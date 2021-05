Ra mắt chiến dịch tôn vinh thế hệ trẻ khởi nghiệp sáng tạo

Chiến dịch toàn cầu #Veryspecial All I Need vừa ra mắt công chúng Việt Nam, khuyến khích giới trẻ tự do thể hiện tài năng và tạo nên ảnh hưởng đến cộng đồng.

Nắm bắt nguồn năng lượng tích cực và sự sôi nổi từ xu hướng đổi mới nghệ thuật dưới nhiều góc độ, chiến dịch #Veryspecial All I Need tôn vinh tinh thần sáng tạo và thế hệ trẻ bản lĩnh đang vươn mình khắp năm châu. Trong chiến dịch này, Quang Minh - nhà sáng lập thương hiệu thời trang đường phố Headless từ Việt Nam được chọn trở thành một trong 10 Global vanguards - những cá nhân tiêu biểu cho thế hệ sáng tạo trẻ trên thế giới.

Quang Minh là một trong10 đại diện của chiến dịch toàn cầu #Veryspecial All I Need.

Ở từng quốc gia và toàn cầu, chiến dịch đồng loạt giới thiệu những đại diện tiêu biểu - là người làm sáng tạo có sức ảnh hưởng lớn, đồng thời xây dựng diễn đàn để họ chia sẻ tầm nhìn đến thế giới.

Đội ngũ Global vanguards của #Veryspecial All I Need gồm nhiều tài năng sáng tạo đến từ khắp nơi. Dù xuất phát điểm khác nhau, họ có chung ý thức tự quyết và bản lĩnh, cách tiếp cận sáng tạo để thay đổi cuộc chơi, mong muốn vượt qua khuôn mẫu. Những gương mặt này đại diện cho tinh thần của chiến dịch #Veryspecial All I Need.

Chiến dịch nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam tự do thể hiện tài năng và tạo nên tác động đến cộng đồng bằng câu chuyện của các cá nhân tiên phong thay đổi “cuộc chơi”. Những đại diện đến từ nhiều lĩnh vực như âm nhạc, vũ đạo, thời trang và ẩm thực sẽ được giới thiệu thời gian tới.

Bradley Zero Phillip từ nam London, đại diện cho Vương quốc Anh ở lĩnh vực âm nhạc.

Ở lĩnh vực âm nhạc,Bradley Zero Phillip (nam London, Vương quốc Anh) là người sáng lập thương hiệu đa dịch vụ Rhythm Section International. Giữ vai trò DJ, phát thanh viên và nhà tạo mẫu, anh từng thuộc nhóm sáng lập Boiler Room - startup lĩnh vực livestream đang phát triển mạnh ngày nay. Hiện tại, phòng thu do Bradley Zero Phillip điều hành nuôi dưỡng thế hệ tài năng âm nhạc tiếp theo.

Kafayat “Kaffy” Oluwatoyin Shafau-Ameh (Lagos, Nigeria) sáng lập và là chủ công ty Imagneto Dance có trụ sở tại Lagos, chuyên cố vấn cho vũ công chuyên nghiệp, thúc đẩy trao đổi văn hóa. Là vũ công, biên đạo múa, vũ sư và huấn luyện viên thể dục thể hình, cô được biết đến nhiều khi phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới với "Bữa tiệc khiêu vũ lâu nhất" tại Nokia Silverbird Danceathon năm 2006. Cô tiên phong sáng tạo phương pháp dạy khiêu vũ cấp tốc dựa trên hình ảnh.

Kafayat “Kaffy” Oluwatoyin Shafau-Ameh được biết đến qua việc phá vỡ Kỷ lục Guinness thế giới với "Bữa tiệc khiêu vũ lâu nhất" năm 2006.

Từ kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa và định hướng sáng tạo nghệ thuật, Quang Minh - đại diện cho thế hệ sáng tạo trẻ Việt Nam - ra mắt thương hiệu thời trang đường phố Headless năm 2015. Thương hiệu thể hiện phong cách cá nhân của anh, phi giới tính kết hợp ảnh hưởng của văn hóa underground từ manga, anime đến hard rock. Quang Minh đang hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là giọng ca chính của ban nhạc hard rock Razor Leaf.

#Veryspecial All I Need lan tỏa thông điệp ý nghĩa một cách tự nhiên dưới nhiều hình thức -trực tuyến lẫn ngoại tuyến. Chiến dịch được kỳ vọng đi vào cuộc sống từ năm nay và tiếp tục dệt nên bức tranh về những cá nhân tài năng, bản lĩnh nhằm thu hút cộng đồng sáng tạo trên toàn cầu.