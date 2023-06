Ra mắt sách mới 'Truyền thông nội bộ - Từ chiến lược đến thực thi'

Cuốn sách “Truyền thông nội bộ - Từ chiến lược đến thực thi” do Alpha Books vừa phát hành cung cấp những nội dung thú vị về tổ chức các hoạt động team building.

Trong cuốn sách Truyền thông nội bộ - Từ chiến lược đến thực thi, truyền thông nội bộ được chỉ ra là một trong những ưu tiên và mong muốn thực hiện hàng đầu của các nhà lãnh đạo và cũng chính là chìa khóa giải quyết các vấn đề kết nối giữa nhân viên với doanh nghiệp, giữa các nhóm với nhau.

Phiên bản năm 2020 của cuốn sách từng được coi là cuốn sách về truyền thông nội bộ đầu tiên được biên soạn bởi các chuyên gia Việt Nam (nhóm tác giả từ Blue C). Với phiên bản mới năm 2023, cuốn sách được bổ sung nhiều nội dung mới, cập nhật xu thế truyền thông nội bộ của thế giới cũng như Việt Nam hiện nay, giúp người đọc có cái nhìn toàn diện cũng như các bài học thực tế đến từ chính những người đi trước trong ngành.

Cuốn sách Truyền thông nội bộ - Từ chiến lược đến thực thi.

Với hơn 20 bài viết, sách được tổ chức thành ba phần: The “Why” (Tại sao) - The “How” (Như thế nào) và The “What” (Điều gì). Trong đó, The “Why” cho thấy bối cảnh của doanh nghiệp ngày nay, những xu thế chính và vì sao truyền thông nội bộ ngày càng trở nên quan trọng; The “How” để nói về cách làm mới của truyền thông nội bộ, từ con người, quy trình cho đến việc thiết lập kênh; The “What” chia sẻ những xu hướng và bí kíp nội dung để truyền thông nội bộ hấp dẫn hơn.

Với văn phong gần gũi, nhiều bài học thực tiễn cùng hình minh họa in màu, cuốn sách không chỉ phù hợp với những người làm truyền thông nội bộ mà còn dễ dàng truyền tải kiến thức cho những người làm trái ngành hay người mới theo công việc này. Ngoài ra, đội ngũ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp cũng có thể tìm đọc để hiểu được cách để làm truyền thông nội bộ - “linh hồn” của doanh nghiệp, cũng như kết nối giữa văn hóa công ty và các mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn.

“Cuốn sách đã chạm đến những 'nỗi đau' rất điển hình của người làm truyền thông nội bộ, những câu hỏi muôn thuở mà ai đã làm nghề nhiều năm đều ít nhất một lần chạm tới. Một cuốn sách thú vị vừa học thuật lại vừa đời thường, vừa nghiêm túc lại vừa dí dỏm, vừa đậm chất “Tây” mà cũng rất “Việt” - đó là nhận xét của thạc sĩ Kiều Yến (Hà Nội), một giảng viên, chuyên gia có 10 năm kinh nghiệm đào tạo và cố vấn Truyền thông nội bộ & Văn hóa doanh nghiệp.

Những người làm công tác truyền thông nội bộ, các lãnh đạo muốn xây dựng văn hóa doanh nghiệp cần tư duy một cách sâu sắc về ý tưởng để mỗi sự kiện đều mới mẻ và sáng tạo hơn. Thực tế đã cho thấy việc lựa chọn các hoạt động cũ kĩ và không phù hợp có thể khiến nhân viên cảm thấy chán chường, thiếu hứng thú và gây mệt mỏi sau những chuyến du lịch team building. Ngược lại, khi team building được tổ chức tốt sẽ mang đến cơ hội tạo nên những trải nghiệm tập thể khó quên, tăng cường tinh thần đồng đội và cải thiện hiệu suất làm việc.

Cuốn sách đã nêu rõ ba yếu tố có thể là điều mà nhiều cá nhân và doanh nghiệp cần lưu tâm khi chuẩn bị sự kiện team building: Ý tưởng, hình ảnh chủ đạo, Khoảnh khắc quan quan trọng, là thông tin tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp.