Quỳnh Châu đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022?

Chế Nguyễn Quỳnh Châu chưa thể hiện xuất sắc tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 nhưng lại là gương mặt có thể dung hòa các yếu tố để thi quốc tế.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam diễn ra vào tối 1/10 tại TP.HCM. Theo format quốc tế, ban giám khảo lựa chọn một hoa hậu và 4 á hậu.

Sau chung kết, tân hoa hậu chỉ có 3-4 ngày chuẩn bị để lên đường đến Indonesia thi Miss Grand International. Đây là cơ sở quan trọng để fan sắc đẹp tin rằng cô gái được chọn phải hội tụ đầy đủ yếu tố về gương mặt, vóc dáng, kỹ năng catwalk, giao tiếp, ngoại ngữ, ứng xử.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu

Miss Grand Vietnam chỉ kéo dài trong một tháng, tức là thời gian để ứng viên rèn luyện và cải thiện không nhiều. Do đó, những thí sinh nổi bật sau vòng chung khảo chủ yếu vẫn là các gương mặt cũ, từng tham gia một số cuộc thi hoặc hoạt động ở lĩnh vực giải trí.

Trong số này, Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang được coi là ứng viên hàng đầu cho vương miện. Thể hiện của Quỳnh Châu tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam chưa xuất sắc, bùng nổ nhưng cô dung hòa được các tiêu chí như đã đề cập phía trên. Bên cạnh chiều cao 1,75 m, số đo hình thể 81,5 - 60,5 - 87 cm, kỹ năng catwalk tốt, Quỳnh Châu thành thạo tiếng Anh, giao tiếp nhanh nhạy, hoạt ngôn. Là một người mẫu lâu năm, tinh thần Quỳnh Châu mang đến cuộc thi là sẵn sàng "thi đấu" sân chơi quốc tế.

Chế Nguyễn Quỳnh Châu tại cuộc thi Miss Grand 2022.

Lượng fan lớn ủng hộ, hình ảnh cá nhân an toàn cũng là lợi thế của cô gái này. Và một điều nữa, trong năm 2022, Quỳnh Châu chưa tham gia bất cứ cuộc thi sắc đẹp Việt nào.

Bùi Lý Thiên Hương và Trần Tuyết Như

Điểm chung của hai cô gái này là đều dừng chân ở top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và dày dạn kinh nghiệm. Do đó, thứ hạng của họ trong đêm chung kết sắp tới cũng là điều giới mộ điệu quan tâm.

Bùi Lý Thiên Hương (chiều cao 1,73 m, số đo hình thể 84 - 62,5 - 90,5 cm) đã có màn trình diễn ấn tượng ở đêm chung khảo - từ thần thái, biểu cảm gương mặt cùng những sải bước tự tin và làm chủ sân khấu. Vẻ đẹp của cô được đánh giá phù hợp thương hiệu Miss Grand. Xét về mặt bằng chung chất lượng thí sinh, Thiên Hương hoàn toàn có khả năng giành được một suất trong top 5 chung cuộc (đồng nghĩa một danh hiệu á hậu).

Nếu cô trượt top 5, nguyên nhân chắc hẳn phải đến từ câu chuyện hậu trường phía sau. Bởi cuộc thi nào cũng có vòng phỏng vấn kín với giám khảo, mà ở đó khán giả không thể nắm bắt.

Tuyết Như (ảnh trái) và Thiên Hương trên sân khấu chung khảo.

Còn về Trần Tuyết Như (chiều cao 1,7 m, số đo ba vòng 82,5 - 61 - 89 cm), đa số ý kiến đồng tình những gì cô thể hiện trên sân khấu Hoa hậu Hòa bình Việt Nam chưa "đã" bằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhưng so với top 50, cô vẫn là ứng viên mạnh với đầy đủ kỹ năng. Khả năng nói tiếng Anh của Tuyết Như ở mức khá. Vị trí top 10 không khó với cô nhưng top 5 còn phụ thuộc vào màn thuyết trình ở chung kết.

Đỗ Trịnh Quỳnh Như

Quỳnh Như có chiều cao 1,75 m, số đo 85 - 63,5 - 93 cm, từng tham gia nhiều cuộc thi và mới nhất là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 (top 41). Tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, cô bật lên ở giai đoạn nước rút, đặc biệt gây chú ý sau đêm chung khảo với kỹ năng catwalk chắc chắn, uyển chuyển, có điểm nhấn. Quỳnh Như chính là thí sinh giành điểm cao nhất vòng thi phụ thuyết trình tiếng Anh. Cô cho thấy khả năng nói trước đám đông, xử lý tình huống bình tĩnh.

Quỳnh như giành điểm cao nhất vòng thi phụ thuyết trình tiếng Anh.

Cũng là ứng viên có thể đi thi quốc tế ngay sau chung kết, nhưng dường như điều Quỳnh Như thiếu là thần thái rạng rỡ của một hoa hậu. Do đó, một vị trí trong top 5 là phù hợp đối với người mẫu sinh năm 1997.

Chu Lê Vi Anh

Chu Lê Vi Anh được biết đến với vai trò vũ công, MC, từng tham gia cuộc thi So you think you can dance Vietnam 2014 và lọt vào top 8. Trước Miss Grand Vietnam, cô thi Miss Fitness Vietnam, dừng chân ở top 5 chung cuộc.

Xuất thân là vũ công, Vi Anh tạo sự khác biệt cho mình bằng những màn catwalk “xoay”, khả năng làm chủ sân khấu. Có mặt trong top 10 Người đẹp biển, cộng với ngoại ngữ tốt, cô là nhân tố tiềm năng cho cuộc đua vào top 5 chung cuộc. Chiều cao 1,68 m, nét đẹp sắc lạnh là hạn chế khiến Vi Anh không nhiều cơ hội đăng quang.

Vi Anh tạo sự khác biệt cho mình bằng những màn catwalk “xoay”.

Ngô Thị Quỳnh Mai

Vị trí top 5 (tức một giải á hậu) là dự đoán thành tích cao nhất dành cho Mai Ngô - ứng viên có lượng fan không thua kém Quỳnh Châu. Nếu không may mắn, cô sẽ dừng ở top 10 chung cuộc.

Mai Ngô cao 1,73 m, số đo hình thể 86 - 67 - 100 cm. Điểm cộng của Mai Ngô là “ăn” trang điểm và luôn biết cách để gây ấn tượng, tạo nét riêng mỗi khi xuất hiện trên sân khấu. Ở chung khảo, màn catwalk áo tắm của cô tràn đầy năng lượng, có sức hút. Tuy nhiên, người mẫu cũng còn những hạn chế nhất định như vóc dáng chưa hoàn thiện hay chuyện ồn ào trong quá khứ.

Mai Ngô vẫn còn những hạn chế nhất định.

Đỗ Trần Tuệ Anh và Đoàn Thiên Ân

Theo dự đoán, top 5 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ có 1-2 nhân tố trẻ và là gương mặt mới. Hai cô gái trong tầm ngắm hiện nay là Đỗ Trần Tuệ Anh (sinh năm 2002) và Thiên Ân (sinh năm 2000), dù kỹ năng catwalk chưa ổn định.

Tuệ Anh là sinh viên Đại học RMIT, đạt IELTS 8.0. Trước đó, cô du học Canada khi đang là học sinh lớp 12. Thí sinh Hà Nội cũng được chọn vào top 10 Người đẹp biển và ghi điểm ở vòng thi phụ thuyết trình.

Tuệ Anh (ảnh trái) và Thiên Ân là hai nhân tố trẻ có thể bứt phá.

Thiên Ân có gương mặt sáng sân khấu, nét đẹp thanh lịch cùng chiều cao 1,75 m, hình thể 88,5 - 66 - 98 cm. Điểm trừ của cô là quá an toàn, cần bứt phá hơn ở chung kết.

Những thí sinh có thể tạo bất ngờ

Nguyễn Thị Hồng Tuyết (1,67 m), Trần Thị Thùy Trâm (1,68 m), Nguyễn Thị Diễm (1,7 m) nằm trong nhóm này. Họ chưa đủ mạnh để chiến thắng nhưng có thể vào top 10, thậm chí top 5. Màn trình diễn của ba cô gái tại chung khảo được đánh giá tốt, nhất là Thùy Trâm.

Hồng Tuyết, Kiều Diễm và Thùy Trâm (từ trái qua phải) thuộc nhóm tiềm năng.

Còn Hồng Tuyết có nét đẹp ngọt ngào theo đúng chuẩn hoa hậu tại Việt Nam và từng đạt thành tích top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018. Xét về hoạt động đường dài cùng ban tổ chức sau cuộc thi, cô là lựa chọn vừa vặn cho một vị trí á hậu.

