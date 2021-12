Quỳnh Anh vào top 3 Người mẫu châu Á

Vượt qua đối thủ Indonesia, đại diện Việt Nam chính thức vào top 3 show thực tế Supermodel Me.

Ở tập 9 phát sóng vào tối 6/12, Quỳnh Anh đối mặt với thử thách diễn xuất trong phim thời trang hành động Hollywood. Cô nhận được nhiều lời khen từ giám khảo vì có khả năng diễn tốt. Dù không dùng lời thoại nhiều, cô vẫn nổi bật nhờ biết cách biểu cảm.

Đến phần thi chụp hình, 4 thí sinh phải chụp poster phim bom tấn. Nhờ sự tự tin, Quỳnh Anh là người thứ hai được gọi tên vì có bức ảnh xuất sắc sau Hannah. Giám khảo Catriona Gray bày tỏ sự yêu thích đối với phần thi của cô.

Quỳnh Anh có bức hình xuất sắc sau Hannah. Ảnh: SMM.

Nữ người mẫu sinh năm 1999 sẽ cùng đại diện Singapore và Philippines tranh tài trong đêm chung kết phát sóng vào ngày 13/12.

Nói với Zing, Quỳnh Anh cho biết khác với những đại diện còn lại, hành trình tại Supermodel Me của cô không ổn định vì luôn vào top nguy hiểm rồi lại đứng nhất tuần. Tuy nhiên, thay vì nản lòng, cô lấy đó làm động lực để vượt qua.

"Những lần được gọi tên đầu tiên chứng minh rằng tôi có sự cố gắng, tinh thần học hỏi và tham vọng giành chiến thắng. Điều duy nhất tôi cần chuẩn bị là không ngừng cố gắng và giữ bình tĩnh trong những thử thách sắp tới", cô chia sẻ.

Hannah và Quỳnh Anh thể hiện tốt trong tập 9. Ảnh: SMM.

Quỳnh Anh (sinh năm 1999) cao 1,71 m, được biết đến với vai trò Á quân The Face 2018. Cô bay sang Singapore từ tháng 5 để ghi hình cho show Supermodel Me.

Được sáng lập bởi cựu siêu mẫu Tyra Banks và Karen Seah, chương trình Supermodel Me - Tôi là siêu mẫu châu Á đang trở lại với mùa 6 sau 7 năm vắng bóng. Chương trình được sản xuất bởi đội ngũ Refinery Media, đã nhận được một số đề cử quốc tế. Supermodel Me hiện được phát sóng tại 13 quốc gia. Chủ đề năm nay xoay quanh việc trao quyền cho phụ nữ "Supermodel Me Revolution".