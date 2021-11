Ra mắt tòa tháp trung tâm dự án Grand Marina, Saigon

Sau thành công của 2 đợt mở bán đầu năm, Grand Marina, Saigon ra mắt tòa tháp Sea tại trung tâm của dự án, có tầm nhìn toàn cảnh và hệ tiện ích cao cấp.

Trong đợt mở bán tại Hong Kong (Trung Quốc) và Việt Nam, Grand Marina, Saigon giới thiệu đẳng cấp sống sang trọng qua dấn ấn của thương hiệu nghỉ dưỡng danh giá của Tập đoàn Marriott International. Trong giai đoạn 2, giỏ hàng của dự án bao gồm những căn hộ hàng hiệu tại tòa Sea với ưu điểm nổi trội, thu hút đông đảo khách hàng trong nước quan tâm.

Vị trí tâm điểm khu phức hợp Grand Marina

Với vị trí trung tâm khu phức hợp bất động sản hàng hiệu Grand Marina, tháp Sea có tầm nhìn toàn cảnh, một mặt hướng mảng xanh Thảo Cầm Viên và một mặt hướng sông Sài Gòn. Thiết kế mặt ngoài là hệ cửa kính sát trần (full-height glass) được lắp ghép nguyên khối nhằm đảm bảo an toàn, mang đến không gian tràn ngập ánh sáng tự nhiên, giúp gia chủ tái tạo năng lượng.

Tầm nhìn hướng sông góp phần tăng giá trị căn hộ hàng hiệu tại Grand Marina, Saigon. Theo khảo sát của CBRE Vietnam, giá các dự án có hướng nhìn ra sông cao hơn từ 24% đến 81% so với hướng nhìn bị hạn chế. Mức chênh lệch này được ghi nhận ở thời điểm chào bán và duy trì đến về sau, cho thấy giá trị bền vững của tầm nhìn.

Vị trí ven sông Sài Gòn mang đến tầm nhìn đắt giá cho các căn hộ tại tòa Sea. Ảnh: Masterise Homes.

Các căn hộ tại tòa Sea trong đợt mở bán thứ 2 của Grand Marina được dự đoán có mức giá ấn tượng. Thêm vào đó, dự án nằm trên mảnh đất ven sông hiếm hoi tại quận 1 (TP.HCM), mở rộng tầm nhìn và tạo sức hút lớn.

Chủ nhân căn hộ tháp Sea có cơ hội đón bình minh trong quang cảnh thiên nhiên tươi mới, ngắm pháo hoa vào dịp đặc biệt. Ngoài ra, hồ bơi vô cực trên tầng cao nhất của tòa tháp thiết kế hiện đại, cho trải nghiệm thư giãn độc đáo như kỳ nghỉ dưỡng xa hoa.

Hồ bơi vô cực trên tầng cao nhất của tòa Sea. Ảnh: Masterise Homes.

Vị trí tâm điểm còn giúp cư dân tòa tháp dễ dàng kết nối tiện ích trong khu phức hợp Grand Marina, Saigon như bến du thuyền, cảnh quan xanh, khu ẩm thực và mua sắm.

Trải nghiệm chất lượng từ hai thương hiệu nghỉ dưỡng nổi tiếng

Một trong những điểm khác biệt của tòa Sea là bộ sưu tập căn hộ hàng hiệu The Legacy từ thương hiệu J.W Marriott và The Prime từ Marriott, mang đến đa dạng lựa chọn cho khách hàng. Trong đó, các căn hộ The Prime có phong cách thiết kế đương đại, tượng trưng cho cuộc sống thượng lưu, nâng niu cảm xúc và truyền cảm hứng đến gia chủ.

Những căn hộ The Legacy gắn với thương hiệu J.W Marriott lại phản ánh không gian tinh tế, giàu trải nghiệm, thảnh thơi. Tại đây, cư dân tìm về sau những ngày dài bận rộn để nghỉ ngơi và lắng nghe tâm hồn, nuôi dưỡng đam mê. Từ những căn hộ hàng hiệu, penthouse đến không gian chung như sảnh, hành lang đều được thiết kế bằng bảng màu, chất liệu đặc trưng của thương hiệu, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thiết kế đặc trưng của thương hiệu danh tiếng Marriott và J.W Marriott. Ảnh: Masterise Homes.

Ngoài không gian sống duy mỹ, chủ nhân căn hộ hàng hiệu tại đây thừa hưởng tiện ích đặc quyền chuẩn Marriott toàn cầu. Dịch vụ quản lý, vận hành do đội ngũ của Marriott và JW Marriott cung cấp, tạo ra trải nghiệm chuẩn nghỉ dưỡng tại gia.

Giới phân tích nhận định những khách hàng giàu có ngày nay mong muốn được nghỉ dưỡng mỗi ngày trong ngôi nhà của mình, tái tạo năng lượng sau ngày dài làm việc. Đó là lý do thúc đẩy các chủ đầu tư đưa bất động sản hàng hiệu vào đô thị, giúp mô hình này ngày càng phát triển.

Thư viện tại tòa Sea. Ảnh: Masterise Homes.

Bên cạnh đa dạng về thương hiệu, các căn hộ hàng hiệu của tòa Sea trong đợt mở bán thứ 2 còn mang đến nhiều lựa chọn diện tích và mặt bằng, đáp ứng nhu cầu khác nhau. Ông Gibran Bukhari, Giám đốc khối Kinh doanh Masterise Homes, chia sẻ: “Tiếp nối thành công của 2 đợt mở bán giai đoạn đầu, chúng tôi mang Grand Marina đến nhiều thị trường hơn, trong đó có phía bắc”.

Vị giám đốc nhấn mạnh, Tập đoàn Marriott International có lịch sử phát triển gần 100 năm. Các thương hiệu lớn của tập đoàn có sức hút mạnh mẽ với khách hàng ở khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những tên tuổi đó không chỉ bảo chứng cho trải nghiệm phong cách sống thượng lưu chuẩn Marriott toàn cầu, mà còn đưa “ngôi nhà thứ 2” thành tài sản tích luỹ bền vững.

Phối cảnh phòng gym thiết kế sang trọng với các thiết bị hiện đại. Ảnh: Masterise Homes.