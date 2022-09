Ra mắt ấn phẩm mầm non 'Cầu vồng trẻ thơ'

Ấn phẩm “Cầu vồng trẻ thơ” do nhà giáo ưu tú - tiến sĩ Trương Thị Việt Liên chủ biên, được Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát (DTP) liên kết cùng Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành.

Cầu vồng trẻ thơ là bộ ấn phẩm gồm 15 quyển dành cho các bé 2-6 tuổi, được biên soạn theo đúng chủ trương về nội dung và phương pháp giáo dục mầm non trên tinh thần Thông tư 51/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung bộ ấn phẩm dựa trên nguyên tắc đồng tâm phát triển, bảo đảm tính khoa học, liên thông giữa các cấp học và gắn liền với hiện thực cuộc sống.

Đồng thời, những nội dung đưa vào ấn phẩm đã được lựa chọn kỹ càng để phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ nhỏ. Nhờ đó, ấn phẩm giúp trẻ phát triển toàn diện cả về thể chất, đạo đức lẫn kỹ năng sống.

Cầu vồng trẻ thơ xoay quanh 4 lĩnh vực gồm: Toán tư duy, khám phá thế giới quanh bé, tạo hình sáng tạo, chữ cái vui nhộn. Các lĩnh vực tập trung giới thiệu và hướng dẫn những chủ đề thiết thực, gần gũi, phù hợp lứa tuổi trẻ mầm non. Các chủ đề nói về vấn đề của bản thân trẻ, gia đình, trường mầm non, quê hương đất nước, các ngày lễ hội, hiện tượng tự nhiên, động vật, thực vật, đồ dùng, đồ chơi, phương tiện giao thông, nghề nghiệp…

Cầu vồng trẻ thơ gồm 15 cuốn sách, dành cho các bé 2-6 tuổi.

Về phương pháp, bộ ấn phẩm cũng được thiết kế đúng tinh thần Thông tư 51, tạo điều kiện tối đa cho trẻ được trải nghiệm, tìm tòi, khám phá theo phương châm chơi mà học, học bằng chơi.

Về hình thức, bộ ấn phẩm được thiết kế bắt mắt, sắp xếp logic, hình ảnh vui nhộn, kích thích niềm yêu thích học hỏi ở trẻ. Đáng chú ý, đây là một trong số ít bộ ấn phẩm sử dụng 100% mực in có nguồn gốc thực vật. Đây là loại mực đặc biệt, thường dùng để in bao bì thực phẩm. Nhờ vậy, trẻ có thể thoải mái tương tác với ấn phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn.

Tận dụng thế mạnh công nghệ của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát, bộ ấn phẩm Cầu vồng trẻ thơ đi kèm một kho tài nguyên trực tuyến phong phú và hữu ích trên nền tảng Eduhome. Kho tài nguyên công nghệ 4.0 này bao gồm nhiều đầu ấn phẩm, trò chơi, flashcard, bài tập… hỗ trợ tối đa cho công tác dạy và học.

Bộ ấn phẩm Cầu vồng trẻ thơ được biên soạn bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và quản lý các trường mầm non chất lượng cao trên toàn quốc. Chủ biên của ấn phẩm là nhà giáo ưu tú - tiến sĩ Trương Thị Việt Liên, nguyên Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Bà là một nhà giáo thâm niên, tâm huyết với nghề và đã liên tục cống hiến nhiều ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực này suốt nhiều năm qua.

“Tôi tự hào vì được chung sức với các đồng nghiệp giỏi chuyên môn, giàu tâm huyết để biên soạn nên bộ ấn phẩm này. Chúng tôi đã dành không chỉ tình yêu nghề và kinh nghiệm cá nhân, mà quan trọng là bảo đảm tính khoa học và phù hợp với các tiêu chí của giáo dục mầm non hiện đại. Chúng tôi tin rằng Cầu vồng trẻ thơ sẽ góp phần mang lại những kiến thức hữu ích và trải nghiệm thú vị, vui vẻ cho nhiều trẻ em Việt Nam”, bà Trương Thị Việt Liên chia sẻ.

Bài bản về nội dung, chuẩn chỉnh về hình thức, bộ ấn phẩm Cầu vồng trẻ thơ là nguồn tham khảo lý tưởng cho các giáo viên mầm non trong quá trình soạn giáo án, tổ chức hoạt động lớp học. Giáo viên cũng có thể trực tiếp sử dụng bộ ấn phẩm như giáo án và thực hành ôn luyện kỹ năng cho trẻ. Đối với phụ huynh, bộ ấn phẩm này sẽ là công cụ hữu ích để cùng học, cùng chơi với con em tại nhà.