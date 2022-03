Ra mắt phân khu Soho, đánh thức dự án 'ngủ quên' 20 năm ở TP Thủ Đức

Sự ra mắt của phân khu Soho của The Global City cùng mạng lưới đối tác đại lý phân phối lớn dần hâm nóng thị trường nhà phố đầu năm nay.

Sáng 17/3, Masterise Homes tổ chức lễ ký kết với các đối tác đại lý phân phối chính thức dự án The Global City.

Các đối tác đại lý của The Global City gồm 28 sàn lớn của thị trường địa ốc TP.HCM: Acehomes, Alphaland, Anphonggroup, An Tâm Land, Bamboo Realty, CBRE, Cen SG, Đại Chúng, Đất Xanh Miền Bắc, Đông Hưng, Đông Tây Land, Era, Everland, Gia Phát, Hana Home, IQI, Mai Việt, Phú Hoàng Land, Saigon Land, Savills, Smartland, Solution, Southern Land, Sunny, The One, Thủ Thiêm Vietnam Link và Việt Nam Property.

Masterise Homes tổ chức lễ ký kết với các đối tác đại lý phân phối chính thức dự án The Global City.

Cùng ngày, Masterise Homes chính thức ra quân dự án The Global City và phân khu nhà phố Soho, tọa lạc tại trung tâm của đại đô thị. Điều này đem đến sức sống mới cho dự án sau hơn 20 năm “ngủ quên”.

Tọa lại tại khu đất rộng 117,4 ha tại phường An Phú, TP Thủ Đức, dự án từng được biết đến với tên gọi Sài Gòn Bình An và được thị trường chú ý vì quy mô lớn và vị trí đắc địa, kết nối thuận tiện. Tuy vậy, dự án im ắng một thời gian dài trước khi về tay Masterise Homes và đổi tên thành The Global City từ tháng 1.

Dự án được định hướng trở thành thành phố toàn cầu, khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản của TP.HCM cũng như khu trung tâm mới của thành phố. Masterise Homes cũng đầu tư mạnh cho dự án khu đô thị đầu tay khi hợp tác các đối tác hàng đầu thế giới như tư vấn kiến trúc Foster+Partners, thiết kế cảnh quan WATG, kỹ thuật xây dựng Tung Feng và giám sát dự án Artelia.

Foster+Partners được biết đến như “gã khổng lồ” trong làng thiết kế kiến trúc và đô thị thế giới. Đây là đơn vị từng thiết kế các công trình biểu tượng như tòa tháp The Gherkin (London), tòa tháp The Hearst Tower (New York), trụ sở Apple (California). Trong khi đó, WATG là đơn vị thiết kế quy hoạch tổng thể, kiến trúc, cảnh quan và nội thất nổi tiếng thế giới, đồng thời là đối tác thân thiết của nhiều thương hiệu nghỉ dưỡng sang trọng như St Regis, Four Seasons, InterContinental.

Phân khu nhà phố Soho tại trung tâm khu đô thị The Global City.

Trong lễ ra quân, dự án The Global City ra mắt phân khu nhà phố Soho. Được định vị cao cấp, xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, các sản phẩm nhà phố Soho dự kiến có mức giá cao hàng đầu thị trường TP Thủ Đức. Tuy vậy, các đối tác đại lý phân phối của dự án The Global City đều hào hứng và tự tin với giỏ hàng giai đoạn này.

Sau buổi đào tạo về dự án, một chuyên viên kinh doanh tin tưởng nhiều nhà đầu tư sẽ săn đón nhà phố Soho vì dòng sản phẩm này có diễn biến tăng giá tốt trong những năm qua tại TP Thủ Đức. Anh cũng cho biết trong bối cảnh khan hiếm nguồn hàng nhà phố như hiện nay, nhà phố Soho tại vị trí “vàng” của khu đô thị The Global City sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Các đối tác đại lý phân phối của dự án The Global City đều hào hứng và tự tin với phân khu nhà phố Soho.

Phân khu nhà phố Soho được đặt tên với cảm hứng từ khu vực sầm uất nhất của những thành phố toàn cầu như London và New York. Dòng sản phẩm này sở hữu thiết kế hài hòa giữa kiến trúc hiện đại theo chuẩn quốc tế và âm hưởng đô thị đặc trưng của Việt Nam.