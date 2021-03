Ra mắt bản tiếng Việt sách của mẹ tỷ phú Elon Musk

Trong cuốn sách, bà Maye Musk cho biết những khó khăn mà bà đã nếm trải và cách bà vượt qua những khó khăn đó để đi đến thành công.

NXB Lao động và Haidang books vừa mua bản quyền, xuất bản tiếng Việt cuốn Sống mạo hiểm một cách cẩn thận - Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công (A Woman Makes a plan: Advice for a Lifetime of Adventure, Beauty and Success) của siêu mẫu quốc tế Maye Musk.

Cuốn sách này đắt khách trong suốt năm 2020 khi được ra mắt tại Mỹ, Nga, Hà Lan, Đức, Nhật Bản và Nam Phi. Một ấn bản tiếng Trung, ra mắt vào tháng 7 cũng đã bán hết, ngay lập tức được tái bản.

Maye Musk là mẹ của tỷ phú Elon Musk, đạo diễn phim Tosca Musk và chủ nhà hàng doanh nhân Kimbal Musk. Bà sinh ngày 19/4/1948 tại Canada trong gia đình có 5 người con. Cha bà là giáo viên chỉnh hình người và mẹ là giáo viên dạy múa.

Năm 1950, gia đình bà di cư sang Nam Phi sinh sống bằng chiếc máy bay cá nhân. Thưở nhỏ bà cũng thường xuyên được cha mẹ cho đi khắp nơi trên thế giới bằng chính chiếc máy bay đó. Mỗi lần đi đến một nơi nào đó, cha mẹ bà đều chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Có lẽ do sống trong môi trường “xê dịch” ngay từ bé, nên Maye luôn khát khao phiêu lưu và làm bất cứ việc gì bà cũng lập kế hoạch.

Maye bắt đầu làm người mẫu khi còn ở tuổi thiếu nhi ở Pretoria. Bà cũng từng lọt vào chung kết cuộc thi hoa hậu Nam Phi nhưng nghề chính của bà là bác sĩ dinh dưỡng.

Năm 1970, bà kết hôn với ông Errol Musk và có với nhau ba người con, Elon, Kimbal và Tosca.

Năm 1979, hai vợ chồng ly hôn và bà trở thành mẹ đơn thân.

Sách Sống mạo hiểm một cách cẩn thận - Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công dự kiến ra mắt ngày 5/3. Nguồn: Haidang books.

Năm 1989, khi các con đến tuổi trưởng thành, Maye chuyển đến Toronto để các con theo đuổi tham vọng của mình. Elon đã thể hiện sự quan tâm đến máy tính và bước ra lập nghiệp. Tiếp theo là Kimbal, người tiếp tục hợp tác với Elon trong dự án Zip2 ban đầu của họ và sau đó đi mở các nhà hàng. Còn Tosca cũng trở thành một nhà làm phim và đang điều hành dịch vụ phát trực tuyến Passionflix.

Đây cũng chính là quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời của Maye. Có thời điểm bà phải làm cùng một lúc 5 công việc để kiếm tiền nuôi dạy các con: từ làm thêm tại tiệm tạp hóa và giặt ủi, nhân viên nghiên cứu cho Đại học Toronto, dạy học tại trường dinh dưỡng cho đến làm người mẫu.

Cuối cùng, với những nỗ lực phi thường, Maye đã dẫn dắt gia đình vượt qua được thời kì khủng hoảng nhất. Bà nuôi dưỡng ba người con thành tài, có một cuộc sống hạnh phúc và một sự nghiệp thành công.

Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 73 nhưng Maye vẫn là siêu mẫu được săn đón, chuyên gia dinh dưỡng và nhà diễn giả truyền cảm hứng được nhiều người ngưỡng mộ.

Trong cuốn sách Sống mạo hiểm một cách cẩn thận - Lời khuyên cho cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công Maye đã chia sẻ những khó khăn mà mà bà đã trải qua như chuyện bà bị ông bị chồng ngược đãi kéo dài, buộc bà phải ly hôn năm 31 tuổi; chuyện bà vật lộn với cái nghèo để nuôi dạy ba người con; chuyện bà đối mặt với những vấn đề về cân nặng khi làm một người mẫu quá khổ; chuyện bà đối mặt với những định kiến về tuổi tác trong ngành người mẫu…

Đồng thời, bà chia sẻ cách vượt qua những khó khăn đó, cách bà làm lại cuộc đời và cách để có một sự nghiệp thành công.

Bên cạnh đó bà còn chia sẻ những bí kíp duy trì sức khỏe, sắc vóc, cách giải quyết các vấn đề của bản thân, cách chăm sóc và nuôi dạy con cái, cách duy trì cuộc sống luôn hạnh phúc, cách tiến lên phía trước, cách làm chủ một cuộc sống một cách trọn vẹn... Mỗi chia sẻ của bà là một bài học, một triết lý sống được đúc kết từ chính cuộc đời phiêu lưu, sắc đẹp và thành công của bà.

Bà chia sẻ trong cuốn sách: “Tôi đã từng làm lại cuộc đời không biết bao lần, từ khi trưởng thành tôi đã sống ở 9 thành phố khác nhau trên lãnh thổ của 3 quốc gia. Tôi không khuyến khích mọi người phải bắt đầu lại nhiều lần như tôi, nhưng nếu bạn buộc phải làm vậy, hãy lên kế hoạch trước. Bạn có thể tận dụng các cơ hội. Tôi đã tận dụng cơ hội và gặp khó khăn ngay từ đầu, nhưng tôi luôn kiên trì cho đến khi thành công”.