Ra mắt hai tiểu thuyết kinh dị nguyên tác của loạt phim 'The Haunting'

''Chuyện ma ám ở dinh thự Hill'' và ''Chuyện ma ám ở trang viên Bly'' là hai tác phẩm kinh dị nổi tiếng thế giới tạo cảm hứng cho loạt phim ăn khách trên Netflix.

Mùa Halloween đến gần là lúc hàng loạt các tựa sách kinh dị, siêu nhiên, bí ẩn ra mắt bạn đọc. Mới đây, hai cuốn truyện ma nổi tiếng thế giới đã được dịch ở và xuất bản ở Việt Nam, là nguyên tác cho loạt phim The Haunting trên Netflix.

Chuyện ma ám ở dinh thự Hill (tựa gốc: The Haunting of Hill House) kể về cuộc điều tra các hiện tượng siêu nhiên của Tiến sĩ Montague cùng ba người đồng hành: Eleanor, Theodora và Luke tại Dinh thự Hill nổi tiếng là một nơi kinh dị mà không con người nào sống được. Đây là tác phẩm nổi bật nhất của Shirley Jackson, nhà văn người Mỹ chuyên về dòng sách bí ẩn, kinh dị.

Bộ đôi tiểu thuyết kinh dị vừa được phát hành mùa sách Halloween. Ảnh: Wings Books.

Dinh thự Hill trong cuốn sách được miêu tả là một căn nhà sống động và kỳ quái. Nó chứa những cơn ác mộng khủng khiếp nhất. Nó mời gọi mọi người tò mò muốn khám phá bí mật đằng sau từng cánh cửa, nó níu kéo những ai từng đặt chân đến, thì thầm bên tai họ những điều kỳ lạ và đáng sợ.

Truyện đã hai lần có phim điện ảnh chuyển thể vào năm 1963 và 1999, dựng kịch sân khấu năm 1964 và 2015. Tiểu thuyết này cũng là nguồn cảm hứng cho bộ phim truyền hình cùng tên ra mắt năm 2018 của Netflix được đánh giá là phim kinh dị hay nhất năm.

Nhà văn kinh dị nổi tiếng Stephen King cũng hết lời ca ngợi cuốn tiểu thuyết, coi đây là "một trong hai tiểu thuyết siêu nhiên vĩ đại duy nhất trong suốt một trăm năm qua".

Phát hành song song với đó là cuốn sách Chuyện ma ám ở trang viên Bly (tựa gốc: The Turn of The Screw) của nhà văn Henry James. Ông là một trong những người sáng lập và dẫn đầu trường phái hiện thực trong văn hư cấu với thủ pháp độc thoại nội tâm và người trần thuật không đáng tin cậy.

Xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1898, Chuyện ma ám ở trang viên Bly được mệnh danh là một trong những truyện ma nổi tiếng nhất thế giới.

Đây là câu chuyện về cô gia sư trẻ nhìn thấy những bóng đen ẩn hiện từ tòa tháp tối tăm và các ô cửa sổ bụi bặm của trang viên Bly. Những bóng ma xấu xa ấy dần chiếm đoạt cả thể xác lẫn linh hồn của hai đứa trẻ ngây thơ, trong sáng mà cô đang chăm sóc và dạy dỗ.

Cuốn tiểu thuyết này là nguyên tác và nguồn cảm hứng cho hàng loạt các tác phẩm chuyển thể, trong đó có series phim The Haunting of Bly Manor mới được công chiếu đầu tháng 10/2020 trên nền tảng Netflix.

Loạt phim kinh dị The Haunting được nhiều khán giả đón nhận và đánh giá cao. Ảnh: Eike Schroter/Netflix.

Loạt phim The Haunting của Netflix được lấy cảm hứng từ hai cuốn sách của Shirley Jackson và Henry James với nhiều sự cải biên mới lạ. Hai series đã The Haunting of Hill House và The Haunting of Bly Manor đã nhận được nhiều khen ngợi của khán giả.

Nhiều người đánh giá, dù được gắn mác phim kinh dị nhưng thực chất hai bộ phim đã lấy của người xem nước mắt nhiều hơn tiếng hét. Các nhà làm phim đã khéo léo lồng ghép câu chuyện gia đình cảm động trong bối cảnh ma quái tại dinh thự Hill và trang viên Bly.