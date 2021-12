Ra mắt ấn bản bản đầy đủ của tự truyện về cố chủ tịch Tập đoàn Hyundai

Sau 20 năm, độc giả Việt Nam có thể tìm đọc ấn bản đầy đủ của cuốn tự truyện về cố chủ tịch Tập đoàn Hyunhdai Chung Ju-yung, do chính ông chấp bút.

Sáng 15/12, First News - Trí Việt cùng quỹ ASAN - Hàn Quốc ra mắt bạn đọc ấn bản đầy đủ của cuốn Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách - tự truyện của cố Chủ tịch Tập đoàn Hyunhdai Chung Ju-yung.

Ấn bản đầu tiên của cuốn tự truyện được xuất bản tại Việt Nam năm 2000 có tên Không bao giờ thất bại! Tất cả là thử thách đã nhận được sự đón nhận của bạn đọc.

Cuốn sách đã truyền cảm hứng, ý chí, nghị lực, góp phần hình thành phương châm sống tích cực, không lùi bước trước khó khăn cho giới trẻ.

Ông Nguyễn Trí Phước (giữa) chia sẻ những chiêm nghiệm của mình khi đọc cuốn tự truyện của cố Chủ tịch Chung Ju-yung. Ảnh: M.N.

Ông Nguyễn Trí Phước, Chủ tịch Công ty First News, cho biết sau khi cuốn sách được xuất bản, đơn vị này nhận được hơn 500 lá thư của bạn đọc gần xa chia sẻ về nguồn cảm hứng, bài học từ tự truyện.

“Trong cuộc đời, ai cũng muốn mình giỏi hơn, trải nghiệm và thành công hơn trong cuộc sống. Nhưng khi gặp khó khăn, ai cũng than thân trách phận, chẳng mấy người đủ dũng cảm đón nhận sự thất bại và tự vấn thiếu sót của bản thân. Cuốn tự truyện của cố Chủ tịch Chung Ju-yung đã có tác động rất lớn đến cuộc đời tôi, cũng như nhiều thế hệ bạn đọc", ông Phước chia sẻ.

Chính những tác động, chiêm nghiệm từ cuốn sách Không bao giờ là thất bại! Tất cả là thử thách đã thôi thúc người sáng lập First News sang Hàn Quốc, kết nối với Tập đoàn Hyunhdai và gia đình ông Chung Ju-yung. Được sự đồng ý của gia đình và quỹ ASAN, First News tiếp tục cho ra mắt ấn bản đầy đủ của cuốn tự truyện.

Giải thích rõ hơn về ấn bản lần này, ông Nguyễn Trí Phước cho biết cố chủ tịch Chung Ju-yung cho ra mắt cuốn tự truyện của đời mình năm 1991 ở Hàn Quốc với tên Sinh ra trên đất này (Born of the land). Phiên bản này được First News dịch và xuất bản tại Việt Nam năm 2000.

Năm 1997, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Tập đoàn Hyunhdai, ông Chung đã viết thêm, bổ sung với dung lượng bằng 50% cuốn tự truyện cũ và xuất bản ở Hàn Quốc năm 2017. Ấn bản lần này đã cập nhật đầy đủ những câu chuyện được tác giả viết thêm năm 1997.

Bạn đọc sẽ có thêm trải nghiệm khi đọc tâm thư của Chung Mong-joon - con trai thứ năm của ông Chung Ju-yung, viết về người cha quá cố của mình. Bức thư cũng là lời tựa cho cuốn sách được xuất bản tại Việt Nam lần này.

Mọi chặng đường Chung Ju-yung đi qua đều trải dài những lần vấp ngã, nhưng sau cùng lại đạt được rất nhiều thành tựu, vì chưa bao giờ ông nghĩ mình đã thất bại. Ông quan niệm “chỉ cần bạn không chết và luôn khỏe mạnh thì tất cả đều là thử thách, không bao giờ là thất bại”.