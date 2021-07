Ra mắt dự án đô thị nghỉ dưỡng biển hồ giữa thủ đô

Mới đây, dự án đô thị nghỉ dưỡng biển hồ quy mô quốc tế tại thủ đô - The Ocean View (Gia Lâm, Hà Nội) - đã thu hút nửa triệu lượt xem trong sự kiện ra mắt.

Cuối tuần qua, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận sự kiện mở bán dự án mới nằm tại vị trí đẹp nhất của Vinhomes Ocean Park thông qua hình thức livestream (trực tuyến) với hơn 600.000 lượt xem trên các nền tảng trong hai giờ. Tại sự kiện, giới đầu tư và kinh doanh bất động sản được chiêm ngưỡng dự án The Ocean View, một khu nghỉ dưỡng sinh thái biển hồ quy mô quốc tế trong lòng đại đô thị Vinhomes Ocean Park.

Chốn nghỉ dưỡng sinh thái giữa lòng Hà Nội

Tọa lạc ở vị trí kim cương trên mặt đường Lý Thánh Tông - trung tâm của quận Gia Lâm tương lai và được xem là “mặt tiền” của đại đô thị lớn nhất của Vinhomes tới thời điểm hiện tại - The Ocean View đón đầu ưu thế siêu kết nối của Vinhomes Ocean Park. Bên cạnh đó, dự án còn được đầu tư thiết kế cảnh quan lấy cảm hứng từ các điểm đến nghỉ dưỡng nổi tiếng thế giới, tạo nên mô hình “đô thị nghỉ dưỡng” ngay trong lòng thủ đô Hà Nội.

The Ocean View gồm 12 tòa căn hộ, một mặt tiếp giáp con đường trung tâm huyện Gia Lâm, một mặt ôm trọn tầm nhìn hồ Đảo Cọ. Ảnh phối cảnh.

Trong buổi livestream ra mắt dự án, các chuyên viên tư vấn đã bình luận và bày tỏ sự lạc quan về khả năng thanh khoản của dự án mới từ Vinhomes. “Dòng sản phẩm mới hội tụ đủ các yếu tố từ vị trí tới tiện ích nghỉ dưỡng như The Ocean View dự kiến sẽ thu hút lượng lớn khách hàng bởi tính chất đặc biệt của nó”, anh Trần Quý, một chuyên viên tư vấn BĐS nhận xét.

Giới chuyên gia nhìn nhận, với thực trạng mật độ dân số cao của Hà Nội, quỹ đất hạn hẹp, dân số tăng nhanh, các điểm vui chơi giải trí phân bố không đồng đều ở các khu dân cư khiến người dân ngày càng tìm kiếm không gian vui chơi, vận động. Vì vậy, những dự án mang đến trải nghiệm sống sinh thái - nghỉ dưỡng như The Ocean View sẽ đặc biệt thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Lợi thế của The Ocean View

Trong sự kiện, các điểm nhấn nổi bật trong phong cách thiết kế của The Ocean View được hé lộ. Đại diện Vinhomes cho biết: “The Ocean View kế thừa tinh hoa từ các thiết kế cảnh quan đặc sắc tại những đô thị nghỉ dưỡng có chất lượng sống cao trên thế giới như Nhật Bản - Singapore - Dubai. Dù là những phiên bản khác nhau, điểm chung của những đô thị này là lấy con người làm trung tâm, đưa thiên nhiên vào giữa lòng phố để kiến tạo môi trường sống tiện nghi, đẳng cấp và cân bằng sinh thái”.

Phân khu The Zen Park được “đo ni đóng giày” cho cư dân theo đuổi phong cách sống cân bằng chuẩn Nhật với điểm nhấn là hệ thống vườn Nhật gồm cầu gỗ đỏ, cổng Torii, hồ cá Koi, các đồi Tùng La Hán. Áp dụng triết lý chuẩn Zen, The Zen Park mang lại sự thiền định, bình an và sự an nhiên, thư thái cho cư dân ngay trong lòng phân khu.

Phân khu The Pavilion lại lấy cảm hứng từ “ốc đảo” xanh đậm chất Singapore với vườn thực vật Botanic Garden ngập tràn sức sống, lan tỏa sự sáng tạo. Cư dân của The Pavilion sẽ sống giữa thiên nhiên xanh mát của 1,6 ha vườn sinh thái tổng hợp hơn 18 chủng loại thực vật nhiệt đới và đảo yoga trên mặt nước.

Đặt giữa trung tâm vườn thực vật Botanic Garden của The Pavilion là đảo Yoga trên mặt nước. Ảnh phối cảnh.

Nếu hướng tới phong cách sống sôi động, phân khu The Bayfront lấy cảm hứng từ vịnh biển giàu có của Dubai sẽ là sự lựa chọn đáng chú ý. Toạ lạc tại trái tim phân khu là một Dubai Marina thu nhỏ với quảng trường The Ocean View rộng 15.000 m2.

Bên cạnh đó, cư dân The Ocean View còn được trải nghiệm trọn vẹn những đại tiện ích resort của Vinhomes Ocean Park. Với quy mô lên tới 420 ha, thành phố biển hồ sở hữu hệ sinh thái đẳng cấp gồm: 5 hồ nước ngọt và biển, trong đó có 2 công trình biển hồ nước mặn và hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam; 117 ha không gian cây xanh và mặt nước; bãi biển rộng 35 m, các bờ biển có chiều dài tổng cộng gần 4 km; chuỗi sân chơi trẻ em, sân thể thao, công viên liên hoàn trải khắp dự án, hơn 700 máy tập gym ngoài trời, 8,5 km đường dạo, chạy bộ, đạp xe… Tất cả tiện ích khiến The Ocean View nói riêng và Vinhomes Ocean Park nói chung trở thành nơi an cư lý tưởng cho những cư dân mong muốn tìm kiếm cuộc sống như nghỉ dưỡng ngay tại Hà Nội.