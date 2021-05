Quỳnh Kool chia sẻ hậu trường cảnh phim bị đánh ghen

Nhân vật Hoàng My của Quỳnh Kool trong "Hãy nói lời yêu" bị bạn trai lừa dối tình cảm, tổn thương sâu sắc.

Những diễn biến mới của Hãy nói lời yêu được nhận xét ngày càng kịch tính khi gia đình ông Tín (NSND Trọng Trinh) - bà Hoài (Nguyệt Hằng) rơi vào bi kịch chồng chất. Hôn nhân của vợ chồng ông Tín dường như khó cứu vãn vì ông vẫn "ngựa quen đường cũ". Bà Hoài không thể kiềm chế cơn tức giận khi phát hiện chồng lén lút qua lại với nhân tình. Không những thế, tiểu tam còn mang thai.

Trong lúc bố mẹ đang cơm không lành, canh không ngọt, Hoàng My (Quỳnh Kool) vướng vào một mối tình trái ngang với Bình (Hà Việt Dũng). Cô sinh viên năm thứ nhất đại học bị Bình giăng lưới, lừa tình một cách dễ dàng.

Hai cảnh phim được đặt để song song - một bên là bà Hoài đi đánh ghen, một bên là Hoàng My bị đánh ghen - lột tả nỗi bất hạnh đằng sau vỏ bọc gia đình hạnh phúc, mẫu mực.

Quỳnh Kool trong phân cảnh bị đánh ghen. Ảnh: ĐPCC.

Diễn xuất của Nguyệt Hằng và Quỳnh Kool gây ấn tượng với khán giả. Lối diễn của Quỳnh Kool được nhận xét trưởng thành và cảm xúc hơn so với trước, khiến nhiều người đồng cảm.

Chia sẻ với Zing, nữ diễn viên cho biết Hoàng My là nhân vật nặng về tâm lý, khiến cô gặp nhiều áp lực khi đảm nhận.

Cô kể: "Ở phân cảnh My bị đánh ghen, chúng tôi quay từ khoảng 10h đến 15-16h. Tôi bảo bạn diễn đánh thật để đẩy cảm xúc tốt nhất. Ê-kíp còn phải đổi diễn viên vì chị đầu tiên không dám đánh mạnh tay. Sau cảnh đó, tôi bị đỏ vai và đau khắp người. Quay xong rồi, tôi vẫn khóc nức nở.

Ngày hôm qua, khi ngồi xem lại cảnh phim đó, tôi vẫn khóc. Tôi cảm thấy thương nhân vật My nhiều hơn trách móc. Đây cũng mới là nỗi đau đầu đời mà cô ấy phải trải qua".

Ở cảnh uống say vì thất tình, Hoàng My khóc nghẹn khi Phan (Công Dương) tìm đến nhà cô. Lúc này, My thừa nhận cô ngu ngốc, nên bị Bình lừa. Lần đầu tiên diễn cảnh say trên màn ảnh, Quỳnh Kool cho biết cô đã xin đạo diễn uống bia thật. Những trải nghiệm tình yêu ngoài đời thực cũng là chất xúc tác giúp cô thể hiện cảm xúc đong đầy hơn.

Diễn xuất của Quỳnh Kool được nhận xét "chín" hơn. Ảnh: ĐPCC.

"Tôi từng bị lừa dối trong tình cảm, chỉ khác là không đau đớn tột cùng như My. Nhưng tôi hiểu cảm giác ấy, rất đau lòng, suy sụp. Một số người có thể cho rằng Hoàng My dại vì đã được gia đình, bạn bè cảnh báo, mà không nghe lời.

Nhưng tôi lại nghĩ My là cô gái từ bé đến lớn luôn phải chịu sự áp đặt từ bố mẹ. Cô ấy giống như một quả bóng bị đè nén, lâu ngày sẽ nổ tung ra. Trong tình yêu, chắc hẳn ai cũng từng có mối tình đầu và dốc hết sự ngây thơ dành cho một người. Và My đã có bài học đầu đời rồi".

Theo bật mí từ Quỳnh Kool, Hoàng My sẽ còn gặp những trắc trở khác, nhất là khi hôn nhân của bố mẹ đổ vỡ. Song, cũng từ đó, cô tiểu thư vốn được bao bọc sẽ trưởng thành, mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.