh sách đen địa chỉ IP và Hỗ trợ.

Để phản ánh tin nhắn hoặc cuộc gọi rác, người dùng nhấn vào nút Phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Trong màn hình tiếp theo, chọn loại thông tin cần phản ánh (tin nhắn, email hoặc cuộc gọi), nguồn phát tán, số điện thoại người phản ánh, nội dung tin nhắn, ảnh chụp màn hình bằng chứng rồi nhấn Phản ánh. Sau đó, nhập mã OTP được gửi về điện thoại, nhấn Hoàn thành để gửi báo cáo nội dung rác.

Nếu muốn đăng ký tham gia danh sách không quảng cáo (DNC), chọn tính năngĐăng ký DNC từ cổng thông tin. Trong màn hình tiếp theo, gõ số điện thoại muốn đăng ký rồi nhập mã OTP để hoàn tất. Website cũng cho phép tra cứu số điện thoại nằm trong danh sách DNC hay chưa.

Trước đây, người dùng có thể phản ánh tin nhắn rác, đăng ký tham gia danh sách DNC bằng cách gửi tin nhắn đến đầu số 5656. Từ tháng 5, Cục An toàn thông tin đã vận hành hệ thống phản ánh trên Internet. Thông qua cổng thông tin vừa được ra mắt, người dùng có thể truy cập trang phản ánh dễ dàng hơn.

Cổng thông tin dẫn đến trang web giúp người dùng phản ánh tin nhắn, cuộc gọi rác.

Với cá nhân hoặc tổ chức, tính năng Quản lý tên định danh cho phép tra cứu SMS Brand Name do Cục An toàn Thông tin cấp hoặc nhà mạng khai báo. Theo Nghị định 91/2020/NĐ-CP, mọi cá nhân, tổ chức có thể đăng ký, sử dụng tên định danh với số lượng không giới hạn để quảng cáo, gọi điện trong 3 năm.

Cổng thông tin điện tử phòng chống tin nhắn, email, cuộc gọi rác còn đăng tải thông tin chỉ đạo, cảnh báo về tin nhắn, cuộc gọi, email rác hoặc lừa đảo, các hoạt động thanh tra, giải pháp công nghệ liên quan đến phòng chống tin nhắn, email và cuộc gọi rác.

Do liên kết với hệ thống quản lý danh sách không quảng cáo, VINCERT/CC cũng sẽ cập nhật, công bố danh sách địa chỉ IP nằm trong danh sách đen do phát tán tin nhắn rác. Khi nằm trong danh sách này, địa chỉ IP sẽ không thể gửi hoặc nhận email nữa.

Được ban hành ngày 20/8/2020, Nghị định 91/2020/NĐ-CP đã hoàn thiện hành lang pháp lý về chống tin nhắn, email và cuộc gọi rác, giúp tăng cường việc quản lý trong lĩnh vực an toàn thông tin nói chung và chống email, tin nhắn, cuộc gọi rác nói riêng. Theo Khoản 3, Điều 7 của nghị định, người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet, viễn thông không được gọi điện, gửi tin nhắn quảng cáo đến số điện thoại nằm trong danh sách DNC. Điều 32 của nghị định nêu rõ hành vi gửi tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo khi chưa được đồng ý hoặc khi người sử dụng đã từ chối nhận quảng cáo bị phạt 5-10 triệu đồng. Trong khi đó, gửi tin nhắn, gọi điện quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong danh sách DNC có thể bị phạt 80-100 triệu đồng, thậm chí thu hồi số điện thoại vi phạm.