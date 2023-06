Ra mắt ứng dụng ‘trợ lý tiêm chủng’ cho gia đình Việt

Với mobile app VNVC, người dân có thể đặt vaccine mọi lúc mọi nơi, chủ động kế hoạch tiêm chủng, hạn chế bỏ lỡ những loại vaccine quan trọng cho bản thân cũng như gia đình.

Hệ thống tiêm chủng VNVC vừa ra mắt ứng dụng di động VNVC - “trợ lý tiêm chủng vaccine” - giúp dễ dàng quản lý việc tiêm chủng vaccine cho mỗi gia đình.

Được thiết kế tương thích trên cả hai nền tảng iOS và Android, ngay khi ra mắt, ứng dụng đã thu hút hàng chục nghìn lượt tải cũng như nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Là một trong những khách hàng đầu tiên sử dụng ứng dụng VNVC, chị Nguyễn Mộc Trà (28 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Ứng dụng vaccine và tiêm chủng VNVC có nhiều tính năng. Mình ấn tượng nhất với mục tra cứu lịch sử tiêm chủng trọn đời và đề xuất các vaccine theo độ tuổi”.

Theo chị Trà, chị và nhiều người thường ít khi ghi nhớ bản thân từng được tiêm những vaccine nào. Vì thế, ứng dụng của VNVC mang đến giải pháp cho mọi người với tính năng “tra cứu lịch sử tiêm chủng”.

“App mang đến cho mình nhiều lựa chọn loại vaccine cần tiêm tiếp theo với chi phí rõ ràng tiện lợi, tiết kiệm thời gian”, chị Trà nói thêm.

Được hướng dẫn tải và sử dụng ứng dụng khi đưa con trai đến VNVC quận 12 tiêm vaccine cúm, anh Trần Minh (30 tuổi, TP.HCM) đánh giá: “Với ứng dụng này, tôi có thể đăng ký, tra cứu lịch sử tiêm chủng, nhận ưu đãi... mà không phải đến trực tiếp trung tâm. Sắp tới, con tôi đến lịch tiêm viêm màng não mô cầu, tôi sẽ đặt luôn trên app. Tôi cũng giới thiệu bạn bè tải ứng dụng để trải nghiệm các tính năng”.

Trẻ em và người lớn có thể đặt vaccine, đặc biệt vaccine khan hiếm, dễ dàng với app VNVC. Ảnh: Mộc Thảo.

Bà Vũ Thị Thu Hà - Giám đốc Cung ứng Hệ thống tiêm chủng VNVC - cho biết, sau đại dịch, nhận thức của người dân về vai trò quan trọng của vaccine đối với sức khỏe, tính mạng tăng lên đáng kể.

Người dân thấy được ý nghĩa của vaccine trong việc phòng bệnh dịch nguy hiểm. Chưa kể, chi phí tiêm chủng cũng rất nhỏ so với việc điều trị hay những tổn thất về sức khỏe và tính mạng. Tỷ lệ trẻ em và người lớn chủ động đến các trung tâm VNVC tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch đã gia tăng.

VNVC nghiên cứu, phát triển ứng dụng nhằm giúp người dân chủ động hơn khi lên kế hoạch tiêm chủng vaccine cho các thành viên gia đình, đồng thời có thêm nhiều thông tin khoa học, toàn diện về vaccine và tiêm chủng.

Ứng dụng được kỳ vọng giúp người dân thuận lợi chủ động tìm kiếm thông tin về lịch sử tiêm chủng, tra cứu các mũi vaccine cần thiết trong độ tuổi để tiêm theo nhu cầu...

Sự kiện ra mắt mobile app VNVC nằm trong chuỗi chương trình “Hành động vì cộng đồng được bảo vệ bởi vaccine” của VNVC. Chương trình đặt mục tiêu nâng cao nhận thức về vai trò của vaccine và tiêm chủng cho trẻ em, người lớn, đồng thời giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ tiêm chủng vaccine an toàn, chất lượng với chi phí hợp lý.

VNVC cũng dành tặng hàng trăm nghìn mũi tiêm vaccine cúm miễn phí cho cộng đồng nhằm đưa tỷ lệ người dân Việt Nam được bảo vệ trước bệnh cúm nguy hiểm từ 4% lên 10% vào cuối 2025.

BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC - cho biết nhờ tiêm chủng, số ca mắc sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm màng não mủ do vi khuẩn Hib… đã giảm mạnh. Điều này cũng khiến cộng đồng phần nào quên lãng tiêm vaccine nhắc lại.

Tuy nhiên, các bệnh này chưa được loại trừ hoàn toàn, có thể lây bùng phát thành dịch bất cứ lúc nào. Do đó, người dân vẫn cần tiêm chủng ngay khi đến lịch.

Người dân đi tiêm vaccine tại VNVC Hoàng Văn Thụ. Ảnh: Mộc Thảo.

Theo ước tính của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, chi phí khám và điều trị bệnh tốn kém gấp 16 lần chi phí tiêm vaccine phòng bệnh. Chẳng hạn, mỗi 100 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) đầu tư vào tiêm ngừa giúp tiết kiệm 1.600 USD (khoảng 40 triệu đồng) chi phí khám và điều trị bệnh.

VNVC hiện có đầy đủ hơn 40 loại vaccine phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm cho trẻ em và người lớn cùng hệ thống bảo quản vaccine an toàn, chất lượng hàng đầu Việt Nam, quy trình thực hành tiêm chủng an toàn được thực hiện, kiểm soát nghiêm ngặt.

Với chiến lược dự trù vaccine sớm trong nhiều năm và là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vaccine trên thế giới Glaxosmithkline - GSK (Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ), AstraZeneca (Anh), VNVC được quyền nhập khẩu chính hãng với số lượng lớn tất cả loại vaccine quan trọng, đặt mua trước số lượng lớn vaccine trong nhiều năm.

Do đó, VNVC luôn đảm bảo cung ứng vaccine bền vững cho người dân với chi phí hợp lý, đặc biệt là các loại khan hiếm như vaccine cúm, vaccine phế cầu khuẩn, vaccine phòng dại, vaccine phòng tiêu chảy cấp do Rotavirus, vaccine cúm mùa, viêm màng não do não mô cầu, Gardasil/Gardasil 9 phòng các bệnh ung thư nguy hiểm do virus HPV…

Bên cạnh đó, VNVC cũng sẵn có các vaccine có cùng công năng vaccine trong chương trình TCMR như vaccine 6 trong 1 (phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, bại liệt), vaccine Sởi - Quai bị - Rubella, vaccine lao, vaccine Ho gà - Bạch hầu - Uốn ván.