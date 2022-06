Ra mắt tổng đài tuyển sinh CAND 1900 0146

1900 0146 là tổng đài tuyển sinh duy nhất của Bộ Công an được vận hành để hỗ trợ phụ huynh, học sinh các thông tin liên quan kỳ tuyển sinh CAND diễn ra vào ngày 16-17/7.

Trong những năm qua, Bộ Công an có những điều chỉnh về chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vào các học viện, trường CAND. Tuy nhiên, thông tin tuyển sinh của các đơn vị đào tạo trong khối CAND thường được đăng tải trên cổng thông tin riêng của trường, chưa được kết nối đồng bộ.

Trước tình hình đó, Cục Đào tạo (Bộ Công an) phối hợp với Tổng công ty Gtel thuộc Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) đã xây dựng tổng đài tuyển sinh CAND với đầu số 1900 0146 để tiếp nhận, giải đáp, hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn các thông tin như thủ tục đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh, thông tin các ngành học, điểm thi, điểm xét tuyển, thí sinh trúng tuyển, thời gian nhập học và một số thông tin khác cho thí sinh có nhu cầu, đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường CAND.

Các đại biểu ấn nút vận hành tổng đài tuyển sinh CAND 1900 0146.

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo của Bộ Công an, cho biết tổng đài sẽ góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền thông tin tuyển sinh đến người dân. Qua kênh thông tin này, mọi người sẽ nắm được chủ trương tuyển sinh của Bộ Công an và tư vấn để các thí sinh có học lực khá, giỏi, phẩm chất đạo đức tốt đăng ký dự tuyển vào các học viện, trường CAND.

Đơn vị vận hành hy vọng tổng đài tuyển sinh CAND 1900 0146 sẽ trở thành một trong những kênh hỗ trợ, giải đáp thông tin cho học sinh, phụ huynh; góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm thời gian đi lại cho công dân, tiết kiệm nhân lực, nguồn lực cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục trong CAND.

Tổng đài 1900 0146 chính thức vận hành từ ngày 16/5, trong giờ hành chính (ngày thường từ 7h30 đến 17h30; thứ bảy từ 7h30 đến 12h00).