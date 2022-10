Ngày 10/10, CTCP Vinhomes chính thức ra mắt dự án đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown, hợp phần cuối cùng của siêu đô thị biển 1.200 ha tầm cỡ thế giới phía đông Hà Nội.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sở hữu vị trí trung tâm của siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha, đối diện Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và cách Vinhomes Ocean Park 1 chỉ 3 phút di chuyển. Với điểm nhấn là vịnh biển Paradise Bay cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hứa hẹn mang tới cuộc sống “4 mùa nghỉ dưỡng” dành cho cư dân.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown sở hữu vị trí kết nối, nằm giữa trái tim của siêu quần thể đô thị biển 1.200 ha. Ảnh phối cảnh dự án.

Dự án thừa hưởng trọn vẹn kết nối giao thông hiện đại, thuận tiện của khu vực phía đông thủ đô với những cây cầu hiện hữu như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy cùng các cây cầu đang và sắp triển khai như cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở.

Vị trí kế cận đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có đường vành đai 3,5 đi qua dự án, khả năng kết nối trực tiếp vào đường vành đai 4 theo quy hoạch… cũng tạo nên lợi thế cho Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown trong khu vực kinh tế trọng điểm phía bắc gồm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown có quy mô gần 294 ha, gồm các phân khu nhà ở, thương mại dịch vụ cùng hệ thống tiện ích, cảnh quan đẳng cấp, lần đầu tiên xuất hiện trong một dự án đô thị. Trong đó, các phân khu nhà ở chiếm khoảng 30% diện tích, được kiến tạo theo các phong cách kiến trúc nổi tiếng trên thế giới. Hệ thống thương mại dịch vụ được bố trí thông minh giữa các cụm dân cư, mang lại sự thoải mái và tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Đặc biệt, trái tim và cũng là điểm nhấn đáng giá của dự án là vịnh biển 4 mùa Paradise Bay. Công trình sở hữu những tiện ích lần đầu tiên xuất hiện tại một đại đô thị: Công viên nước do VinWonders thiết kế với đường trượt tốc độ, vịnh trượt nước, sân chơi trẻ em…; hồ bơi nước mặn 4 mùa trong nhà Four Seasons rộng 0,2 ha và hồ bơi nước mặn ngoài trời trải cát trắng Tropical Lagoon rộng 2,85 ha, tạo thành tổ hợp hồ bơi nước mặn rộng tới 3,5 ha; 2 bể bơi phong cách Olympics rộng 0,35 ha; quảng trường sự kiện 0,58 ha; công viên BBQ, công viên Gym Park… Tất cả mang tới đặc quyền nghỉ dưỡng biển tại gia trong suốt 4 mùa cho cư dân.

Vịnh biển kỳ quan 4 mùa quy mô hàng đầu châu Á là tiện ích điểm nhấn của dự án Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown. Ảnh phối cảnh dự án.

Bên cạnh vịnh biển 4 mùa Paradise Bay, đại đô thị còn sở hữu bộ sưu tập 11 công viên lấy cảm hứng từ những thủ phủ nghỉ dưỡng khắp 5 châu như Santorini, Barcelona, Caribean…; 11 hồ bơi độc đáo đa phong cách; đường chạy ven kênh Coco Run; vườn gym, vườn yoga trên mặt nước… 11 công viên này đã tạo nên môi trường sống đẳng cấp “4 mùa nghỉ dưỡng” chỉ có tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown.

Chất sống nghỉ dưỡng đến từ thiết kế tinh hoa và cảnh quan lấy cảm hứng từ những thủ phủ nghỉ dưỡng trên thế giới. Ảnh phối cảnh dự án.

Là hợp phần cuối cùng của siêu quần thể đô thị biển quy mô hàng đầu thế giới, Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown cũng được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái đẳng cấp của chuỗi 3 đại đô thị: 2 TTTM Vincom Mega Mall quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế; 2 bệnh viện đa khoa Vinmec, trong đó có 1 bệnh viện theo mô hình resort 5 sao với 18 phòng tổng thống siêu sang; hệ thống hơn 40 trường học đa dạng, chất lượng cao, quy tụ đầy đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông liên cấp; đại học tinh hoa VinUni; 4 toà tháp văn phòng, trong đó có toà tháp TechnoPark Tower nằm trong top những toà nhà xanh, thông minh hàng đầu thế giới; hàng chục tổ hợp tiện ích công cộng đa phong cách, đa trải nghiệm...

Tất cả yếu tố trên đã mang đến một hệ sinh thái tiện ích quy mô, đẳng cấp chưa từng có, góp phần tạo đòn bẩy cất cánh cho khu vực phía đông thủ đô.