Ra mắt đĩa đơn mới trên Zing MP3, Alan Walker chào fan bằng tiếng Việt

Đĩa đơn mới nhất "Believers" của Alan Walker chính thức phát hành trên Zing MP3. Nhân dịp này, chủ nhân các hit EDM "Faded", "Alone" gửi lời chào đến fan Việt Nam.

Alan Walker là DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc người Na Uy gốc Anh. Vào năm 2015, anh bắt đầu nổi tiếng trên phạm vi toàn cầu sau khi phát hành Faded. Đĩa đơn “làm mưa làm gió” các bảng xếp hạng âm nhạc thế giới và nhận chứng nhận bạch kim tại 14 quốc gia. Tiếp nối thành công của Faded, Alan Walker có thêm nhiều sản phẩm khác được đón nhận rộng rãi và bội thu hàng trăm triệu lượt nghe như Alone, All falls down, The spectre, On my way, Darkside…

Nam DJ vừa phát hành đĩa đơn mới nhất kết hợp Conor Maynard có tựa đề Believers. Ca khúc phát hành trực tuyến tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Mới đây, Alan Walker gửi lời chào đến người hâm mộ Việt và kêu gọi khán giả đón nghe Believers tại nền tảng nhạc số này.

"Xin chào Việt Nam, Alan Walker đây. Single mới nhất của tôi Believers đã được phát hành. Cùng nghe ngay trên Zing MP3 nhé", Alan Walker dành những chia sẻ đến khán giả Việt Nam thông qua Zing MP3.

Believers mang giai điệu điện tử sôi động, nóng bỏng, phù hợp với không khí mùa hè hiện nay. Ca khúc được Alan Walker sản xuất trong quá trình giãn cách vì thời dịch Covid-19. Thông qua tác phẩm, nhà sản xuất âm nhạc sinh năm 1997 mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực và giải tỏa sự tù túng cho mọi người trong tình hình dịch bệnh căng thẳng. Độc giả thưởng thức ca khúc Believers của Alan Walker và Conor Maynard trên Zing MP3 tại đây.

Believers lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả giữa thời dịch Covid-19.

Zing MP3 đạt thỏa thuận phân phối các bản ghi có bản quyền từ công ty thu âm và sản xuất âm nhạc thế giới Sony Music Entertainment. Theo đó, người dùng Việt Nam sẽ được tận hưởng trọn vẹn âm nhạc của các nghệ sĩ quốc tế như Alan Walker, Calvin Harris, Camila Cabello, Doja Cat, Harry Styles, Mariah Carey, Miley Cyrus, The Chainsmokers…

Nền tảng nhạc số này còn hợp tác nhiều hãng thu âm lớn trên toàn cầu để phát nhạc quốc tế tại Việt Nam như Universal Music Group (kho nhạc của Taylor Swift, Ariana Grande, Billie Eilish, Katy Perry, Lady Gaga, Maroon 5, Justin Bieber…), Warner (Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa, Ava Max, Charlie Puth, Sia…), The Beggars Group (Adele, Radiohead, Bon Iver…), Monstercat (Marshmello, Vicetone, Noisestorm…), The Orchard (BTS, Sunmi, Chung Ha, Eric Nam…) YG Plus (BlackPink, iKon, Winner, Treasure, Somi…), EMPIRE, Fluxus Inc, JSJ Corporation…

Zing MP3 là nền tảng nghe nhạc số hàng đầu Việt Nam, sở hữu trên 85% bản quyền nhạc Việt, trong đó khoảng 80% bản ghi phát hành độc quyền.