Quỳnh Kool nói gì khi vai diễn bị phản ứng?

Trong những tập phim gần đây của "Hãy nói lời yêu", nhân vật Hoàng My bị khán giả chỉ trích.

Xuyên suốt bộ phim Hãy nói lời yêu, nhân vật Hoài (Nguyệt Hằng đóng) bị người xem phản ứng mạnh nhất. Hoài là một bà mẹ khắc nghiệt, bảo thủ, luôn ép người khác phải làm theo ý mình. Hoài yêu thương con nhưng lại chưa đúng cách. Chính vì sự cứng nhắc của bà, con trai đã tự vẫn vì áp lực.

Hoàng My bị chỉ trích ở phần cuối phim

Ở những tập cuối phim, sau biến cố, tính cách của nhân vật này đã có sự biến chuyển - cư xử nhẹ nhàng, kiềm chế bản thân hơn. Tuy nhiên, giữa bà Hoài và con gái Hoàng My vẫn xảy ra khúc mắc. Bề ngoài, bà Hoài tỏ ra ủng hộ tình yêu giữa My và Phan. Nhưng, sâu bên trong, bà không thể chấp nhận chuyện này. Bởi hoàn cảnh gia đình Phan khó khăn, mẹ ốm nặng, không có tiền chữa chạy.

Chứng kiến My đi làm thêm ở quán bia để cố gắng kiếm tiền giúp đỡ bạn trai, bà càng không cam tâm. Lo lắng cho tương lai của con gái, Hoài tìm gặp mẹ Phan, đưa ra một khoản tiền mặt và nhờ bà can thiệp để Phan rời xa My. Mẹ Phan lúc này cảm thấy mình là gánh nặng của con trai, nên đã bỏ trốn khỏi bệnh viện, khiến sức khỏe nguy kịch.

Bà Hoài nhận lỗi, song My cho rằng không thể tha thứ cho mẹ.

Bà Hoài sau đó ân hận, kể sự thật với My. My phản ứng mạnh, thất vọng và quyết định bỏ nhà đi. Trong cuộc tranh cãi gay gắt với mẹ, My nói: "Thật sự là mẹ quá đáng sợ. Vì tương lai của con hay vì chính mẹ? Mẹ điều khiển mọi người theo ý mẹ. Con đã tin tưởng mẹ, nhưng tất cả chỉ là giả vờ thôi. Ngay cả tình cảm mẹ con, mẹ cũng chỉ lừa con thôi đúng không. Sự ích kỷ, áp đặt của mẹ chỉ gây ra nỗi thống khổ cho con".

Hành động làm PG ở quán bia, rồi bỏ nhà ra đi của Hoàng My bị khán giả chỉ trích. My trở thành tâm điểm tranh cãi ở giai đoạn cuối phim. Nhiều ý kiến cho rằng chính My cũng ích kỷ, không thấu hiểu tấm lòng của bà Hoài. Như nhân vật Tú (Bảo Hân) nói với My: "Mẹ mày lo cho mày mà. Với hoàn cảnh của nhà anh Phan bây giờ, tao nói thật chẳng ai muốn con mình lao đầu vào đấy cả".

Khán giả Mai Chi chia sẻ: "Mình thấy bà Hoài đã thay đổi, dù vẫn còn một chút suy nghĩ độc đoán. Bà biết nhận sai, biết xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì thương My. Không hiểu sao My lại hành động ngang ngược, bỏ nhà đi như vậy. Trong khi tâm lý bà Hoài cũng bất ổn".

Một người xem khác có chung quan điểm: "Bà Hoài sai khi mang tiền đến gặp mẹ Phan. Nhưng hành xử của My cũng chưa đúng. Sao có thể bỏ đi và nói mẹ chỉ nên sống một mình. Hơn ai hết, My hiểu bà Hoài đã bất ổn ra sao khi Minh qua đời. My cần chín chắn hơn".

Phản hồi từ Quỳnh Kool về vai diễn gây tranh cãi

Chia sẻ với Zing, Quỳnh Kool cho biết cô hiểu phản ứng của khán giả. Bởi ở góc độ người xem, họ dễ dàng bao quát mọi nhân vật và có cái nhìn thấu đáo hơn.

Theo nữ diễn viên, nhân vật Hoàng My trong phim cũng là cô gái cá tính, không chịu sống trong sự áp đặt. My có sự sốc nổi, bướng bỉnh của tuổi trẻ. Cô ấy hành động theo cảm xúc nhiều hơn.

"Khán giả phản ứng việc My đi làm ở quán bia không sai. Đúng là My chưa chín chắn. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, tôi cho là My rất rối. Cô ấy chỉ nghĩ làm thế nào để kiếm được nhiều tiền và nhanh nhất, miễn là công việc đó không làm hại đến ai. Phan là người đã luôn ở bên cạnh My, trong những lúc cô ấy đau khổ nhất - khi bị lừa tình, em trai mất... Và bây giờ My chỉ muốn được chia sẻ cùng Phan", Quỳnh Kool bày tỏ.

Theo Quỳnh Kool, Hoàng My chưa chín chắn, có sự sốc nổi của tuổi trẻ.

Cô chia sẻ thêm: "Để nhìn nhận khách quan, tôi thương My rất nhiều. Cô ấy được bố mẹ bao bọc quá nên luôn muốn thoát ra. Khi thoát ra rồi, My phải đối diện với cuộc sống, sẽ có những bài học để trưởng thành hơn. Thực ra Hoàng My mới 17, 18 tuổi. Cô chỉ hành động theo cảm xúc và góc nhìn của mình".

Với những nhận xét cho rằng nội dung phim bi kịch từ đầu đến cuối, ngập sắc màu u ám, nặng nề, Quỳnh Kool có quan điểm khác.

Cô nói: "Tôi tìm thấy mình đâu đó trong Hoàng My, cũng có lúc ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân, không đứng ở góc độ người khác để hiểu và cảm thông.

Chính vì kịch bản đẩy lên cao trào mới có cái để chúng ta nhìn nhận lại bản thân, không nên quá khắt khe với người thân quanh mình, hãy trao đi yêu thương. Hạnh phúc phải đến từ hai phía, chứ ko phải sự áp đặt từ một bên. Mẹ trao tình yêu cho con, nhưng liệu con có cảm nhận được không? Tôi nghĩ qua bộ phim, mỗi người sẽ có bài học trong cuộc sống".