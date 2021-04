Cuốn sách “The Art of Star Wars: Galaxy’s Edge” chia sẻ với độc giả các concept art được tạo ra nhằm tái hiện vùng đất Star Wars trong đời thực.

Cuốn sách mới The Art of Star Wars: Galaxy's Edge hợp hàng trăm tác phẩm "concept art" (tạm dịch bản phác thảo ý tưởng) do công ty sản xuất phim Lucasfilm và bộ phận sáng tạo, thiết kế, phát triển Imagineering của Disney tạo ra để tái hiện không gian Star Wars tại Disneyland ở Anaheim và Hollywood Studios của Disney ở Florida, Mỹ.

Cuốn sách dày 256 trang và được ra mắt ngày 27/4. Ảnh: Amazon.

Trong số đó, cuốn sách giới thiệu hơn 70 concept art về các nhân vật và sinh vật từng được đề cập nhưng chưa bao giờ được hiện thực hóa trong không gian quán bar Cantina trên hành tinh Oga trong khu vực chủ để Star Wars: Galaxy’s Edge.

Disneyland chưa từng đưa ra bất kỳ thông báo nào về việc mô phỏng người ngoài hành tinh và các sinh vật lạ tại quán bar Cantina, thuộc khu vực chủ đề Star Wars ở công viên giải trí Anaheim. Nhưng Imagineering không từ bỏ ý tưởng về họ và đã chuẩn bị sẵn sàng để các nhân vật này có thể xuất hiện một ngày nào đó.

Những concept art về quán bar Cantina là tác phẩm của nhiều nghệ sĩ, trong đó có Erik Tiemens, giám sát thiết kế ý tưởng của Lucasfilm; James Clyne, giám đốc nghệ thuật Industrial Light and Magic; Joseph Acello, nhà thiết kế đồ họa Imagineering và các nghệ sỹ ý tưởng Luis Carrasco, Andrew Domachowski, Nick Gindraux, Karl Lindberg, Ric Lim, Iain McCaig, Eduardo Pena và Stephen Todd.

Đã có sẵn nhiều ý tưởng về không gian quán bar Cantina của thế giới Star Wars. Ảnh: Disney/Lucasfilm.

Ý tưởng ban đầu về các nhân vật trong Cantina là một nhân viên pha chế là người ngoài hành tinh và làm việc phía sau quầy bar hình chữ U. Nhiều concept art đã khắc họa các mẫu người ngoài hành tinh đa dạng, trong đó có Gabdorin, một loài lưỡng cư có vẻ ngoài cứng rắn với lỗ mũi gồ ghề và tuyến mồ hôi nổi rõ; một nhân vật xã hội đen tương tự như Jabba the Hutt hay một bản vẽ khác khắc hoạ lính đánh thuê giống Grummgar.

Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành sáng tạo của Lucasfilm, Doug Chiang cho biết trong cuốn sách: “Chúng tôi từ từ bắt đầu bóc tách các lớp hiện thực và tìm ra cách chúng tôi có thể tạo hình một người pha chế nngoài hành tinh. Chúng tôi biết rằng nếu đó là một diễn viên mặc vest thì sẽ phải chuẩn bị rất nhiều và không phải là cách thực tế nhất để tái hiện không gian. Vì vậy, có lẽ cách tốt hơn là có một người pha chế giống như trong phim hoạt hình".

Chiang cho biết: "Những ý tưởng của chúng tôi về không gian Cantina thực sự khá tham vọng ngay từ đầu. Chúng tôi còn nghĩ tới một bể cá khổng lồ và người pha chế cùng chủ sở hữu của Cantina là sinh vật sống bên trong bể cá này... Điều đó sẽ rất tuyệt vời nhưng tính thực tế của việc làm đó là vô cùng lớn".